Mỹ phóng ICBM diệt mục tiêu cách 7200 km: Lời cảnh báo sắc lạnh

Vào ngày 2/8/2019, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước kiểm soát tên lửa tầm trung. Gần đây Nga đã đưa ra cảnh báo đối với Mỹ và chỉ ra rằng, nếu Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung ở châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nga sẽ không bỏ qua mối đe dọa này và có biện pháp đáp trả xứng đáng. Ảnh: Mỹ thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Ngay sau lời cảnh báo của Nga, Mỹ đã tiến hành thử nghiệm ICBM; đây là lần thứ hai quân đội Mỹ thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong năm nay; lần gần đây nhất là vào ngày 5/2/2020. Ảnh: Mỹ thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Cần lưu ý rằng kế hoạch của quân đội Mỹ được đưa ra vào ngày 30/4, nhưng đã không thực hiện được; khi Nga đưa ra cảnh báo, Mỹ tiến hành thử ICBM. Rõ ràng đây không phải là vụ thử nghiệm thông thường mà là một lời cảnh báo gửi đến Nga và cả Trung Quốc. Ảnh: Mỹ thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Để thu thập dữ liệu cho vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần này, Không quân Mỹ đã điều động một máy bay chỉ huy liên lạc chiến lược trên không E-6B mang số hiệu 164404. Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương, mặc dù đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại Mỹ. Ảnh: Máy bay E-6B của Mỹ - Nguồn: Wikipedia Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman-3 là tên lửa mang vũ khí hạt nhân chiến lược phóng từ đất liền duy nhất của Mỹ, được đưa vào biên chế từ đầu thập niên 1970 và được hiện đại hóa nhiều lần, nên vẫn bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Minuteman 3 được phóng từ hầm phóng (silo) từ dưới lòng đất; đây là mô hình triển khai tên lửa chiến lược thường được sử dụng bởi Mỹ và Liên Xô trong chiến tranh Lạnh. Ảnh: ICBM Minuteman-3 trong hầm phóng - Nguồn: Wikipedia ICBM Minuteman 3 có tầm bắn tối đa 13.000 km, là loại tên lửa mang đầu đạn phân hướng (MIRV); Minuteman 3 có thể mang tối đa 10 đầu đạn hạt nhân. Theo số liệu công khai, Mỹ đã sản xuất tổng cộng 450 hệ thống ICBM Minuteman 3. Ảnh: Mỹ phóng thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Hiện nay Quân đội Mỹ hiện đang tìm kiếm một mẫu ICBM thay thế ICBM Minuteman 3, nhưng công ty Boeing đã không trình kế hoạch trong thời gian quy định. Điều này mang lại nhiều bất ổn cho việc thay thế ICBM trong tương lai. Ảnh: Mỹ phóng thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Do sự phát triển của công nghệ trinh sát từ vệ tinh, nên xác suất sống sót của ICBM được triển khai trong các hầm phóng rất phổ biến trong Chiến tranh Lạnh, trong đợt tấn công hạt nhân đầu tiên là rất thấp. Vì lý do này, Nga chủ yếu phát triển các bệ phóng ICBM di động. Ảnh: ICBM Yars của Nga được phóng từ bệ phóng di động - Nguồn: Wikipedia Để bảo đảm bí mật, Quân đội Mỹ đã đào đường hầm và bố trí nhiều hầm phóng, do vậy vệ tinh trinh sát khó phát hiện; vì vậy, Mỹ vẫn áp dụng mô hình hầm phóng. Điều này có ảnh hưởng lớn với lợi thế của Mỹ trong công nghệ tên lửa đạn đạo. Ảnh: ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Liên quan đến vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman-3 mới của Mỹ, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, đây là một tiền lệ xấu, khi hiện nay giữa Mỹ và Nga có sự khác biệt lớn về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới và Mỹ đang rút quân khỏi châu Âu. Ảnh: Mỹ phóng thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước tên lửa tầm trung, Mỹ tiếp tục muốn rút khỏi Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược. Đồng thời Mỹ cũng muốn thay đổi hiệp ước song phương giữa Mỹ và Nga thành một hiệp ước liên quan đến nhiều nước, nhưng điều này bị Nga phản đối kịch liệt. Ảnh: ICBM Minuteman-3 của Mỹ - Nguồn: Wikipedia Việc thử nghiệm thành công ICBM Minuteman 3 cũng là lời cảnh báo gửi đến Nga và Trung Quốc; dù Mỹ không sở hữu nhiều loại ICBM như của Nga và Trung Quốc và ICBM Minuteman 3 đã có tuổi đời gần 50 năm, nhưng vẫn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; là một trong 3 trụ cột răn đe hạt nhân quan trọng của Mỹ. Ảnh: Mỹ phóng thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Video ICBM: Đòn hủy diệt quyết định - Nguồn: QPVN

Vào ngày 2/8/2019, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước kiểm soát tên lửa tầm trung. Gần đây Nga đã đưa ra cảnh báo đối với Mỹ và chỉ ra rằng, nếu Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung ở châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nga sẽ không bỏ qua mối đe dọa này và có biện pháp đáp trả xứng đáng. Ảnh: Mỹ thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Ngay sau lời cảnh báo của Nga, Mỹ đã tiến hành thử nghiệm ICBM; đây là lần thứ hai quân đội Mỹ thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong năm nay; lần gần đây nhất là vào ngày 5/2/2020. Ảnh: Mỹ thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Cần lưu ý rằng kế hoạch của quân đội Mỹ được đưa ra vào ngày 30/4, nhưng đã không thực hiện được; khi Nga đưa ra cảnh báo, Mỹ tiến hành thử ICBM. Rõ ràng đây không phải là vụ thử nghiệm thông thường mà là một lời cảnh báo gửi đến Nga và cả Trung Quốc. Ảnh: Mỹ thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Để thu thập dữ liệu cho vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần này, Không quân Mỹ đã điều động một máy bay chỉ huy liên lạc chiến lược trên không E-6B mang số hiệu 164404. Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương, mặc dù đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại Mỹ. Ảnh: Máy bay E-6B của Mỹ - Nguồn: Wikipedia Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman-3 là tên lửa mang vũ khí hạt nhân chiến lược phóng từ đất liền duy nhất của Mỹ, được đưa vào biên chế từ đầu thập niên 1970 và được hiện đại hóa nhiều lần, nên vẫn bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Minuteman 3 được phóng từ hầm phóng (silo) từ dưới lòng đất; đây là mô hình triển khai tên lửa chiến lược thường được sử dụng bởi Mỹ và Liên Xô trong chiến tranh Lạnh. Ảnh: ICBM Minuteman-3 trong hầm phóng - Nguồn: Wikipedia ICBM Minuteman 3 có tầm bắn tối đa 13.000 km, là loại tên lửa mang đầu đạn phân hướng (MIRV); Minuteman 3 có thể mang tối đa 10 đầu đạn hạt nhân. Theo số liệu công khai, Mỹ đã sản xuất tổng cộng 450 hệ thống ICBM Minuteman 3. Ảnh: Mỹ phóng thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Hiện nay Quân đội Mỹ hiện đang tìm kiếm một mẫu ICBM thay thế ICBM Minuteman 3, nhưng công ty Boeing đã không trình kế hoạch trong thời gian quy định. Điều này mang lại nhiều bất ổn cho việc thay thế ICBM trong tương lai. Ảnh: Mỹ phóng thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Do sự phát triển của công nghệ trinh sát từ vệ tinh, nên xác suất sống sót của ICBM được triển khai trong các hầm phóng rất phổ biến trong Chiến tranh Lạnh, trong đợt tấn công hạt nhân đầu tiên là rất thấp. Vì lý do này, Nga chủ yếu phát triển các bệ phóng ICBM di động. Ảnh: ICBM Yars của Nga được phóng từ bệ phóng di động - Nguồn: Wikipedia Để bảo đảm bí mật, Quân đội Mỹ đã đào đường hầm và bố trí nhiều hầm phóng, do vậy vệ tinh trinh sát khó phát hiện; vì vậy, Mỹ vẫn áp dụng mô hình hầm phóng. Điều này có ảnh hưởng lớn với lợi thế của Mỹ trong công nghệ tên lửa đạn đạo. Ảnh: ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Liên quan đến vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman-3 mới của Mỹ, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, đây là một tiền lệ xấu, khi hiện nay giữa Mỹ và Nga có sự khác biệt lớn về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới và Mỹ đang rút quân khỏi châu Âu. Ảnh: Mỹ phóng thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước tên lửa tầm trung, Mỹ tiếp tục muốn rút khỏi Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược. Đồng thời Mỹ cũng muốn thay đổi hiệp ước song phương giữa Mỹ và Nga thành một hiệp ước liên quan đến nhiều nước, nhưng điều này bị Nga phản đối kịch liệt. Ảnh: ICBM Minuteman-3 của Mỹ - Nguồn: Wikipedia Việc thử nghiệm thành công ICBM Minuteman 3 cũng là lời cảnh báo gửi đến Nga và Trung Quốc; dù Mỹ không sở hữu nhiều loại ICBM như của Nga và Trung Quốc và ICBM Minuteman 3 đã có tuổi đời gần 50 năm, nhưng vẫn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; là một trong 3 trụ cột răn đe hạt nhân quan trọng của Mỹ. Ảnh: Mỹ phóng thử ICBM Minuteman-3 - Nguồn: Wikipedia Video ICBM: Đòn hủy diệt quyết định - Nguồn: QPVN