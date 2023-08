Nhà Trắng thừa nhận quân Ukraine phản công yếu, không biết đánh vào đâu

Theo thông tin trên kênh Russia Today TV của Nga vào ngày 10/8 cho biết, ông John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ CNN rằng, cuộc phản công do Ukraine phát động đã không đạt được mục tiêu mà người Ukraine đã mong đợi trước đó. Ông Kirby nói: "Ngay cả chính người Ukraine (bao gồm cả Tổng thống Zelensky) nói rằng, họ không thể tiến nhanh như họ muốn, nhưng vẫn có tiến bộ". Tuy nhiên ông cho rằng, dù khó khăn nhưng quân đội Ukraine đã không từ bỏ nỗ lực; nhưng liệu quân đội Ukraine có thể tiến bao xa, tiến tới đâu hoặc đạt được kết quả gì? Điều đó hoàn toàn không rõ ràng. Trong khi đó, một bài báo trên tờ "Washington Post" của Mỹ chỉ ra rằng, trong vài tháng qua, các quan chức Ukraine và các đối tác phương Tây của họ, đã thúc đẩy quân đội Ukraine phát động phản công trên nhiều hướng. Các quan chức Ukraine và NATO hy vọng rằng, binh lính Ukraine được NATO huấn luyện và cung cấp vũ khí sẽ giúp ích cho cuộc phản công, đảo ngược cục diện chiến tranh. Tuy nhiên, như tác giả của bài báo đã chỉ ra, sau hai tháng phản công, "câu chuyện về sự đoàn kết và kiên cường của Ucraina đã bắt đầu sáng tỏ". Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nhấn mạnh, quân đội Ukraine rất khó tiến tới các vị trí của quân đội Nga trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt, bởi "họ phải băng qua những bãi mìn rất dày đặc và rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm". Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 4/8 ra tuyên bố cho biết, quân đội Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ và khoảng 5.000 thiết bị khác nhau trong cuộc phản công từ tháng 6 đến tháng 7, bao gồm 26 máy bay, 25 xe tăng Leopard, 40 chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley. Ông Sergei Tsekov, thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga (thượng nghị viện Nga), cho rằng niềm vui mang lại cho các nước phương Tây, bởi thành công như trong cuộc phản công mùa thu năm 2022 của quân đội Ukraine, giờ đã không còn. Ông Tsekov nhấn mạnh rằng, tất cả những cái gọi là “bước thành công chiến thuật” này của quân đội Ukraine, thực chất là những cái “bẫy chiến thuật” do quân đội Nga giăng ra. Ông Tsekov nói: "Bây giờ họ biết rằng mọi thứ không đơn giản như vậy, họ hiểu toàn bộ sức mạnh của quân đội Nga. Quân đội của chúng tôi đã phát động phòng thủ thành công trên mọi hướng, và cũng sẵn sàng chuyển sang phản công. Người Mỹ và người châu Âu nhận ra rằng, Ukraine sẽ không thể giành được lợi thế trên chiến trường hôm nay, ngày mai hay bất cứ lúc nào”. Còn ông Vladimir Brutel, chuyên gia tại Viện Nhân văn và Chính trị Quốc tế Nga, cho rằng câu hỏi đặt ra hiện nay đối với Moskva là, phương Tây (đặc biệt là Mỹ), sẽ tiếp tục ủng hộ chế độ Kiev mạnh mẽ như thế nào? Konstantin Blokhin, nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu các vấn đề an ninh của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói rằng phương Tây thất vọng vì cuộc phản công không hiệu quả của Ukraine. "Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ sớm thấy (phương Tây) từ bỏ sự ủng hộ của họ đối với Ukraine”; ông Blokhin kết luận. Trong khi đó, tờ The Times của Anh, trích dẫn lời một trong những sĩ quan Mỹ từng làm giảng viên tại các trung tâm đào tạo quân nhân của Quân đội Ukraine cho biết: Việc Ukraine đã hứa với NATO, sẽ tạo ra phép màu trong cuộc phản công, khiến các quan chức NATO tin tưởng vào điều đó. Sĩ quan quân đội Mỹ từng tham gia huấn luyện quân đội Ukraine nói rằng, NATO hy vọng vào một phép màu trong cuộc phản công mà Kiev đã hứa với họ. NATO hy vọng rằng quân đội Ukraine sẽ tạo ra điều kỳ diệu, đó là phá vỡ hàng phòng thủ của quân đội Nga đã được tạo ra. Nhưng quân đội Ukraine đã không thể chứng minh bất kỳ điều kỳ diệu nào, khi họ đã đụng phải hàng phòng ngự do Nga tạo ra và đã chịu tổn thất trong tháng thứ ba, thực tế là không tiến lên được. Trong bối cảnh đó, Ukraine và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc lẫn nhau về sự thất bại của cuộc phản công; đưa ra các lý do. Theo tác giả của tài liệu, phương Tây cần xem xét các kế hoạch cho một cuộc chiến lâu dài, trong đó tạo điều kiện cho việc ký kết một hiệp ước hòa bình theo các điều kiện của phương Tây, ngăn cản Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Trước đó ở Kiev, họ nói rằng lý do thất bại của cuộc phản công là do Mỹ và NATO cố gắng buộc Lực lượng vũ trang Ukraine chiến đấu theo chiến thuật của phương Tây, nhưng không cung cấp mọi vũ khí cần thiết để thực hiện chiến thuật này. Quân đội Ukraine sắp kết thúc tuần thứ 10 của cuộc phản công mà không đạt được bất kỳ thành tích quan trọng nào theo bất kỳ hướng nào. Trong khi đó, thiệt hại về người và vũ khí trang bị của Ukraine đang gia tăng. Bất chấp tình hình thảm khốc này, Quân đội Ukraine dường như quyết tâm tiếp tục phản công để xoa dịu những người ủng hộ mình. UAV tự sát Lancet của Nga phá hủy hai khẩu pháo tự hành của Quân đội Ukraine trên hướng Kupyansk. Nguồn Topwar

