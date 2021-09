UAV tàng hình bí ẩn của Mỹ khiến Trung Quốc run sợ tột độ

Theo tờ Forbes của Mỹ, một bức ảnh gần đây đã xuất hiện trên Internet cho thấy, một máy bay không người lái (UAV) tàng hình bí ẩn RQ-180 của Không quân Mỹ, đang bay qua lãnh thổ Philippines. Qua phân tích bức ảnh này cho thấy, máy bay không người lái RQ-180 với cách bố trí thiết kế kiểu cánh bay là loại máy bay do thám không người lái tàng hình, không có vũ khí; máy bay đang bay từ đảo Guam đến các khu vực lân cận của Trung Quốc để làm nhiệm vụ. Michael Fogney, người tự gọi mình là "Nhà quan sát hàng không", đã chụp được ảnh chiếc máy bay không người lái này ở Sologon, Luzon, miền nam Manila và những bức ảnh của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đánh giá về hình dạng và quỹ đạo bay của máy bay, nó giống với hình dạng và quỹ đạo bay của máy bay do một nhà quan sát hàng không khác là Rob Kolinski chụp vào tháng 10 năm ngoái, gần Căn cứ Không quân Edwards ở California. Chúng cũng phù hợp với mô tả liên quan đến UAV RQ-180. Theo thông tin, RQ-180 là sản phẩm do Northrop Grumman phát triển, đáp ứng nhu cầu trinh sát đường không tầm xa và xuyên thấu của Không quân Mỹ trong vùng trời đối phương, có hệ thống phòng không dày đặc. Mặc dù quân đội Mỹ có thể sử dụng vệ tinh để trinh sát, nhưng quỹ đạo của vệ tinh là có thể dự đoán được và không linh hoạt. Đối phương có thể đoán biết được thời điểm vệ tinh bay qua, để tiến hành các hoạt động ngụy trang. Nếu sử dụng máy bay không người lái như RQ-4 Global Hawk cho các hoạt động do thám, thì rất dễ bị tấn công bởi tên lửa phòng không. Vào tháng 6/2019, Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái mang số hiệu RQ-4A Global Hawk BAMS-D bằng một tên lửa đất đối không qua eo biển Hormuz. Không quân Mỹ cũng có một máy bay không người lái do thám tàng hình khác là RQ-170 Sentinel do Lockheed Martin sản xuất. Tuy nhiên, RQ-170 có kích thước tương đối nhỏ, sải cánh chỉ 20 mét nên UAV Sentinel có chiều cao bay hạn chế và không đủ tầm bay. Ngoài ra UAV RQ-170 cũng bị tổn thất, vào tháng 12/2011, một UAV RQ-170 đã bị rơi tại biên giới giữa Iran và Afghanistan. Quân đội Iran đã nhanh chóng thu thập các mảnh vỡ của máy bay và sớm sản xuất một bản sao của máy bay không người lái. RQ-180 UAV đã làm được điều mà các vệ tinh do thám, Global Hawk và Sentinel UAV không làm được. Theo ước tính, RQ-180 có sải cánh khoảng 40m, trong thời gian ngắn nó có thể bay qua lãnh thổ đối phương; tầm bay có thể lên tới hàng nghìn km. Máy bay này cũng có thể được coi là một "cấp số nhân" về hiệu quả chiến đấu của Không quân Mỹ. Không quân Mỹ hiện có 20 chiếc B-2 và sẽ mua tới 149 chiếc máy bay ném bom tàng hình mới B-21. Mặc dù về mặt lý thuyết, các máy bay ném bom tàng hình này có thể tấn công sâu các mục tiêu của Trung Quốc, nhưng các phi công cần biết mục tiêu ở đâu. Điều này càng trở nên khó khăn hơn khi các lực lượng chiến đấu mặt đất, tàu chiến, bệ phóng tên lửa và máy bay chiến đấu của đối phương liên tục di chuyển và thay đổi cách triển khai. Nhưng với UAV RQ-180, nó có thể theo dõi liên tục lực lượng vũ trang Trung Quốc cơ động, để hướng dẫn B-2 và B-21 tấn công. Trong nhiều năm, Không quân Mỹ đã xây dựng lực lượng UAV tàng hình của mình ở Thái Bình Dương. Theo một báo cáo của Không quân Mỹ, quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai các UAV RQ-170 ở Guam từ đầu năm 2009. Những chiếc UAV Global Hawk của Không quân và Hải quân Mỹ, thường cất cánh từ Guam để thực hiện các nhiệm vụ. Không rõ Không quân Mỹ có bao nhiêu chiếc RQ-180, bao nhiêu chiếc sẽ tiếp tục được mua và giá của mỗi chiếc RQ-180 sẽ là bao nhiêu. Có nguồn tin cho biết tính đến năm 2019, có tổng cộng 7 chiếc RQ-180 đang phục vụ trong quân đội Mỹ. Nếu RQ-180 thay thế RQ-4 trên cơ sở một đổi một, thì Không quân Mỹ cuối cùng có thể mua 24 hoặc 36 chiếc. Nếu giá của những chiếc máy bay do thám tàng hình này tương đương với B-21, thì mỗi chiếc có thể trị giá 500 triệu USD. Theo Trung tướng David Nahom, Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, hiện Không quân Mỹ đã đảm bảo với Quốc hội vào mùa hè này rằng, họ có thể cho máy bay không người lái Global Hawk loại biên mà không sợ ảnh hưởng đến sức mạnh vì trang bị mới của họ. Tướng Nahom cũng nói rằng, các thiết bị mới sẽ hoạt động hoàn toàn trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến năm 2029. Nhưng những bức ảnh xuất hiện ở Philippines cho thấy, hiện có một số lượng nhỏ RQ-180 đã được đưa vào biên chế Không quân Mỹ và đây thực sự là mối đe dọa lớn với Trung Quốc. Nguồn ảnh: Foxt. Hình ảnh UAV bí ẩn của Mỹ xuất hiện khiến truyền thông Trung Quốc lo ngại, nhất là khi Bắc Kinh đang tỏ ra "chậm chân" trong cuộc đua thiết kế máy bay không người lái thế hệ mới. Nguồn: WOTW.



