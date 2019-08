Mỹ tố Trung Quốc ăn cắp thiết kế F-35 mang vào tiêm kích nội địa

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng vừa khẳng định trong cuộc họp báo hôm 28/8 vừa rồi cho biết, chiến đấu cơ thế hệ năm của Trung Quốc có ngoại hình giống với F-35 vì nó chính là một bản sao của chiếc F-35 và Trung Quốc đã ăn cắp nó. Nguồn ảnh: USAF. Mặc dù không ám chỉ chính xác loại máy bay nào đang được mô tả là "giống với F-35", tuy nhiên nhiều chuyên gia khẳng định loại tiêm kích được Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng nhắc tới chính là tiêm kích FC-31 hiện đang được Trung Quốc phát triển. Nguồn ảnh: QQ. Có tên đầy đủ là Thẩm Dương FC-31 (Shenyang FC-31), đây là loại tiêm kích hai động cơ, kích thước trung bình và được truyền thông Trung Quốc khẳng định là sẽ sớm trở thành loại chiến đấu cơ thế hệ năm tiên tiến nhất trong tay nước này. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài việc FC-31 sử dụng tới hai động cơ trong khi F-35 chỉ có một động cơ, kiểu dáng khí động học và cách thiết kế cánh nâng, cánh đuôi của FC-31 gần như tương đồng hoàn toàn với chiến đấu cơ F-35 hiện đang phục vụ trong biên chế của Không quân Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Tiêm kích FC-31 bắt đầu được Trung Quốc cho cất cánh thử chuyến đầu tiên vào tháng 10/2012, tuy nhiên tới nay Trung Quốc mới chỉ có hai chiếc FC-31 bản thử nghiệm trong tay và dự kiến tới cuối năm nay FC-31 mới được giới thiệu chính thức. Nguồn ảnh: Airplane. Được trang bị hai động cơ RD-93 do Nga sản xuất hoặc 2 động cơ WS-13 do Trung Quốc sản xuất, loại chiến đấu cơ này có thể cất cánh với trọng lượng tối đa 28 tấn và mang theo tối đa 8 tấn vũ khí các loại. Nguồn ảnh: QQ. Thông số trên là gần như tương đồng với tiêm kích F-35 của Mỹ khi loại tiêm kích này có thể cất cánh với trọng lượng tối đa 31 tấn và mang theo... 8,1 tấn vũ khí - nghĩa là vẫn mang theo được lượng vũ khí nhiều hơn FC-31 của Trung Quốc dù chỉ được trang bị một động cơ. Nguồn ảnh: Military. Ngoài ra, cả hai chiến đấu cơ này đều được trang bị 6 giá treo vũ khí dưới bụng, tốc độ tối đa chỉ chênh lệch nhau vài trăm kilomets trên giờ, kích thước gần như tương đồng. Nguồn ảnh: Weimeng. Thậm chí, khoang lái của FC-31 cũng có thiết kế cần điều khiển đặt hai cạnh bên giống F-35 thay vì có một cần đặt giữa hai chân phi công. Hiện tại, Bắc Kinh vẫn chưa lên tiếng trả lời các cáo buộc được phía Mỹ đưa ra. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ FC-31 của Trung Quốc bay thử nghiệm.

