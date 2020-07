Mỹ sản xuất lại hàng loạt vũ khí nguồn gốc Liên Xô, vì sao?

Hiện tại một số quốc gia đồng minh của Mỹ, vẫn đang sử dụng vũ khí nguồn gốc Liên Xô. Những đồng minh này bao gồm mốt số quốc gia thuộc Đông Âu và Liên Xô. Ảnh: Quân đội Hungary, một quốc gia NATO, vẫn sử dụng AK-47 - Nguồn: Bangkokpost Tuy nhiên những vũ khí và thiết bị quân sự này, không thể mua thông qua hệ thống cung cấp của quân đội Mỹ; cuối cùng, quân đội Mỹ đã ban hành hợp đồng với thời hạn năm năm (2022 - 2026), trực tiếp các công ty của Mỹ sẽ sản xuất vũ khí và đạn dược có nguồn gốc Liên Xô. Ảnh: Những vũ khí có nguồn gốc Liên Xô này sẽ được sản xuất tại Mỹ - Nguồn: Forbes. Danh sách vũ khí gốc Liên Xô do các công ty của Mỹ sản xuất bao gồm rất nhiều danh mục như: tên lửa chống tăng, tên lửa đất đối không, tên lửa không đối không, súng cối, đạn pháo có cỡ nòng từ 60 mm đến 152 mm, đạn pháo xe tăng 125 mm, đạn phòng không 23 mm và 30 mm; đạn chống tăng RPG và đạn súng trường AK-47 và AK-74... Ảnh: Dù ra đời gần 60 năm, nhưng PRG-7 vẫn là vũ khí phổ biến. Nguồn: Wikipedia. Mặc dù Liên Xô đã tan rã cách đây 30 năm, nhưng dưới thời Liên Xô, quốc gia này đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho quân đội các nước Đông Âu, các quốc gia bạn bè, các tổ chức du kích và thậm chí là phiến quân và hiện nay các quốc gia và tổ chức này vẫn sử dụng các loại vũ khí có nguồn gốc Liên Xô. Ảnh: Quân đội Mỹ và Hungary diễn tập tháng 6/2017 - Nguồn: Quân đội Mỹ. Nhiều quốc gia như Trung Quốc và Bulgaria cũng đang sản xuất và xuất khẩu vũ khí do Liên Xô thiết kế. Súng trường, pháo và xe tăng được sản xuất ở Đông Âu cũng xuất hiện trên chiến tuyến của các cuộc xung đột, như nội chiến tại Syria, Lybia, Yemen… Ảnh: Cuộc nội chiến tại Syria, vũ khí có nguồn gốc Liên Xô được sử dụng phổ biến - Nguồn: Hassan Ammar. Nhưng hiện nay, để có được vũ khí và đạn dược từ thời Liên Xô có thể không dễ dàng, trước hết do nguồn cung sản xuất từ thời Liên Xô đã cạn kiệt hoặc một số hết niên hạn sử dụng; phần nữa là các quốc gia không sản xuất, để chuyển sang sản xuất loại vũ khí theo chuẩn mới và hiện đại hơn. Ảnh: Vũ khí Liên Xô trong cuộc nội chiến Syria - Nguồn: Csis.org Do vậy dẫn đến nguồn cung các loại vũ khí này thiếu hụt, xong nhu cầu về các loại vũ khí này vẫn cao; bên cạnh đó, một số quốc gia châu Âu không cho phép vận chuyển các loại vũ khí này đi qua lãnh thổ của họ. Ảnh: Quân đội Bulgaria vẫn trang bị các loại vũ khí có nguồn gốc từ thời Liên Xô - Nguồn: intellinews Một trở ngại khác là một số nhà sản xuất vũ khí như ở Trung Quốc hoặc Triều Tiên thì không được phép bán vũ khí cho Mỹ; thậm chí một số nhà sản xuất vũ khí đã từng bán loại vũ khí này cho Washington như Bulgaria hoặc Croatia có thể không còn được chấp nhận. Ảnh: Những khẩu AK-47 vẫn được sản xuất ở Trung Quốc với số lượng không hạn chế - Nguồn: Gunsandammo Từ tình hình trên, Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục sản xuất và thử nghiệm một số loại vũ khí và đạn có nguồn gốc Liên Xô để đảm bảo đáp ứng các thông số kỹ thuật cũng như yêu cầu của một số quốc gia, tổ chức nổi dậy thân Mỹ. Ảnh: Những khẩu AK-47 này sẽ được sản xuất tại Mỹ - Nguồn: pinteres Trên thực tế, ý tưởng sử dụng vũ khí nước ngoài không phải là mới. Các cơ quan tình báo và lực lượng đặc biệt trên thế giới từ lâu đã sử dụng vũ khí nước ngoài trong các hoạt động bí mật. Ví dụ Mỹ và phương Tây đã mua vũ khí từ Trung Quốc, để viện trợ cho các tổ chức thánh chiến Mujahideen tại Afghanistan, nhằm chống lại quân đội Liên Xô trong thập niên 1980. Ảnh: Lực lượng thánh chiến Mujahideen với vũ khí Liên Xô, nhưng được sản xuất tại Trung Quốc, do Mỹ tài trợ - Nguồn: globaldomainsnews Năm 2017, Bộ Tư lệnh các hoạt động đặc biệt của Mỹ, đã tìm kiếm các nhà sản xuất trong nước để sản xuất súng máy hạng nặng và hạng nhẹ thời Liên Xô, để tiếp tục cung cấp cho các đồng minh của Mỹ. Nhưng các nhà sản xuất quốc phòng Nga đã lên án việc sản xuất trái phép các loại vũ khí trên, mà không xin phép Nga. Ảnh: Những vũ khí có nguồn gốc Liên Xô đã là biểu tượng của cuộc chiến tại Syria - Nguồn: abcnews Vậy tại sao Mỹ lại mua và sản xuất vũ khí thời Liên Xô cho các đồng minh, thay vì cung cấp cho họ vũ khí do chính Mỹ sản xuất? Câu trả lời rất đơn giản: Nhiều chính phủ và tổ chức được Mỹ hỗ trợ, đặc biệt là ở Trung Đông và châu Phi, đã sử dụng vũ khí và thiết bị quân sự của Liên Xô trong nhiều năm. Ảnh: Một chiến binh của Quân đội Syria Tự do được Mỹ tài trợ với khẩu AK-47. Nguồn: andrewsullivan Mặc dù vũ khí Mỹ có tính năng vượt trội hơn của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh, nhưng do vũ khí do Mỹ có cấu tạo phức tạp hơn và cần nhiều bảo trì hơn, đòi hỏi người sử dụng phải được huấn luyện cơ bản, mới có thể sử dụng vũ khí Mỹ. Ảnh: Nữ chiến binh người Kurd với trang bị AK-47. Nguồn: Occrp Ngược lại những vũ khí như AK-47, RPG-7, DShK-38 12,7 mm của Liên Xô có thể là những thiết kế lạc hậu, nhưng chúng rất bền và hoạt động tin cậy; quan trọng hơn là quân đội và các chiến binh từ Somalia đến Syria đều biết cách sử dụng chúng, dù chỉ qua một khóa huấn luyện rất ngắn. Ảnh: Phiến quân Syria với vũ khí có nguồn gốc Liên Xô - Nguồn: Reuters Video Súng trường Degtyarov Mũi giáo giúp Liên Xô đương đầu với biển xe tăng Đức - Nguồn: QPVN

