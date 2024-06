Tạp chí Forbes của Mỹ cho rằng, Nga sẽ cạn kiệt phần lớn năng lực chiến đấu vào năm 2026. Trên thực tế, những tính toán của tình báo Mỹ rất chính xác. Tuy nhiên, thực tế lại khiến lãnh đạo Mỹ và Ukraine cảm thấy tuyệt vọng. Điểm yếu lớn nhất của các lực lượng vũ trang chiến đấu với cường độ cao, thời gian dài đó là sự xuống cấp và hỏng hóc của vũ khí. Nếu xe tăng và xe bọc thép có thể tân trang lại, nhưng nòng pháo cũ do mòn thì khó sử dụng lại, vì điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến sự chính xác và tầm bắn của viên đạn. Do độ chính xác của nòng pháo có thể ảnh hưởng đến tản mát của đạn pháo khi bắn ở cự ly xa. Ở khoảng cách 5 km, sự khác biệt giữa chất lượng nòng pháo và độ tản mát là trong phạm vi 10 mét hoặc trong phạm vi 50 mét. Hơn nữa, khẩu đội pháo còn phải bảo dưỡng cẩn thận nòng pháo. Ví dụ, trên đạn pháo khi bắn không được có bụi bẩn, đặc biệt là đất, cát hay đá; do vậy đạn pháo không được đặt trực tiếp xuống nền đất mà phải có vải bạt trải làm nền. Nếu viên đạn dính cát, do cát có độ cứng cao có thể làm mòn nhanh nòng pháo. Theo trang thông tin tình báo mã nguồn mở Oryx OSINT, ở chiến trường Ukraine, Quân đội Nga có 2.000 khẩu pháo các loại. Về tuổi thọ của một nòng pháo được chế tạo tốt là 2.000 viên đạn, với cường độ bắn lớn như vậy, thì chỉ cần một năm chiến đấu, toàn bộ nòng pháo của Quân đội Nga sẽ bị loại bỏ. Tạp chí Forbes của Mỹ cho rằng, năng lực sản xuất của các nhà máy quốc phòng Nga không đủ để thay thế hoàn toàn nòng pháo mới. Trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, ở Nga chỉ có hai nhà máy có khả năng sản xuất nòng pháo là Nhà máy Motovilikha ở Perm và Nhà máy Barikadi ở Volgograd, nhưng năng lực sản xuất của họ rất thấp. Để đạt được mục tiêu này, Quân đội Nga đã tháo dỡ 7.500 nòng pháo từ thời Liên Xô còn trong kho. Tuy nhiên, những nòng pháo thời Liên Xô này đã không được bảo trì từ lâu và chúng đều là những nòng cũ, có tuổi thọ ngắn. Theo năng lực sản xuất nòng pháo của Quân đội Nga và dự trữ lựu pháo của Liên Xô. Mỹ cho rằng Quân đội Nga chỉ có thể chiến đấu ở cường độ cao trong tối đa 4 năm. Nhưng hiện tại, hỏa lực của pháo binh Nga không hề suy yếu mà ngày càng mạnh mẽ và chính xác hơn. Điều này cho thấy, Quân đội Nga có số lượng lớn nòng pháo mới chất lượng cao. Về vấn đề này, tờ "Thời báo Tài chính" của Anh cho biết, Nga đã nhập khẩu một lượng lớn máy công cụ lưỡng dụng từ Trung Quốc và thậm chí còn đặt mua số lượng lớn thiết bị đã qua sử dụng. Những máy công cụ này hoàn toàn có thể sản xuất các sản phẩm dân sự cũng như quân sự. Ví dụ, nó có thể sản xuất động cơ tên lửa, phụ tùng máy bay, linh kiện điện tử, máy bay không người lái, xe bọc thép và nòng pháo. Nga được kế thừa nền công nghiệp quốc phòng từ Liên Xô, trong đó có các cơ sở luyện kim, có thể sản xuất được những loại thép đặc biệt phục vụ quốc phòng. Thép có độ tinh khiết cao được sử dụng với các nguyên tố hợp kim khác, sản phẩm có ít tạp chất và cấu trúc chất lượng đồng đều. Các loại phôi thép đặc biệt như trên mới có thể làm nòng pháo. Như vậy, nòng pháo không còn là “nút thắt” hạn chế khả năng sản xuất xe tăng hay pháo của Nga; minh chứng là Moscow tuyên bố sẽ tăng gấp đôi sản lượng xe tăng và pháo. Tờ “Thời báo Tài chính” của Anh đưa tin, 57% máy công cụ CNC nhập khẩu vào Nga “đến từ châu Á”. Mặc dù các máy công cụ CNC này không thể so sánh với các sản phẩm của phương Tây về độ chính xác và chất lượng. Tuy nhiên, chỉ cần sản xuất ra những nòng pháo có thể sử dụng trong chiến đấu là đủ. Tuy nhiên, phương Tây không thể can thiệp được, cho dù đó là máy công cụ CNC hay các máy móc công cụ, chúng đều là sản phẩm dân sự, không phải thiết bị quân sự chuyên dụng, chứ đừng nói đến vũ khí, trang thiết bị; nên họ không thể cấm. Nga có công nghệ, quặng sắt chất lượng cao, ngành luyện kim phát triển và hiện có thêm máy công cụ CNC; do vậy pháo binh Nga có thể tiếp tục chiến đấu lâu dài trong cuộc chiến tranh tiêu hao Nga-Ukraine. Trong một cuộc chiến tranh tiêu hao, sức mạnh thật sự là năng lực sản xuất công nghiệp và khả năng chịu đựng tổn thất; về mặt này, rõ ràng Nga cao hơn phương Tây và Ukraine. Nhất là hiện nay, họ đã chuyển sang nền kinh tế thời chiến. Trên thực tế, không cần thiết phải cung cấp vũ khí, đạn dược cho Nga, chỉ cần cung cấp máy công cụ, thì Nga có thể sản xuất hàng nghìn nòng pháo mỗi năm. Và như vậy, Quân đội Nga còn có thể tiếp tục chiến đấu và tiếp tục phi quân sự hóa Ukraine và thậm chí cả NATO. (Nguồn ảnh: Sina, Alamy, CNN, Topwar).

