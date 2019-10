Điểm yếu chí tử đang dần lộ diện của không quân Trung Quốc

Trong vòng 8 ngày, không quân Trung Quốc ghi nhận liên tiếp hai vụ tai nạn khi huấn luyện khiến 3 quân nhân thiệt mạng. Điều đáng nói đó là các vụ tai nạn này đều xuất phát từ từ các lỗi kỹ thuật. Nguồn ảnh: QQ. Trong quá khứ, độ an toàn của máy bay không quân Trung Quốc khi hoạt động chưa bao giờ được đánh giá cao do trình độ bảo dưỡng, bảo trì kém, phi công thiếu khả năng xử lý sự cố và thường có xu hướng liều lĩnh cứu máy bay trong những tình huống "vô phương cứu chữa". Nguồn ảnh: QQ. Cụ thể, khả năng bảo trì, bảo dưỡng của không quân Trung Quốc được cho là không đủ để vận hành một lực lượng lớn với số lượng chiến đấu cơ quá lớn của quốc gia này. Vấn đề là số lượng kỹ sư máy bay có trình độ cao là không đủ trong khi lực lượng này vẫn cố tuyển đủ chỉ tiêu dẫn đến việc phải chọn cả người có trình độ chưa cao. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, trình độ khoa học kỹ thuật của Trung Quốc có thể coi là cao nhưng riêng trong lĩnh vực chế tạo động cơ phản lực, Trung Quốc còn rất nhiều hạn chế. Điều này dẫn đến quy trình bảo dưỡng động cơ của không quân nước này có phần thiếu chính xác, không đồng nhất giữa nhiều đơn vị khác nhau. Nguồn ảnh: QQ. Gần đây nhất, một vụ tai nạn liên quan tới chiến đấu cơ J-10 của lực lượng không quân Trung Quốc đã xảy ra khi chiến đấu cơ này đâm thẳng vào núi khi bay huấn luyện. Vụ tai nạn được cho là có nguyên nhân từ hệ thống động cơ - vốn do Nga chế tạo. Nguồn ảnh: QQ. Các chuyên gia khẳng định, trong tương lai tỷ lệ tai nạn của Không quân Trung Quốc sẽ còn cao hơn nữa do chỉ thị tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu từ trung ương khiến tần suât bay huấn luyện của lực lượng này tăng lên dày đặc. Nguồn ảnh: QQ. Bay nhiều sẽ dẫn đến hệ quả đơn giản đó là rơi nhiều - tuy nhiên tỷ lệ tai nạn là điều vô cùng quan trọng lại thường không được Trung Quốc công tiết lộ công khai. Nguồn ảnh: QQ. Thậm chí, trong khi không quân Mỹ sẵn sàng cấm bay một số lượng lớn máy bay để điều tra tai nạn thì dường như điều này lại chưa từng xảy ra - hoặc ít nhất là chưa từng được công khai đối với không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Việc lấp liếm đi tỷ lệ tai nạn, không công khai số lượng tai nạn và nguyên nhân cụ thể cũng như không chịu ra lệnh cấm bay một cách công khai có thể khiến bản thân lực lượng không quân Trung Quốc bị "ảo tưởng sức mạnh" trong thực tế. Nguồn ảnh: QQ. Trong tương lai, khi xảy ra xung đột ở quy mô lớn, lực lượng không quân Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bộc lộ ra rất nhiều điểm yếu chí tử. Cần phải nhấn mạnh rằng, Không quân Trung Quốc cũng chính là lực lượng thiếu kinh nghiệm thực chiến nhất trong toàn lực lượng quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Trong tương lai, nếu không có động thái cứng rắn trong việc bảo đảm an toàn bay, tỷ lệ máy bay rơi của Trung Quốc trong lúc huấn luyện với cường độ cao sẽ rơi ngày càng nhiều. Và khi đó, chưa cần phải xảy ra xung đột thực sự, Không quân Trung Quốc chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc bay trình diễn. Nguồn: CCTV.

Trong vòng 8 ngày, không quân Trung Quốc ghi nhận liên tiếp hai vụ tai nạn khi huấn luyện khiến 3 quân nhân thiệt mạng. Điều đáng nói đó là các vụ tai nạn này đều xuất phát từ từ các lỗi kỹ thuật. Nguồn ảnh: QQ. Trong quá khứ, độ an toàn của máy bay không quân Trung Quốc khi hoạt động chưa bao giờ được đánh giá cao do trình độ bảo dưỡng, bảo trì kém, phi công thiếu khả năng xử lý sự cố và thường có xu hướng liều lĩnh cứu máy bay trong những tình huống "vô phương cứu chữa". Nguồn ảnh: QQ. Cụ thể, khả năng bảo trì, bảo dưỡng của không quân Trung Quốc được cho là không đủ để vận hành một lực lượng lớn với số lượng chiến đấu cơ quá lớn của quốc gia này. Vấn đề là số lượng kỹ sư máy bay có trình độ cao là không đủ trong khi lực lượng này vẫn cố tuyển đủ chỉ tiêu dẫn đến việc phải chọn cả người có trình độ chưa cao. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, trình độ khoa học kỹ thuật của Trung Quốc có thể coi là cao nhưng riêng trong lĩnh vực chế tạo động cơ phản lực, Trung Quốc còn rất nhiều hạn chế. Điều này dẫn đến quy trình bảo dưỡng động cơ của không quân nước này có phần thiếu chính xác, không đồng nhất giữa nhiều đơn vị khác nhau. Nguồn ảnh: QQ. Gần đây nhất, một vụ tai nạn liên quan tới chiến đấu cơ J-10 của lực lượng không quân Trung Quốc đã xảy ra khi chiến đấu cơ này đâm thẳng vào núi khi bay huấn luyện. Vụ tai nạn được cho là có nguyên nhân từ hệ thống động cơ - vốn do Nga chế tạo. Nguồn ảnh: QQ. Các chuyên gia khẳng định, trong tương lai tỷ lệ tai nạn của Không quân Trung Quốc sẽ còn cao hơn nữa do chỉ thị tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu từ trung ương khiến tần suât bay huấn luyện của lực lượng này tăng lên dày đặc. Nguồn ảnh: QQ. Bay nhiều sẽ dẫn đến hệ quả đơn giản đó là rơi nhiều - tuy nhiên tỷ lệ tai nạn là điều vô cùng quan trọng lại thường không được Trung Quốc công tiết lộ công khai. Nguồn ảnh: QQ. Thậm chí, trong khi không quân Mỹ sẵn sàng cấm bay một số lượng lớn máy bay để điều tra tai nạn thì dường như điều này lại chưa từng xảy ra - hoặc ít nhất là chưa từng được công khai đối với không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Việc lấp liếm đi tỷ lệ tai nạn, không công khai số lượng tai nạn và nguyên nhân cụ thể cũng như không chịu ra lệnh cấm bay một cách công khai có thể khiến bản thân lực lượng không quân Trung Quốc bị "ảo tưởng sức mạnh" trong thực tế. Nguồn ảnh: QQ. Trong tương lai, khi xảy ra xung đột ở quy mô lớn, lực lượng không quân Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bộc lộ ra rất nhiều điểm yếu chí tử. Cần phải nhấn mạnh rằng, Không quân Trung Quốc cũng chính là lực lượng thiếu kinh nghiệm thực chiến nhất trong toàn lực lượng quân đội Trung Quốc . Nguồn ảnh: QQ. Trong tương lai, nếu không có động thái cứng rắn trong việc bảo đảm an toàn bay, tỷ lệ máy bay rơi của Trung Quốc trong lúc huấn luyện với cường độ cao sẽ rơi ngày càng nhiều. Và khi đó, chưa cần phải xảy ra xung đột thực sự, Không quân Trung Quốc chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc bay trình diễn. Nguồn: CCTV.