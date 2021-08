Mỹ nâng cấp lực đẩy động cơ F-35 để đối phó Trung Quốc và Nga

Theo tờ Defense News của Mỹ, khi Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu đầu tư kinh phí để thúc đẩy quá trình cải tiến dự án chiến đấu cơ F-35, nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, động cơ F135 dùng trên F-35 cũng sẽ được nâng cấp cho phù hợp. Trong 10 năm tới, khi Nga và Trung Quốc cải tiến máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không, Lầu Năm Góc sẽ nâng cấp vũ khí, công nghệ điện toán và hệ thống phần mềm của máy bay chiến đấu F-35, để biến nó thành một chiếc máy bay chiến đấu mạnh hơn nữa. Ông Jane Latka, Phó Chủ tịch dự án động cơ F-135 của công ty Pratt & Whitney nói rằng, việc hiện đại hóa động cơ F135 không nằm trong dự án nâng cấp F-35 Block4; ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Bây giờ Pratt & Whitney cần thực hiện các yêu cầu, xin tài trợ và sau đó bắt đầu kế hoạch nâng cấp động cơ. Trước đó, công ty Pratt & Whitney đã gửi báo cáo nghiên cứu về việc nâng cấp động cơ F135 cho Văn phòng Dự án Liên hợp F-35, trong đó đề xuất hai phương án nâng cấp động cơ, có thể áp dụng cho cả ba mẫu tiêm kích F-35 (A/B/C). Ông Latka nói rằng, mục tiêu của Pratt & Whitney là cung cấp giải pháp hiệu quả nhất về chi phí có thể được, để đáp ứng các yêu cầu quân sự trong tương lai đối với máy bay chiến đấu. Văn phòng Dự án Liên hợp F-35 cũng cho biết, hiện họ đang đánh giá kế hoạch do Pratt & Whitney đề xuất. Và đánh giá các yêu cầu đối với F-35 để nâng cấp hiệu suất khác (chẳng hạn như hệ thống động lực), ngoài kế hoạch nâng cấp F-35 lên chuẩn Block4. Pratt & Whitney tin rằng, động cơ cải tiến sẽ giúp tiêm kích tàng hình F-35 tăng 11% tầm bay, 10% lực đẩy và 50% khả năng quản lý nhiệt; đây là những yếu tố quan trọng để F-35 duy trì đặc tính tàng hình của nó. Mặc dù Latka từ chối tiết lộ chi tiết về chi phí nâng cấp động cơ, nhưng những nâng cấp này được thiết kế, để không thay đổi chi phí sản xuất. Điều này có nghĩa là, sau khi bắt đầu sản xuất động cơ cải tiến, Lầu Năm Góc sẽ có thể mua động cơ nâng cấp tiên tiến hơn, với giá tương đương với mẫu cũ. Đồng thời, việc nâng cấp cũng nhằm giảm chi phí bảo dưỡng động cơ. Theo ước tính của Pratt & Whitney, động cơ nâng cao có thể tiết kiệm khoảng 40 tỷ USD chi phí hỗ trợ liên tục trong vòng đời dự án. Latka cho biết, do việc nâng cấp của F-35 thêm nhiều tính năng mới, cũng khiến động cơ F135 khó đáp ứng được nhu cầu. Khi Lầu Năm Góc đang tập trung nâng cấp bộ xử lý cốt lõi, bộ nhớ và màn hình hiển thị toàn cảnh buồng lái của F-35; đồng thời tăng các chức năng phần cứng và phần mềm của phiên bản Block4, điều này sẽ làm tăng thêm trọng lượng của máy bay và gánh nặng cho động cơ, và sẽ kéo theo một loạt vấn đề lớn. Ratka nói rằng, quân đội Mỹ hiện có một kế hoạch hiện đại hóa F-35 rất tham vọng, và họ sẽ tiếp tục cải thiện khả năng chiến đấu của F-35. Do đó, chúng ta cần một động cơ cải tiến, để hỗ trợ việc tăng trọng lượng và hiệu suất của máy bay chiến đấu. Trung tướng Eric Fick, giám đốc điều hành dự án F-35 của Lầu Năm Góc, trước đó thừa nhận rằng, động cơ F-35 có thể cần tăng lực đẩy và quản lý nhiệt, để thích ứng với việc nâng cấp công nghệ của dự án Block4. Ông nói rằng, nó là cần thiết cho hệ thống động lực của máy bay F-35. Tuy nhiên, không rõ Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tìm cách nâng cấp F135 hiện có hay chuyển sang phát triển động cơ mới. Không quân Mỹ hiện đang thử nghiệm các nguyên mẫu của động cơ chu kỳ biến thiên, do Pratt & Whitney và General Electric sản xuất. Mùa hè năm nay, General Fick đã đến thăm nhà máy của Công ty General Electric ở Avondale (bang Ohio) và xem một mẫu thử nghiệm của động cơ chu kỳ biến thiên của công ty; Fick rất ấn tượng với mẫu động cơ mới. Tuy nhiên trước khi sản xuất động cơ mới, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và nó cũng có thể trở thành động cơ của F-35 trong tương lai. Giám đốc trang bị của Không quân Mỹ, Darlene Costello cho biết, mặc dù động cơ F135 đáp ứng các yêu cầu hiện tại của Không quân Mỹ, nhưng Không quân sẽ thử nghiệm và thu thập dữ liệu về nguyên mẫu động cơ chu trình biến thiên vào cuối năm tài chính 2022, điều này sẽ giúp cung cấp các bản nâng cấp F135 trong tương lai. Nguồn ảnh: QQ. Tiêm kích F-35 của Mỹ vẫn chưa thể khắc phục được hoàn toàn các lỗi tồn đọng, dù đang được nâng cấp liên tục. Nguồn: USAF.



Theo tờ Defense News của Mỹ, khi Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu đầu tư kinh phí để thúc đẩy quá trình cải tiến dự án chiến đấu cơ F-35, nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, động cơ F135 dùng trên F-35 cũng sẽ được nâng cấp cho phù hợp. Trong 10 năm tới, khi Nga và Trung Quốc cải tiến máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không, Lầu Năm Góc sẽ nâng cấp vũ khí, công nghệ điện toán và hệ thống phần mềm của máy bay chiến đấu F-35, để biến nó thành một chiếc máy bay chiến đấu mạnh hơn nữa. Ông Jane Latka, Phó Chủ tịch dự án động cơ F-135 của công ty Pratt & Whitney nói rằng, việc hiện đại hóa động cơ F135 không nằm trong dự án nâng cấp F-35 Block4; ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Bây giờ Pratt & Whitney cần thực hiện các yêu cầu, xin tài trợ và sau đó bắt đầu kế hoạch nâng cấp động cơ. Trước đó, công ty Pratt & Whitney đã gửi báo cáo nghiên cứu về việc nâng cấp động cơ F135 cho Văn phòng Dự án Liên hợp F-35, trong đó đề xuất hai phương án nâng cấp động cơ, có thể áp dụng cho cả ba mẫu tiêm kích F-35 (A/B/C). Ông Latka nói rằng, mục tiêu của Pratt & Whitney là cung cấp giải pháp hiệu quả nhất về chi phí có thể được, để đáp ứng các yêu cầu quân sự trong tương lai đối với máy bay chiến đấu. Văn phòng Dự án Liên hợp F-35 cũng cho biết, hiện họ đang đánh giá kế hoạch do Pratt & Whitney đề xuất. Và đánh giá các yêu cầu đối với F-35 để nâng cấp hiệu suất khác (chẳng hạn như hệ thống động lực), ngoài kế hoạch nâng cấp F-35 lên chuẩn Block4. Pratt & Whitney tin rằng, động cơ cải tiến sẽ giúp tiêm kích tàng hình F-35 tăng 11% tầm bay, 10% lực đẩy và 50% khả năng quản lý nhiệt; đây là những yếu tố quan trọng để F-35 duy trì đặc tính tàng hình của nó. Mặc dù Latka từ chối tiết lộ chi tiết về chi phí nâng cấp động cơ, nhưng những nâng cấp này được thiết kế, để không thay đổi chi phí sản xuất. Điều này có nghĩa là, sau khi bắt đầu sản xuất động cơ cải tiến, Lầu Năm Góc sẽ có thể mua động cơ nâng cấp tiên tiến hơn, với giá tương đương với mẫu cũ. Đồng thời, việc nâng cấp cũng nhằm giảm chi phí bảo dưỡng động cơ. Theo ước tính của Pratt & Whitney, động cơ nâng cao có thể tiết kiệm khoảng 40 tỷ USD chi phí hỗ trợ liên tục trong vòng đời dự án. Latka cho biết, do việc nâng cấp của F-35 thêm nhiều tính năng mới, cũng khiến động cơ F135 khó đáp ứng được nhu cầu. Khi Lầu Năm Góc đang tập trung nâng cấp bộ xử lý cốt lõi, bộ nhớ và màn hình hiển thị toàn cảnh buồng lái của F-35; đồng thời tăng các chức năng phần cứng và phần mềm của phiên bản Block4, điều này sẽ làm tăng thêm trọng lượng của máy bay và gánh nặng cho động cơ, và sẽ kéo theo một loạt vấn đề lớn. Ratka nói rằng, quân đội Mỹ hiện có một kế hoạch hiện đại hóa F-35 rất tham vọng, và họ sẽ tiếp tục cải thiện khả năng chiến đấu của F-35. Do đó, chúng ta cần một động cơ cải tiến, để hỗ trợ việc tăng trọng lượng và hiệu suất của máy bay chiến đấu. Trung tướng Eric Fick, giám đốc điều hành dự án F-35 của Lầu Năm Góc, trước đó thừa nhận rằng, động cơ F-35 có thể cần tăng lực đẩy và quản lý nhiệt, để thích ứng với việc nâng cấp công nghệ của dự án Block4. Ông nói rằng, nó là cần thiết cho hệ thống động lực của máy bay F-35. Tuy nhiên, không rõ Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tìm cách nâng cấp F135 hiện có hay chuyển sang phát triển động cơ mới. Không quân Mỹ hiện đang thử nghiệm các nguyên mẫu của động cơ chu kỳ biến thiên, do Pratt & Whitney và General Electric sản xuất. Mùa hè năm nay, General Fick đã đến thăm nhà máy của Công ty General Electric ở Avondale (bang Ohio) và xem một mẫu thử nghiệm của động cơ chu kỳ biến thiên của công ty; Fick rất ấn tượng với mẫu động cơ mới. Tuy nhiên trước khi sản xuất động cơ mới, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và nó cũng có thể trở thành động cơ của F-35 trong tương lai. Giám đốc trang bị của Không quân Mỹ, Darlene Costello cho biết, mặc dù động cơ F135 đáp ứng các yêu cầu hiện tại của Không quân Mỹ, nhưng Không quân sẽ thử nghiệm và thu thập dữ liệu về nguyên mẫu động cơ chu trình biến thiên vào cuối năm tài chính 2022, điều này sẽ giúp cung cấp các bản nâng cấp F135 trong tương lai. Nguồn ảnh: QQ. Tiêm kích F-35 của Mỹ vẫn chưa thể khắc phục được hoàn toàn các lỗi tồn đọng, dù đang được nâng cấp liên tục. Nguồn: USAF.