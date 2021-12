Mỹ ra mắt UAV vũ trang với khả năng mang vũ khí gấp đôi bản cũ

Theo như tin đưa trên chuyên trang Defense News, các máy bay không người lái Mojave mới được xuất hiện tại Mỹ này mang nhiều khả năng nổi trội, ví dụ như nó có thể cất cánh/hạ cánh trên các vị trí không được chuẩn bị trước, cũng như có thể mang theo lượng vũ khí tấn công lớn và trở thành một UCAV đầy mạnh mẽ. Nguồn ảnh: Chinatimes. Về các đặc tính xuất hiện trên chiếc máy bay không người lái Mojave mới này, thân máy bay của nó được sử dụng giống với thân máy bay xuất hiện trên mẫu UAV Đại Bàng Xám trước đây. Nguồn ảnh: militarymachine.com Nhưng Mojave khác với mẫu UAV trước đó là ở, nó có cánh có thể mở rộng và được trang bị bộ động cơ Rolls-Royce mới đầy mạnh mẽ, sản xuất công suất lên đến 450 mã lực. Nguồn ảnh: The Drive. Về công nghệ được áp dụng trên mẫu UCAV Mojave mới này, chúng được trang bị các hệ thống điện tử cũng như tác chiến điện tử được cho là tương tự với UCAV MQ-9 Reaper hay UCAV MQ-1C Grey Eagle trong biên chế Quân đội Mỹ hiện nay. Nguồn ảnh: vistapointe.net. Công ty phát triển của Mojave cũng lưu ý rằng, máy bay không người lái chiến đấu Mojave mới này còn có thể thực hiện các nhiệm vụ mà không cần bất cứ sự chuẩn bị trước đường băng nào, tức nó có thể cất cánh và hạ cánh một cách cơ động trong những tình huống “bất ngờ”. Nguồn ảnh: The Drive. Để đạt được điều này, hãng hàng không phát triển mẫu UAV Mojave đã thiết kế cho nó diện tích cánh tăng lên hơn so với các mẫu trước đây, và tiến hành trang bị cho nó bộ động cơ mạnh mẽ mới tạo lực nâng tốt hơn. Nguồn ảnh: The Drive. Về tải trọng, các Mojave sẽ được thiết kế với trọng tải tối đa đạt khoảng 1.630kg, điều này đồng nghĩa với việc, chúng có thể mang theo mình tới 16 quả tên lửa Hellfire đầy mạnh mẽ của Mỹ. Nguồn ảnh: The Drive. Với số lượng tên lửa Hellfire mà mẫu UAV Mojave này mang theo đã là gấp đôi so với mẫu UAV MQ-1C Grey Eagle trước đây của Mỹ có thể mang, và thậm chí đã vượt tới 4 lần so với mẫu UAV MQ-9 Reaper, đủ cho chúng ta thấy hoả lức của nó mạnh tới cỡ nào. Nguồn ảnh: hispaviacion,es. Trước đây, hãng hàng không phát triển mẫu UCAV Mojave này của Mỹ cũng đã “úp mở” về mẫu máy bay không người lái chiến đấu mới này của họ tại buổi Triển lãm hàng không quốc tế Dubai Airshow 2021 vừa qua, nhưng chưa hề hé lộ cái tên của nó. Và cũng đúng như lời hứa tại buổi triển lãm, lần này họ đã chính thức công bố đến công chúng mẫu UCAV tân tiến của mình, với những thông tin chi tiết hơn nhưng chưa có tên gọi chính thức, chúng ta chỉ tạm gọi chúng là Mojave vì chúng được thử nghiệm thành công tại đây. Nguồn ảnh: The Drive. Các thông tin chúng ta đã có bao gồm tốc độ bay của chúng, được giới thiệu theo các thống kế từ các cuộc thử nghiệm bay thử, cụ thể, mẫu UAV Mojave này có thể bay một cách ổn định với vận tốc vào khoảng 45 hải lý / giờ, cùng với đó, chúng có thể hoạt động bền bỉ trong khoảng trên 25 tiếng liên tục. Nguồn ảnh: The Drive. Có thể nói, với những đặc điểm vượt trội của mình từ hiệu năng, tải trọng, cho đến sự cơ động của mình trong cất cánh và hạ cánh, mẫu UCAV Mojave mới này của Mỹ sẽ là một lựa chọn cực kỳ tối ưu, còn chưa kể chúng cũng sở hữu những công nghệ rất hiện đại. Nguồn ảnh: The Drive. Có thể nhận xét rằng, khi mẫu UCAV Mojave đầy uy lực này được nhập biên chế Quân đội Mỹ, sức mạnh hàng không của Mỹ sẽ tăng một cách vượt bậc và tối ưu hơn bao giờ hết. Chúng vừa có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ trinh sát, thậm chí còn có số lượng tên lửa "khủng" sẵn sàng khai hoả để hỗ trợ tác chiến hay trực tiếp tấn công. Nguồn ảnh: The Drive.

