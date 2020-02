Mỹ có ý định hồi sinh pháo hạt nhân, truyền thông Nga "giật mình"

Những tài liệu mới nhất bị lộ của Lầu Năm Góc cho thấy quân đội nước này hiện đang có kế hoạch đưa khẩu pháo hạt nhân quay trở lại biên chế. Nguồn ảnh: BMDP. Theo đó, loại pháo hạt nhân này sẽ có tầm bắn xa hơn nhiều so với lần đầu ra đời từ thời Chiến tranh Lạnh. Cụ thể, tầm bắn được dự kiến sẽ lên tới 1000 dặm - tương đương hơn1600 km. Nguồn ảnh: BMDP. Pháo cũng sẽ có kíp chiến đấu 8 người, mỗi tiểu đội sẽ có bốn khẩu pháo và có khả năng vận tải bằng đường biển hoặc đường không - nghĩa là cơ cấu này không quá nặng so với trọng tải của các loại máy bay vận tải Mỹ đang sử dụng. Nguồn ảnh: BMDP. Qua các thiết kế và hình ảnh rò rỉ, có thể thấy khẩu pháo hạt nhân của quân đội Mỹ trong thế kỷ 21 không có gì quá khác biệt so với khẩu pháo hạt nhân M65 từng được Mỹ chế tạo và thử nghiệm trong Chiến tranh Lạnh. Nguồn ảnh: Forces. Ra đời từ năm 1962, khẩu pháo này từng được mang ra đặt tại Tây Đức, Hàn Quốc và Okinawa - sẵn sàng khai hoả bất cứ khi nào một cuộc chiến tranh hạt nhân diễn ra. Nguồn ảnh: Zeke. Khẩu pháo hạt nhân M65 có trọng lượng khổng lồ lên tới 83 tấn, có cỡ nòng 280mm và dài 26 mét. Khẩu pháo này có kíp vận hành tối thiểu 5 người và có khả năng khai hoả ở khoảng cách tối đa 30 km. Nguồn ảnh: Forces. Do có kích thước quá cồng kềnh nên dù M65 có khả năng cơ động nhưng lại mất rất nhiều thời gian để chuyển trạng thái từ cơ động sang trạng thái tấn công trước khi có thể khai hoả được. Nguồn ảnh: Forces. Do có thời gian chuyển trạng thái quá lâu, kèm theo đó là tầm bắn không quá lớn nên M65 đã sớm bị quân đội Mỹ "xếp xó" vì nó khó có thể bì lại được với các loại tên lửa hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ. Nguồn ảnh: Forces. Việc đưa khẩu pháo hạt nhân có thiết kế tương đồng như M65 nhưng tầm bắn lên tới 1600 km được coi là một bước đi cực kỳ nguy hiểm của Mỹ vì bản thân Liên Xô trước đây và Nga ngày nay cũng có nhiều loại pháo hạt nhân tương đương, có thể tái trang bị bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo tài liệu mật mà Lầu Năm Góc để lộ, năm 2020 này Mỹ sẽ chi khoảng 91 triệu USD để bắt đầu giai đoạn một của chương trình phát triển pháo hạn nhân chiến lược. Nguồn ảnh: Militaryforces. Toàn bộ chương trình này dự kiến sẽ tiêu tốn của Mỹ khoảng 228 triệu USD và chắc chắn Nga sẽ không đứng ngoài cuộc đua này vì Moscow cũng có trong tay rất nhiều thiết kế tương tự. Nguồn ảnh: Gify. Rợn người xem khẩu pháo hạt nhân 280mm của Mỹ khai hoả trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Những tài liệu mới nhất bị lộ của Lầu Năm Góc cho thấy quân đội nước này hiện đang có kế hoạch đưa khẩu pháo hạt nhân quay trở lại biên chế. Nguồn ảnh: BMDP. Theo đó, loại pháo hạt nhân này sẽ có tầm bắn xa hơn nhiều so với lần đầu ra đời từ thời Chiến tranh Lạnh. Cụ thể, tầm bắn được dự kiến sẽ lên tới 1000 dặm - tương đương hơn1600 km. Nguồn ảnh: BMDP. Pháo cũng sẽ có kíp chiến đấu 8 người, mỗi tiểu đội sẽ có bốn khẩu pháo và có khả năng vận tải bằng đường biển hoặc đường không - nghĩa là cơ cấu này không quá nặng so với trọng tải của các loại máy bay vận tải Mỹ đang sử dụng. Nguồn ảnh: BMDP. Qua các thiết kế và hình ảnh rò rỉ, có thể thấy khẩu pháo hạt nhân của quân đội Mỹ trong thế kỷ 21 không có gì quá khác biệt so với khẩu pháo hạt nhân M65 từng được Mỹ chế tạo và thử nghiệm trong Chiến tranh Lạnh. Nguồn ảnh: Forces. Ra đời từ năm 1962, khẩu pháo này từng được mang ra đặt tại Tây Đức, Hàn Quốc và Okinawa - sẵn sàng khai hoả bất cứ khi nào một cuộc chiến tranh hạt nhân diễn ra. Nguồn ảnh: Zeke. Khẩu pháo hạt nhân M65 có trọng lượng khổng lồ lên tới 83 tấn, có cỡ nòng 280mm và dài 26 mét. Khẩu pháo này có kíp vận hành tối thiểu 5 người và có khả năng khai hoả ở khoảng cách tối đa 30 km. Nguồn ảnh: Forces. Do có kích thước quá cồng kềnh nên dù M65 có khả năng cơ động nhưng lại mất rất nhiều thời gian để chuyển trạng thái từ cơ động sang trạng thái tấn công trước khi có thể khai hoả được. Nguồn ảnh: Forces. Do có thời gian chuyển trạng thái quá lâu, kèm theo đó là tầm bắn không quá lớn nên M65 đã sớm bị quân đội Mỹ "xếp xó" vì nó khó có thể bì lại được với các loại tên lửa hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ. Nguồn ảnh: Forces. Việc đưa khẩu pháo hạt nhân có thiết kế tương đồng như M65 nhưng tầm bắn lên tới 1600 km được coi là một bước đi cực kỳ nguy hiểm của Mỹ vì bản thân Liên Xô trước đây và Nga ngày nay cũng có nhiều loại pháo hạt nhân tương đương, có thể tái trang bị bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo tài liệu mật mà Lầu Năm Góc để lộ, năm 2020 này Mỹ sẽ chi khoảng 91 triệu USD để bắt đầu giai đoạn một của chương trình phát triển pháo hạn nhân chiến lược. Nguồn ảnh: Militaryforces. Toàn bộ chương trình này dự kiến sẽ tiêu tốn của Mỹ khoảng 228 triệu USD và chắc chắn Nga sẽ không đứng ngoài cuộc đua này vì Moscow cũng có trong tay rất nhiều thiết kế tương tự. Nguồn ảnh: Gify. Rợn người xem khẩu pháo hạt nhân 280mm của Mỹ khai hoả trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.