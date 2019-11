Mỹ hở sườn: Không đủ công cụ để phát hiện tên lửa tầm xa Trung Quốc

Năng lực cảnh báo sớm, thu thập tin tình báo của Hải quân Mỹ nói riêng và và quân đội Mỹ nói chung là khá tốt. Tuy nhiên, khả năng phát hiện sớm tên lửa của lực lượng này lại chưa đủ để có thể ngăn chặn được các tên lửa của Trung Quốc. Nguồn ảnh: USnavy. Về cơ bản, Mỹ có ba nguồn tin chính để phát hiện, cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình của đối phương bao gồm ảnh chụp vệ tinh, máy bay không người lái do thám và máy bay cảnh báo sớm. Nguồn ảnh: USnavy. Trong số 3 phương pháp này, phương pháp hiệu quả nhất với lực lượng hải quân Mỹ khi di chuyển "xa nhà" chỉ có thể là sử dụng máy bay cảnh báo sớm. Tuy nhiên loại máy bay cảnh báo sớm tương thích với tàu sân bay Mỹ lại chỉ là E-2C Hawkeye. Nguồn ảnh: USnavy. Các loại máy bay cảnh báo sớm hiện đại hơn như P-8 Poseidon hay MQ-4C Triton thực chất lại chỉ có thể hoạt động ở những sân bay trên đất liền - bị giới hạn bởi tầm bay và không thể hỗ trợ cảnh báo sớm cho các tàu chiến của hải quân trên đường hành quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong khi Mỹ đang "hở sườn" với việc không thể theo dõi sát các tàu hải quân của mình nằm quá xa các trạm radar cảnh báo thì Trung Quốc - đang ngày càng nổi lên như một thế lực với việc cho ra đời nhiều loại vũ khí tấn công tầm xa nguy hiểm. Nguồn ảnh: Pinterest. Các loại tên lửa đối hải của Trung Quốc có tầm bắn từ vài trăm kilomets cho tới vài nghìn kilomets thực sự là mối lo lớn với Hải quân Mỹ. Trên lý thuyết, việc phát hiện tên lửa của đối phương càng sớm, hiệu suất đánh chặn sẽ càng cao. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên với khả năng thu thập tin tình báo và cảnh báo sớm trên các tàu chiến, tàu sân bay của Hải quân Mỹ hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể phát hiện được tên lửa của đối phương trong tầm 400 km - quá may rủi cho công tác đánh chặn vì khoảng cách gần. Nguồn ảnh: Pinterest. Đó là chưa kể đến việc khi hoạt động trong môi trường bị áp chế điện tử, các tàu chiến hải quân Mỹ sẽ gần như "mù" hoàn toàn, không còn đủ khả năng tiếp cận với thông tin vệ tinh để có thêm dữ liệu phục vụ cho việc cảnh báo sớm. Nguồn ảnh: Pinterest. Có thể điểm qua một vài loại tên lửa đối hải nguy hiểm bậc nhất hiện nay trong biên chế của Trung Quốc. Ở tầm trung đến tầm gần có YJ-12 tầm bắn 400 km hoặc YJ-18 với tầm bắn tối đa 540 km. Cả hai loại tên lửa này đều vượt tầm cảnh báo sớm của các tàu chiến Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Xa hơn, Trung Quốc thậm chí còn sở hữu các loại tên lửa phóng từ trên không với tầm bắn lên tới 3100 km như Đông Phong 21 (phiên bản DF-21D) hoặc 900 km với Đông Phong 15 - đây chắc chắn sẽ là những thứ vũ khí được Trung Quốc sử dụng trong nhiệm vụ "đánh phủ đầu" nếu xảy ra chiến tranh tổng lực trên biển với Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Trung Quốc đang nổi lên như một thế lực tên lửa mới trên thế giới do Bắc Kinh không bị giới hạn bởi bất cứ hiệp ước nào như Liên Xô/Nga và Mỹ trong quá khứ.

