Mổ xẻ tên lửa đạn đạo Iran mang tên vị tướng bị Mỹ sát hại

Hôm 20/8 Iran đã công bố hai loại tên lửa mới, loại tên lửa đạn đạo được đặt theo tên của Thiếu tướng Qassem Soleimani, người đã bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào hồi tháng 1 vừa qua và loại tên lửa hành trình mang tên Abu Mahdi al-Muhandis, một chỉ huy dân quân người Iraq. Ảnh: Tên lửa đạn đạo đất đối đất mới của Iran mang tên Tướng Soleimani - Nguồn: Sina. Việc Iran công bố tên lửa mới diễn ra trong bối cảnh căng thẳng mới với Mỹ, khi Ngoại trưởng Mike Pompeo có động thái buộc Liên Hợp Quốc khôi phục các lệnh trừng phạt làm tê liệt Iran. Ảnh: Tên lửa Soleimani được Iran phóng đi ngày 20/8/2020 - Nguồn: WANA Hãng tin Anh Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Amir Hatami trong một bài phát biểu trên truyền hình: “Tên lửa đất đối đất, được đặt tên để tưởng nhớ Tướng tình báo Qassem Soleimani, người đã bị Mỹ sát hại; tên lửa Soleimani có tầm bắn 1.400 km”. Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Nguồn: Tehrantimes. Ông Hatami cũng giới thiệu một tên lửa hành trình được đặt theo tên của Abu Mahdi al-Muhandis, một chỉ huy dân quân của Iraq, người cũng bị sát hại vì đi chung xe cùng Tướng Soleimani ở Baghdad vào tháng Giêng năm nay. Ảnh: Tên lửa hành trình mang tên chỉ huy dân quân Abu Mahdi al-Muhandis của Iran - Nguồn: Sina. Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong sự kiện Ngày Công nghiệp Quốc phòng Iran: “Các loại tên lửa nói chung và đặc biệt là tên lửa hành trình rất quan trọng đối với chúng tôi. Việc tăng tầm bắn từ 300 lên 1.000 km trong vòng chưa đầy hai năm là một thành tựu tuyệt vời của ngành công nghiệp quốc phòng Iran”. Ảnh: Tổng thống Iran Hassan Rouhani - Nguồn: Tehrantimes. Iran đã chứng minh khả năng tên lửa đạn đạo của mình vào tháng Giêng trong cuộc tấn công trả đũa sau cái chết của tướng Soleimani vào căn cứ quân sự Al-Asad của Mỹ tại Iraq. Ảnh: Căn cứ Al-Asad của Mỹ ở Iraq hôm 29/12/2019 – Nguồn: AP/CNBC. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công lực lượng Mỹ và liên quân tại Căn cứ Không quân Al-Asad và ở Erbil bằng một “cơn mưa” tên lửa đạn đạo, phần lớn là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-313 và Qiam 1, trong khuôn khổ Chiến dịch Martyr Soleimani. Ảnh: Lính Mỹ kiểm tra căn cứ không quân Ain al-Asad sau cuộc tập kích tên lửa của Iran ngày 13/1/2020 - Nguồn: Reuters Không có quân nhân Mỹ nào thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo, nhưng sau đó có hơn 100 quân nhân Mỹ được chẩn đoán bị chấn thương sọ não nhẹ với các mức độ nghiêm trọng khác nhau. Ảnh: Một người dân Iran cầm bức ảnh của Tướng Qassem Soleimani sau khi ông bị ám sát - Nguồn: Reuters Cuộc xung đột Mỹ - Iran hồi đầu tháng 1 vừa qua, đã đưa Mỹ và Iran đến bờ vực của xung đột vũ trang, nhưng may mắn là không có thương vong xảy ra trong cuộc tấn công của Iran. Yếu tố này đã tạo cơ hội cho cả hai bên giảm leo thang quân sự; tuy nhiên căng thẳng vẫn tồn tại. Ảnh: Iran phóng tên lửa đạn đạo trong một cuộc diễn tập quân sự - Nguồn: Wkipedia. Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ tới Trụ sở Liên hợp quốc tại New York vào ngày 20/8 để thông báo với LHQ rằng, Mỹ đang viện dẫn cơ chế “quy trình đảo ngược” được đưa vào nghị quyết của Hội đồng Bảo an về thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung để áp đặt lại lệnh cấm vận toàn diện mới với Iran. Ảnh: Ông Mike Pompeo phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 20/8 - Nguồn: Reuters Tổng thống Donald Trump hôm thứ 19/8 tuyên bố “Mỹ dự định khôi phục hầu như tất cả các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đã bị đình chỉ trước đây đối với Iran”; nhưng ý định của Mỹ đã vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc. Ảnh: Kỹ thuật viên làm việc tại lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak ở Iran hôm 23.12.2019 - Nguồn: AP Việc Iran “khoe cơ bắp” bằng cách đặt tên 2 vị tướng bị Mỹ tiêu diệt cho tên lửa mới của mình được cho là hành động “tuyên chiến” đối với động thái trên của Mỹ. Ảnh: Tên lửa Dezful của Iran - Nguồn: Wkipedia. Theo các quan chức Iran, tầm bắn của hai loại tên lửa trên của Iran có tầm bắn đủ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hầu hết các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, thậm chí có thể đe dọa nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở biển Arab. Ảnh: Tầm bao phủ các loại tên lửa của Iran - Nguồn: Wkipedia. Ngoài ra, việc Iran đặt tên tên lửa mới theo tên hai vị tướng thiệt mạng vào thời điểm này cũng nhằm gửi tín hiệu tới Quân đội Mỹ rằng Iran sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại và cũng không tha thứ, thể hiện quyết tâm đối đầu với Mỹ đến cùng của Iran. Ảnh: Một tên lửa đạn đạo của Iran trước khi phóng thử - Nguồn: Jamaran.ir Video Đại Giáo chủ Iran Khamenei khóc thương trong tang lễ Soleimani - Nguồn: HTV Tin tức

