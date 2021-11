Mỹ ra mắt siêu UAV vũ trang với khả năng mang tên lửa "Hỏa Ngục"

Cụ thể, theo những gì được nguồn tin từ Breaking Defense ghi lại được trong khuôn khổ buổi Triển lãm Hàng không Quốc tế Dubai Airshow 2021 vừa qua, có một loại máy bay không người lái mới của Mỹ được đánh giá là rất tối tân và đầy uy lực đã xuất hiện một cách “úp mở”. Theo những gì có thể biết, mẫy máy bay không người lái mới này của Mỹ có thể mang hoả lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết so với các UAV thuộc Quân đội Mỹ, đặc biệt là khả năng có thể mang số lượng tên lửa Hellfire vượt trội của nó, lên tới 16 quả. Được biết, loại máy bay không người lái chưa từng thấy trước đây này, trước đây đã từng thực hiện chuyến bay đầu tiên của mình tại bãi thử Desert Horizon mùa hè vừa qua, bãi thử này là thuộc sở hữu của công ty phát triển của nó. Loại máy bay không người lái mới này của Mỹ đã có những cải tiến quan trọng, giúp nó đã trở nên phù hợp hơn để hoạt động trong những điều kiện khắc nhiệt nhất. Một số đặc điểm khác, về quãng đường cần để hoạt động, theo các đánh giá thì nó cần chưa tới 250m đã có thể cất cánh và hạ cánh thành công, giúp nó mang khả năng hoạt động tối ưu trong mọi địa hình khó khăn, và hoàn toàn có thể xuất hiện trên các chiến hạm Mỹ. Còn về vũ trang, số lượng 16 quả tên lửa Hellfire mà nó mang theo, thậm chí đã là hơn gấp đôi tải trọng tối đa mà mẫu UAV MQ-1C Grey Eagle của Mỹ trước đây có thể mang. Và thậm chí, lực lượng vũ khí đồ sộ này của chiếc UCAV mới đã vượt xa so với mẫu MQ-9 Reaper nổi tiếng có thế mang theo, vượt tới 4 lần Bàn đến thiết kế, dường như mẫu UCAV mới này của Mỹ được phát triển dựa trên nguyên mẫu là chiếc MQ-1C Grey trước đây. Tuy nhiên, có thể thấy là cánh của chúng được phát triển rộng hơn, dài hơn so với phiên bản cũ. Ngoài ra, theo các chia sẻ, mẫu máy bay không người lái mới của Mỹ này cũng được trang bị những hệ thống điện tử tối tân, cùng với đó là khả năng cơ động lớn khi có thể thực hiện cất cánh/hạ cánh tự động. Tuy nhiên, phía nguồn tin cũng đã thừa nhận một nhược điểm của nó, đó là khi mang theo đầy đủ tải trọng tối đa là 16 tên lửa Hellfire, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tác chiến và hệ thống khác của nó. Dù vậy, tập đoàn General Atomics vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng, các hạn chế tiềm tàng sẽ được khắc phục thành công bằng tốc độ, khi loại UCAV mang tốc độ cất cánh/hạ cánh nhanh, rất hữu ích trong các cuộc xung đột. Ngoài ra, các UCAV mới này còn mang khả năng tấn công vượt trội, nó có thể phóng tên lửa nhanh, để từ đỏ vừa giảm trọng tải cho chính nó, cũng như kéo dài thời gian bay của nó, nhưng đồng thời lại thực hiện được một đòn “phủ đầu” có lợi. Nhưng đáng tiếc, sau các thông tin có được, chúng ta sẽ chưa thể biết cái tên được đặt cho các UAV mới này, hay bản thiết kế chi tiết các thông số của nó. Theo hãng phát triển, General Atomis đang dự kiến sẽ công bố hình ảnh và một số đặc điểm của mẫu UCAV này trong cuối năm nay. Và đồng thời, General Atomics cũng chưa tiến hành thảo luận với Quân đội Mỹ và các khách hàng quốc tế tiềm năng về chiếc UAV tối tân này của họ. Trước khi đó, chúng ta có thể lật lại chiếc MQ-1C Grey, mẫu biến thể đã được sử dụng làm nền tảng cho loại UAV này để có thể đưa ra các dự đoán của mình. Về MQ-1C Grey, đây là một UCAV cũng do General Atomics của Mỹ phát triển, mẫu máy bay không người lái này đã nhập biên chế Quân đội Mỹ từ năm 2004 – nay. Loại UCAV này được thiết kế với chiều dài thân là 8.53m, sải cánh của nó rộng 17m và chiều cao là 2.1m. Với kích thước này, MQ-1C Grey mang tải trọng tối đa đạt hơn 1,6 tấn. Với 4 điểm cứng, mẫu UCAV MQ-1C Grey này có thể mang theo 4 quả AGM-114 Hellfire, hoặc là tới 8 quả AIM-92 Stinger. Cùng với đó còn có hệ thống bom thông minh GBU-44 / B Viper Strike man uy lực lớn, với tất cả lực lượng vũ khí này, MQ-1C Grey hoàn toàn đủ khả năng tạo ra một cuộc oanh kích lớn. Về sự cơ động, mẫu MQ-1C Grey này được nhà phát triển trang bị cho loại động cơ nhiên liệu nặng Thielert Centurion 1.7 mạnh mẽ, đem lại khả năng di chuyển ở tốc độ tối đa đạt 309km/h và bền bỉ trong 25 tiếng. Với sự bền bỉ và tốc độ của mình, MQ-1C Grey cũng được đánh giá cao với khả năng “leo” của mình, khi trần bay phục vụ của nó đạt tới 29.000 ft. Và cuối cùng, qua việc nhìn lại thế hệ cũ và những gì được biết đến nay, có thể thấy, các UCAV mới này xứng đáng là một “mối nguy hiểm” tiềm tàng với khả năng của mình. Khi nó xuất hiện trong biên chế Quân đội Mỹ, chắc chắn sẽ trở thành “cơn ác mộng” của các kẻ thù đối đầu với Mỹ với khả năng vượt trội của mình. Nguồn ảnh: Pinterest.

