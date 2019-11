Mỹ hạ thuỷ siêu tàu sân bay mới, sức mạnh hải quân thêm ấn tượng

Có giá lên tới 11.3 tỷ USD, tàu sân bay USS John F. Kennedy bắt đầu được đóng mới từ tháng 8/2015 và tới cuối tháng 10 vừa rồi, tàu sân bay thứ hai của Hải quân Mỹ được đóng theo lớp Gerald R. Ford đã chính thức được hạ thuỷ. Nguồn ảnh: Sina. Việc hạ thuỷ siêu tàu sân bay thứ hai này hứa hẹn sẽ đưa sức mạnh của Hải quân Mỹ lên một tầm cao mới trong tương lai - khi mà trong biên chế của lực lượng này sẽ có tới hai tàu sân bay lớp Gerald R. Ford. Nguồn ảnh: Sina. Giống với tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu USS John F. Kennedy cũng có độ giãn nước lên tới 100.000 tấn, dài 337 mét và lườn rộng 41 mét. Nguồn ảnh: Sina. Tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân loại A1B cùng với bốn trục dẫn động giúp nó đạt tốc độ tối đa lên tới 30 hải lý giờ tương đương 56 km/h. Nguồn ảnh: Sina. Trên lý thuyết, tàu USS John F. Kennedy có khả năng hoạt động liên tục từ 20 tới 25 năm trước khi nó cần được thay lõi phản ứng hạt nhân. Tối đa, các tàu sử dụng động cơ hạt nhân có thể sử dụng được khoảng 50 năm. Nguồn ảnh: Sina. Đây là tàu sân bay thứ hai của Hải quân Mỹ được đặt tên USS John F. Kennedy và là chiếc thứ ba trong lực lượng này được đặt tên theo dòng họ Kennedy. Chiếc USS John F. Kennedy gần đây nhất từng phục vụ Hải quân Mỹ từ năm 1968 tới năm 2007. Nguồn ảnh: Sina. Tàu có biên chế thuỷ thủ đoàn đầy đủ lên tới 4660 người - bao gồm thuỷ thủ, sĩ quan chỉ huy, lực lượng không quân hải quân và sĩ quan bảo trì, bảo dưỡng máy bay. Nguồn ảnh: Sina. Tàu USS John F. Kennedy có thể mang theo được tối đa tới 90 máy bay các loại trong đó bao gồm các tiêm kích, các loại trực thăng, máy bay do thám, máy bay tuần tra biển hay máy bay săn ngầm. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù học thuyết quân sự của Mỹ không đề cao khả năng tự vệ của tàu sân bay (do luôn có tàu hộ tống số lượng lớn), tuy nhiên USS John F. Kennedy vẫn được trang bị vũ khí cơ bản bao gồm 2 khẩu dàn phóng tên lửa RIM-162, 2 dàn phóng tên lửa RIM-116, 3 pháo cao tốc Phalanx và bốn súng máy 12,7mm. Nguồn ảnh: Sina. Theo kế hoạch, tàu USS John F. Kennedy sẽ được rửa tội vào cuối năm nay và sẽ gia nhập biên chế Hải quân Mỹ vào sang năm. Tuy nhiên nhiều khả năng, USS John F. Kennedy sẽ lỡ hẹn với Hải quân Mỹ do lớp Gerald R. Ford hiện vẫn đang còn quá nhiều lỗi. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Mỹ được đóng theo lớp Gerald R. Ford.

Có giá lên tới 11.3 tỷ USD, tàu sân bay USS John F. Kennedy bắt đầu được đóng mới từ tháng 8/2015 và tới cuối tháng 10 vừa rồi, tàu sân bay thứ hai của Hải quân Mỹ được đóng theo lớp Gerald R. Ford đã chính thức được hạ thuỷ. Nguồn ảnh: Sina. Việc hạ thuỷ siêu tàu sân bay thứ hai này hứa hẹn sẽ đưa sức mạnh của Hải quân Mỹ lên một tầm cao mới trong tương lai - khi mà trong biên chế của lực lượng này sẽ có tới hai tàu sân bay lớp Gerald R. Ford. Nguồn ảnh: Sina. Giống với tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu USS John F. Kennedy cũng có độ giãn nước lên tới 100.000 tấn, dài 337 mét và lườn rộng 41 mét. Nguồn ảnh: Sina. Tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân loại A1B cùng với bốn trục dẫn động giúp nó đạt tốc độ tối đa lên tới 30 hải lý giờ tương đương 56 km/h. Nguồn ảnh: Sina. Trên lý thuyết, tàu USS John F. Kennedy có khả năng hoạt động liên tục từ 20 tới 25 năm trước khi nó cần được thay lõi phản ứng hạt nhân. Tối đa, các tàu sử dụng động cơ hạt nhân có thể sử dụng được khoảng 50 năm. Nguồn ảnh: Sina. Đây là tàu sân bay thứ hai của Hải quân Mỹ được đặt tên USS John F. Kennedy và là chiếc thứ ba trong lực lượng này được đặt tên theo dòng họ Kennedy. Chiếc USS John F. Kennedy gần đây nhất từng phục vụ Hải quân Mỹ từ năm 1968 tới năm 2007. Nguồn ảnh: Sina. Tàu có biên chế thuỷ thủ đoàn đầy đủ lên tới 4660 người - bao gồm thuỷ thủ, sĩ quan chỉ huy, lực lượng không quân hải quân và sĩ quan bảo trì, bảo dưỡng máy bay. Nguồn ảnh: Sina. Tàu USS John F. Kennedy có thể mang theo được tối đa tới 90 máy bay các loại trong đó bao gồm các tiêm kích, các loại trực thăng, máy bay do thám, máy bay tuần tra biển hay máy bay săn ngầm. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù học thuyết quân sự của Mỹ không đề cao khả năng tự vệ của tàu sân bay (do luôn có tàu hộ tống số lượng lớn), tuy nhiên USS John F. Kennedy vẫn được trang bị vũ khí cơ bản bao gồm 2 khẩu dàn phóng tên lửa RIM-162, 2 dàn phóng tên lửa RIM-116, 3 pháo cao tốc Phalanx và bốn súng máy 12,7mm. Nguồn ảnh: Sina. Theo kế hoạch, tàu USS John F. Kennedy sẽ được rửa tội vào cuối năm nay và sẽ gia nhập biên chế Hải quân Mỹ vào sang năm. Tuy nhiên nhiều khả năng, USS John F. Kennedy sẽ lỡ hẹn với Hải quân Mỹ do lớp Gerald R. Ford hiện vẫn đang còn quá nhiều lỗi. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Mỹ được đóng theo lớp Gerald R. Ford.