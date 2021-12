Miền Đông Ukraine sau 7 năm chiến tranh: Bởi chiến tranh không phải trò đùa!

Chiến tranh Donbass đã nổ ra từ tháng 4/2014 - nay tại vùng Donbass của Ukraine, hàng loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ và đụng độ của phe này với phe thân Nga đã diễn ra. Nguồn ảnh: Báo Dân Trí. Sau nhiều năm chiến tranh “nảy lửa”, các cuộc chiến nổ ra tại các vùng Donetsk và Luhansk của Ukraine và biến tất cả thành một bãi chiến trường tan hoang. Nguồn ảnh: Reuters. Rất nhiều khu vực tại đây đã trở thành một đống đổ nát, ví dụ như hình ảnh ghi lại gần đây tại khu công nghiệp của thị trấn Avdiyivka, khu công nghiệp này thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Ukraine ở vùng Donetsk của Ukraine. Nguồn ảnh: Reuters. Các chiến sĩ thành viên phục vụ cho Chính phủ Ukraine vẫn luôn phải đề cao cảnh giác trong khu vực, họ đi tuần trong đống đổ nát, sự đổ nát minh chứng cho hậu quả của chiến tranh tại đây. Nguồn ảnh: Reuters. Chiến sự đã nổ ra ở mọi nơi, từ nông thôn đến thành thị, sự hoang tàn được bao trùm bởi hậu quả chiến tranh để lại, các chiến tuyến gần các ngôi làng như khu vực gần làng Travneve ở vùng Donetsk này cũng trở nên trơ trụi. Nguồn ảnh: Reuters. Nếu không nói, thì chẳng ai nghĩ được rằng tại đây từng là một khu công nghiệp lớn tại thị trấn Avdiyivka của Ukraine, tất cả những gì thấy được tại khu vực này chỉ là một đống hoang tàn. Nguồn ảnh: Reuters. Khu vực này đã trở thành tiền tuyến mà lực lượng các binh sĩ phục vụ Ukraine tại vùng Donetsk do Chính phủ Ukraine nắm quyền lựa chọn, trải qua biết bao cuộc chiến, dường như nó đã sắp bị san bằng. Nguồn ảnh: Reuters. Đống đổ nát này hiện vẫn được các binh sĩ “vá tạm” để trở thành một lớp phòng thủ “mỏng manh” đầy kẽ hở, vẫn là tiền tuyến mang trọng trách quan trọng tại vùng Donetsk của Ukraine này. Nguồn ảnh: Reuters. Đây chính là những gì còn lại sau khi cuộc chiến giữa các lực lượng ly khai Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng và phe Chính phủ Ukraine. Các phe ly khai này mang tên viết tắt lần lượt là DPR và LPR. Nguồn ảnh: Pinterest. Và mặc dù, Chính phủ Ukraine đã rất kiên cường chống trả, họ chưa mất khu vực này, nhưng tất cả còn lại thật sự là một cảnh tượng “tang thương”, chỉ là những con hào đào vội và một đống đổ nát, hay những cánh rừng trơ trụi. Nguồn ảnh: Reuters. Tuy nhiên, Chiến tranh Donbass vẫn luôn ở trong tình trạng “báo động đỏ” chiến sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khi mà cuộc chiến còn có sự tham gia từ phía Nga, một mối đe doạ có thể nói là rất lớn đối với Ukraine. Nguồn ảnh: Fox. Các binh sĩ vẫn ngày đêm đề cao cảnh giác, họ vẫn giữ vững vị trí, nhất là những nơi mang tính tối trọng như tại chiến tuyến gần thị trấn New York (Novhorodske) tại vùng Donetsk này. Nguồn ảnh: Reuters. Họ vẫn luôn xuất hiện và cần mẫn tuần tra, đi lại quanh các hào trú ẩn đào vội, luôn cảnh giác khi có bất kỳ động thái đáng ngờ nào đó từ phía các phe ly khai hay Nga. Nguồn ảnh: Reuters. Vũ khí luôn được lên đạn, tâm trí luôn tỉnh táo, đó chính là những gì chúng ta có thể thấy được ở các binh sĩ phục vụ Chính phủ Ukraine tại khu vực chiến tuyến quan trọng này. Nguồn ảnh: Reuters. Vì chỉ cần bất cẩn, vùng chiến sự sẽ đe doạ cả những người dân ở đây, những viên đạn lạc có thể bất cứ lúc nào găm trên ngôi nhà của họ, hoặc cả con người. Nguồn ảnh: Reuters. Chính vì vậy, các binh sĩ phục vụ Chính phủ Ukraine luôn cần mẫn tăng cường sức phòng thủ của mình, những rãnh hào mới vẫn được đào thêm tại các khu vực tuyến đầu ở gần thị trấn Novhorodske (New York), nơi sẽ đón nhận những đợt tấn công đầu tiên tiến vào Donetsk. Nguồn ảnh: Reuters. Tuy chiến tranh là vậy, nhưng dường như đã diễn ra quá lâu, các binh sĩ tại đây đã quen dần, họ vẫn có cho mình những phút giây vui vẻ bên tách cà phê nơi tiền tuyến. Nguồn ảnh: Reuters. Nhưng không thể sự mệt mỏi mà chiến tranh đem lại, nó bào mòn không chỉ con người tại đây, mà thậm chí động vật như những chú chó trinh thám, tất cả đều rất mệt mỏi. Nguồn ảnh; Reuters. Thậm chí tại đây, công cuộc thương mại kinh tế cũng chỉ có thể diễn ra trên những của hàng ô tô, khi những khu vực này đều trở thành chiến tuyến, ví dụ như khu vực Travneve. Nguồn ảnh: Reuters. Tuy rằng các binh sĩ phục vụ Chính phủ Ukraine vẫn tỏ ra khá lạc quan với những phút thư giãn, nhưng ai cũng biết rằng họ có thể “đi xa” bất cứ lúc nào khi một lần nữa chiến sự trở nên căng thẳng. Nguồn ảnh: Reuters. Hầu như người lính nào tại đây cũng có gia đình riêng, không thì cũng có những người thân ở nhà chờ họ quay về, và họ vẫn luôn “nguy hiểm” với khả năng bỏ mạng trong chiến tranh là không thể tránh khỏi. Nguồn ảnh: Reuters. Ngoài việc tuần tra cảnh giác cao độ, họ cũng có cho mình trọng trách rất quan trọng, chính là phải ổn định tinh thần cho những người dân trong khu vực, và đảm bảo an toàn tối đa cho họ. Nguồn ảnh: Reuters. Dù là đêm xuống sương phủ, thời tiết trở nên khắc nghiệt, những người lính vẫn luông phải đặt cảnh giác ở mức tối đa. Nguồn ảnh: Reuters. Những hầm trú ẩn dựng vội như những chiếc “lều tạm” vẫn được dựng lên ngày một nhiều, đảm bảo lực lượng được phân bổ với bán kính bao quát rộng, dù là phải ở lại những nơi ẩm thấp đầy “lồi lõm”. Nguồn ảnh: Reuters. Với tình hình tất cả biến thành đống đổ nát tang hoang, các binh sĩ và người dân tại đây thậm chí còn hầu như không có điện hay những gì cần thiết nhất, ví dụ để sưởi ấm hay nấu ăn họ còn phải đi nhặt củi để nhóm lửa. Nguồn ảnh: Reuters. Các xe hàng ô tô rải rác khắp nơi để đảm bảo đời sống người dân hay chính những người lính tại đây có cuộc sống tối thiểu, mang trọng trách quan trọng đến mức cần có người bảo vệ với hoả lực. Nguồn ảnh: Reuters. Mỗi xe hàng ô tô này đều được chất đủ thứ đồ quan trọng và thiết yếu nhất, số lượng là có hạn, và thậm chí bản thân các xe hàng đã trở thành một “mục tiêu” dễ bị nhắm vào nhất khi các cuộc công kích ập tới. Nguồn ảnh: Reuters. Những lớp phòng thủ “mỏng manh” tại đây thật sự không biết có thể trụ vững bao lâu nữa, khi tất cả chỉ là “tạm bợ”, một rãnh hào hoàn chỉnh nhất cũng có thể sụp bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh; Reuters. Tuy nhiên, họ vẫn nhận được nhiều sự giúp đỡ hay ủng hộ từ những người dân Ukraine tại đây, đây có lẽ là những “món quà tinh thần” lớn nhất của những người lính, nên sự an toàn của họ đè nặng trên vai những người lính tại đây. Nguồn ảnh: Reuters. Và có thể thấy rằng, dù là vùng nông thôn nhỏ, đến những cánh đồng lúa mạch cũng đã bị san phẳng hoặc trơ trụi, sự thiếu thốn tại đây có lẽ đã đạt mức tối đa. Nguồn ảnh: Reuters. Đây chính là những gì còn lại tại đây, sau hàng loạt các cuộc công kích, các đợt pháo kích ập đến. Rất nhiều người mất đi nhà cửa và chỗ làm của mình vùi trong đống đổ nát. Còn có hàng ngàn người đã bỏ mạng, bao gồm cả dân thường hay những công dân Nga tại đây sau các đợt giao tranh “nảy lửa”. Nguồn ảnh: Reuters. Có thể nói, những gì Chiến tranh Donbass đem lại cho miền Đông Ukraine đều là những nỗi đau, từ những thương vong cho đến tài sản đều bị huỷ hoại, để lại một cảnh tượng hoang tàn đến “đáng sợ”. Nguồn ảnh: Reuters.

