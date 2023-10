Nga cải tiến pháo phòng không chống tên lửa hành trình, UAV Ukraine

Tờ Eurasiantimes cho biết, với việc Ukraine sử dụng nhiều UAV dân sự cho mục đích quân sự, đồng thời phát triển những mẫu UAV quân sự trong nỗ lực sản xuất quốc phòng thời chiến. Có thể thấy, các hệ thống UAV giá rẻ sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trước tình hình trên, Nga đã phát triển một tháp pháo tự động và hệ thống ngắm mục tiêu có thể lập trình đạn bắn ra, để kích nổ đạn ở độ cao thích hợp, tạo thành “đám mây mảnh đạn”, nhằm mục đích chống UAV. Tháp pháo tự động cũng có thể sử dụng làm vũ khí hỏa lực, hỗ trợ bộ binh trong chiến đấu. Hiện chưa rõ liệu hệ thống phòng không mới được Nga phát triển theo yêu cầu đặc biệt của chiến trường Ukraine, hay đã được thử nghiệm thực tế trên chiến trường hoặc đặt hàng để sản xuất hàng loạt? Trước đó có một đoạn video cho thấy tháp pháo tự động trên xe chiến thuật bọc thép Taifun-VDV đang quay và xoay, cho thấy hệ thống ngắm mục tiêu bằng hệ thống quang điện, máy đo xa…, điều khiển pháo phòng không ZU-23M2, được phát triển từ thời Liên Xô. Loại pháo phòng không hai nòng cỡ nhỏ này rất phổ biến, và cũng là trụ cột của các hệ thống phòng thủ điểm tầm ngắn của quân đội nhiều quốc gia. Loại pháo này đang được hiện đại hóa bằng hệ thống tự động tương tự để thay thế hệ thống điều khiển thủ công, do hai pháo thủ điều khiển. Theo một thông tin của hãng tin TASS, Nhà máy Cơ điện Kizlyar đã phát triển “hệ thống điều khiển pháo tự động, lập trình đạn nổ tại điểm tối ưu, để chống UAV và tên lửa hành trình”. TASS dẫn lời Phó Tổng Giám đốc Magomed Akhmatov nói rằng, tổ hợp này còn có thể tấn công các mục tiêu phía sau chướng ngại vật rất hiệu quả. Ông Akhmatov cho biết thêm: “Hệ thống tính toán điểm phát nổ để vụ nổ tạo ra đám mây mảnh đạn lớn nhất, có thể tiêu diệt tối đa mục tiêu”. Kỹ thuật này liên quan đến việc điều khiển ngòi nổ, để đạn phát nổ tại một điểm ở trên không, từ đó tạo ra đám mây mảnh đạn, giúp tăng khả năng tiêu diệt UAV và tên lửa hành trình. Chế độ “Nổ trước khi va chạm”, có nghĩa là không cần đạn trúng mục tiêu để kích nổ đầu đạn, mà đạn sử dụng ngòi nổ đặc biệt, được lập trình theo thời gian. Khi đến độ cao tối ưu, ngòi nổ sẽ kích nổ đầu đạn, giải phóng các mảnh đạn và viên bi bên trong đầu đạn, có thể dễ dàng xé nát thân UAV và tên lửa, mà không cần va chạm trực tiếp; giúp tăng hiệu quả tiêu diệt mục tiêu. TASS cho biết: “Tổ hợp này bao gồm một bộ phận quang-điện tử, hệ thống theo dõi mục tiêu tự động, hệ thống máy tính kỹ thuật số và bộ truyền động tự động cho pháo”. Hệ thống này cũng có thể được điều khiển từ xa bằng tín hiệu vô tuyến hoặc cáp. Những hệ thống pháo tự động như trên, hoạt động như một hệ thống phòng thủ điểm, có nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên mặt đất dễ bị UAV tấn công, mà không cần sự can thiệp nhiều của con người; nâng cao khả năng đánh chặn, kể cả khi mục tiêu bay thấp. Hệ thống còn có khả năng lập trình cho một viên đạn phát nổ gần mục tiêu, dựa trên thông tin chỉ định mục tiêu từ thiết bị quang-điện tử hoặc từ sự kết hợp giữa trạm radar và UAV trinh sát; cho phép tấn công các mục tiêu phía sau khối chắn một cách hiệu quả, chẳng hạn như sinh lực địch trong nơi trú ẩn. Ông Akhmatov cho biết thêm: “Pháo phòng không ZU-23M2 hiện đại hóa của Liên Xô, hiện đang được thử nghiệm dưới dạng nguyên mẫu và sẽ hoàn thành trước cuối năm nay”. Hệ thống này cũng có thể hiện đại hóa pháo phòng không bắn đạn cỡ 30 mm, 40 mm và 57 mm. Câu hỏi đặt ra là hệ thống pháo phòng không tự động hóa mới của Nga, sẽ giúp gì cho Quân đội Nga ở chiến trường Ukraine. Hiện nay các tuyến phòng thủ của Nga, chạy qua phía đông bắc, phía đông và phía nam của Ukraine, thường xuyên bị UAV của Ukraine tấn công; mức độ tấn công bằng UAV của Ukraine được đánh giá chỉ xếp sau pháo binh. Do vậy, hệ thống pháo phòng không tự động ZSU-23-2M2 này được bố trí trên xe bọc thép chiến thuật K-4386 Taifun-VDV hoặc ở phiên bản điều khiển từ xa, có thể bảo vệ các kho đạn và đường tiếp tế thường xuyên bị tấn công bằng Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động (HIMARS) do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Với việc Mỹ có thể viện trợ “Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS)” cho Ukraine, có tầm bắn xa, đặt các tuyến tiếp tế hậu cần của Nga trong mối đe dọa. Do vậy hệ thống phòng không tự động này là lớp đánh chặn cuối cùng trong bảo vệ các mục tiêu quan trọng như vậy. Hơn nữa, với các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine vào Hạm đội Biển Đen và cơ sở hạ tầng trên bộ như trụ sở của Hạm đội Biển Đen ở Crimea, thì những hệ thống pháo phòng không tự động như ZSU-23-2M2 có thể là tuyến phòng thủ cuối cùng bảo vệ mục tiêu. Với việc sử dụng đạn pháo phòng không có thể lập trình cỡ nòng 23mm, được bắn từ pháo ZU-23-2, hàng trăm viên đạn được trang bị ngòi nổ lập trình trên không, có thể tạo ra một bức tường mảnh đạn khổng lồ, đủ để phá hủy phần mũi trước và động cơ của tên lửa hành trình đang lao tới, vô hiệu hóa chúng giữa không trung. Việc giới thiệu hệ thống phòng không tự động ZSU-23-2M2, đang đặt ra câu hỏi, liệu Nga có tiến hành sản xuất loại đạn mới có thể lập trình hay không? Vì loại đạn này không thể lập trình trên loại đạn pháo 23mm thông thường. Tuy nhiên có thông tin cho rằng, Nga đang có trong kho dự trữ một lượng lớn vũ khí có thể lập trình. Với tính năng tự động của hệ thống pháo phòng không mới, mang lại sự dễ dàng, linh hoạt và chính xác trong phòng không tầm gần, hiệu quả cao trong chống UAV và tên lửa hành trình của Nga trong bảo vệ các mục tiêu quan trọng trước các mối đe dọa mới của Ukraine. Nga cải tiến pháo phòng không chống tên lửa hành trình, UAV của Ukraine.

