Mặt nạ phòng độc nào đang được sử dụng phổ biến trong Quân đội Việt Nam?

Hiện tại trong biên chế của Hải quân Việt Nam đang có hai loại mặt nạ phòng độc phổ biến bao gồm MP-5 - mặt nạ phòng độc do Liên Xô thiết kế tới nay vẫn được Nga sử dụng và mặt nạ MV-5 - hàng nội địa do Việt Nam tự sản xuất. Nguồn ảnh: NHT. Trong đó, mặt nạ GP-5 của Liên Xô có thể coi là loại mặt nạ phòng độc "huyền thoại". Có thể dễ dàng thấy loại mặt nạ phòng độc này trên báo chí, truyền hình hay bất cứ đâu và nó cũng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim có bối cảnh chiến tranh hạt nhân. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây cũng được coi là loại mặt nạ phổ biến nhất của Hồng quân trong quá khứ, mọi người lính Liên Xô đều được phát mặt nạ phòng độc này với khả năng bảo vệ khỏi bụi phóng xạ khi xảy ra chiến tranh hạt nhân. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại mặt nạ này được thiết kế để chịu được khí hậu khắc nghiệt ở Liên Xô trong quá khứ, nó có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, chịu được nhiệt độ tối đa -40 độ cho tới 114 độ C. Nguồn ảnh: Alamy. Trong khắp các hầm trú ẩn đề phòng chiến tranh hạt nhân của Liên Xô trước đây đều có trang bị loại mặt nạ này. Thậm chí, những người Liên Xô sống qua chiến tranh Lạnh ai cũng từng được dạy cách sử dụng loại mặt nạ này. Nguồn ảnh: Pinterest. Dù ra đời từ năm 1969, tới nay mặt nạ GP-5 vẫn được tiếp tục sản xuất và bán cho cả dân sự. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là loại mặt nạ phòng độc do Việt Nam tự sản xuất mang định danh MV-5. Đây là loại mặt nạ được quảng cáo là phòng độc - chống khói cao cấp. Nguồn ảnh: Kinhdoanh. Loại mặt nạ này được chúng ta trang bị cho lực lượng phòng hoá và bán ra cả thị trường cho người dân mua về sử dụng. So với GP-5, mặt nạ phòng độc MV-5 có trọng lượng nhẹ hơn nhiều khi chỉ nặng tổng cộng khoảng gần 900 gram. Nguồn ảnh: QPVN. Trong đó, trọng lượng của mặt trùm chỉ khoảng 500 gram, khối lượng của hộp lọc khoảng từ 300 tới 340 grams. Nguồn ảnh: Kinhdoanh. Ở lĩnh vực dân sự, loại mặt nạ này phù hợp để bảo vệ người sử dụng trong môi trường hoặc công việc độc hại như phun thuốc bảo vệ thực vật, khói bụi, phun sơn, khói hoả hoạn, các vùng dịch bệnh lây qua đường hô hấp,... Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem Video: Chiến tranh Lạnh và nỗi ám ảnh về cuộc chiến hạt nhân.

