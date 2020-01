Mỹ thử UAV triển khai từ "máy bay mẹ" nhưng không thành

Mẫu thử nghiệm đầu tiên của quân đội Mỹ được mang tên X-61A. Đây là dự án máy bay không người lái được ra đời để phục vụ mục đích do thám ở tốc độ cao. Cách thức sử dụng của X-61A khá đơn giản, loại máy bay không người lái này sẽ được thả sát không phận đối phương từ máy bay vận tải, sau đó bay thẳng vào không phận đối phương để do thám. Sau đó, máy bay không người lái X-61A sẽ được đón từ trên không bởi một máy bay vận tải khác. Cách thức hoạt động này cho phép quân đội Mỹ thực hiện trinh sát ở những khu vực nằm ngoài tầm bay của các may bay không người lái thông thường. Tốc độ của X-61A tối đa lên tới Mach 0,8, bay được liên tục 3 tiếng, tầm hoạt động tối đa 926 km và có tải trọng hữu ích 68 kg. Đây là phương thức hoạt động của máy bay không người lái trong thời Chiến tranh Việt Nam - khi mà công nghệ còn chưa đủ để truyền hình ảnh trực tiếp về căn cứ theo thời gian thực. Trong buổi thử nghiệm vừa diễn ra, chuyến bay của X-61A đã diễn ra khá tốt đẹp nhưng khâu thu hồi máy bay lại không được như kỳ vọng. Sau 1 tiếng 41 phút hoạt động, UAV đã không thể thu hồi được từ máy bay vận tải và cũng không bung được dù nên đã rơi sau đó. Về mặt lý thuyết, mỗi máy bay vận tải C-130 hoặc máy bay ném bom B-52 có khả năng mang theo tối đa tới 20 chiếc máy bay không người lái loại này. Tuy nhiên không rõ khi tung ra cùng lúc 20 chiếc X-61A thì việc thu hồi chúng sẽ diễn ra như thế nào. Trong chiến tranh Việt Nam, các loại máy bay không người lái sẽ bay theo toạ độ được lập trình sẵn, vừa bay vừa chụp ảnh sau đó bay thẳng ra biển và sẽ được máy bay trực thăng của hải quân Mỹ đón bằng cách... tung lưới bắt lại. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Viettel Việt Nam sản xuất máy bay không người lái cung cấp cho bộ đội biên phòng.

