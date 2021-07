Máy bay vận tải quân sự Mỹ vào Đài Loan có ý đồ gì

Theo truyền thông Đài Loan, vào sáng ngày 15/7, một máy bay quân sự C-146A của Mỹ, đã cất cánh từ căn cứ Okinawa của Nhật Bản và hạ cánh xuống căn cứ Tùng Sơn của Đài Bắc. Sau thời gian lưu lại 34 phút, nó cất cánh và rời khỏi Đài Loan. Chiếc C-146A là phiên bản quân sự của chiếc Dornier 328. Ngoài việc được sử dụng như một máy bay vận tải quân sự thông thường, C-146A còn có thể được sử dụng như một chiến dịch tác chiến của lực lượng đặc biệt. Máy bay có thể chở 27 thành viên phi hành đoàn, hoặc 2.722 kg hàng hóa. Đối với vận tải hàng hóa, loại máy bay này thường được quân đội Mỹ sử dụng để vận chuyển cho quân đội Mỹ và đồng minh NATO ở Afghanistan. Theo trang Web chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ, nhiệm vụ chính của máy bay quân sự C-146A, là cung cấp cho Bộ Chỉ huy Các chiến dịch Đặc biệt, một biệt đội tác chiến nhỏ linh hoạt và nhạy bén, vận chuyển bằng hàng không, thuộc Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt, của Không quân Mỹ. Có tin đồn rằng, nhiệm vụ của chuyến bay này là chuyển "kiện hàng" cho Hiệp hội người Mỹ tại Đài Loan (AIT). Trước vấn đề này, AIT trả lời rằng, họ "không có bình luận" gì về vấn đề này. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của vùng lãnh thổ Đài Loan tuyên bố, họ không có trách nhiệm giải thích liên quan, hoặc bình luận thêm về các báo cáo truyền thông liên quan. Lực lượng Không quân đảo Đài Loan tuyên bố rằng, họ không có có bất kỳ liên hệ nào với máy bay trên. Mặc dù những người đóng vai trò chủ chốt của đảo Đài Loan đều im lặng, nhưng tình báo Quân đội Trung Quốc chỉ ra: Tất cả các chi tiết đều chỉ ra rõ ràng, đây là một hoạt động quân sự, được ngụy trang rất tốt. Theo truyền thông Đài Loan, theo truyền thống, cái gọi là "bưu kiện ngoại giao" do chính phủ Mỹ chuyển giao, phần lớn được giao cho các công ty chuyển phát nhanh tư nhân. Do vậy, Mỹ cũng không có việc quá khẩn cấp, mà phái máy bay quân sự, đi giao "bưu kiện ngoại giao". Không có gì vội vàng, mà Mỹ đã phá vỡ truyền thống, khi đưa máy bay quân sự đến Đài Loan để “chuyển phát nhanh”, hoàn toàn là một hành động không bình thường, nên phía Trung Quốc "đặc biệt quan tâm" đến vấn đề này. Ngày 6/6, chiếc vận tải cơ C-17 chở Thượng nghị sĩ Mỹ và chiếc máy bay hành chính C-146A lần này là những chiếc máy bay quân sự đầu tiên vào Đài Loan trong nhiều năm trở lại đây. Lần trước C-17 với lý do được chuyển cho “Thành viên vắc xin”, và lần này “áo khoác” C-146A là “chuyển phát nhanh”. Một số phương tiện truyền thông Hồng Kông đã bình luận rằng, hai máy bay quân sự Mỹ đến Đài Loan, là máy bay vận tải và máy bay hành chính, bản chất không có vũ trang. Động thái của Mỹ là chiến lược thăm dò "cắt xúc xích", với phía Trung Quốc. Nếu phía Trung Quốc phản ứng ít, Mỹ có thể cử thêm máy bay quân sự nhạy cảm vào Đài Loan. Đối với việc hai máy bay quân sự tiến vào Đài Loan, máy bay lần lượt cất cánh từ Hàn Quốc và Nhật Bản, đây là hành động mà Trung Quốc cho rằng, chuẩn bị can thiệp quân sự của Mỹ vào eo biển Đài Loan. Ngoài ra, truyền thông Đài Loan còn đồn đoán, ý đồ của phía Mỹ là nhằm bình thường hóa, việc đưa máy bay quân sự bay đến Đài Loan, bất cứ lúc nào, dưới nhiều chiêu bài khác nhau, để kiểm tra phản ứng của Trung Quốc. Về phía Đài Loan họ tuyên bố, sẽ cố gắng hết sức để hợp tác với Mỹ, nhằm ngăn chặn sự "răn đe" của Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều người dân thuộc mọi tầng lớp tại Đài Loan đã ăn mừng, vì chính quyền của bà Thái Anh Văn, đã "không ngừng tăng cường mối quan hệ Mỹ - Đài Loan". Mỹ không thể không biết mức độ nhạy cảm của việc máy bay quân sự của họ, hạ cánh trên vùng lãnh thổ Đài Loan; nhưng Mỹ nhất quyết đi theo con đường riêng của họ, cảnh báo Trung Quốc không được "vượt lằn ranh đỏ". Còn người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng, Đài Loan là phần lãnh thổ của Trung Quốc, bất kỳ máy bay quân sự nước ngoài nào cũng phải được phép của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới được phép hạ cánh trên lãnh thổ của chúng tôi, nếu không sẽ nhận "hậu quả nghiêm trọng". Nguồn ảnh: QQ. Máy bay vận tải Boeing C-17 lớn nhất thế giới vận chuyển hàng cho Quân y Việt Nam sang Nam Sudan. Nguồn: QPVN.



Theo truyền thông Đài Loan, vào sáng ngày 15/7, một máy bay quân sự C-146A của Mỹ, đã cất cánh từ căn cứ Okinawa của Nhật Bản và hạ cánh xuống căn cứ Tùng Sơn của Đài Bắc. Sau thời gian lưu lại 34 phút, nó cất cánh và rời khỏi Đài Loan. Chiếc C-146A là phiên bản quân sự của chiếc Dornier 328. Ngoài việc được sử dụng như một máy bay vận tải quân sự thông thường, C-146A còn có thể được sử dụng như một chiến dịch tác chiến của lực lượng đặc biệt. Máy bay có thể chở 27 thành viên phi hành đoàn, hoặc 2.722 kg hàng hóa. Đối với vận tải hàng hóa, loại máy bay này thường được quân đội Mỹ sử dụng để vận chuyển cho quân đội Mỹ và đồng minh NATO ở Afghanistan . Theo trang Web chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ, nhiệm vụ chính của máy bay quân sự C-146A, là cung cấp cho Bộ Chỉ huy Các chiến dịch Đặc biệt, một biệt đội tác chiến nhỏ linh hoạt và nhạy bén, vận chuyển bằng hàng không, thuộc Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt, của Không quân Mỹ. Có tin đồn rằng, nhiệm vụ của chuyến bay này là chuyển "kiện hàng" cho Hiệp hội người Mỹ tại Đài Loan (AIT). Trước vấn đề này, AIT trả lời rằng, họ "không có bình luận" gì về vấn đề này. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của vùng lãnh thổ Đài Loan tuyên bố, họ không có trách nhiệm giải thích liên quan, hoặc bình luận thêm về các báo cáo truyền thông liên quan. Lực lượng Không quân đảo Đài Loan tuyên bố rằng, họ không có có bất kỳ liên hệ nào với máy bay trên. Mặc dù những người đóng vai trò chủ chốt của đảo Đài Loan đều im lặng, nhưng tình báo Quân đội Trung Quốc chỉ ra: Tất cả các chi tiết đều chỉ ra rõ ràng, đây là một hoạt động quân sự, được ngụy trang rất tốt. Theo truyền thông Đài Loan, theo truyền thống, cái gọi là "bưu kiện ngoại giao" do chính phủ Mỹ chuyển giao, phần lớn được giao cho các công ty chuyển phát nhanh tư nhân. Do vậy, Mỹ cũng không có việc quá khẩn cấp, mà phái máy bay quân sự, đi giao "bưu kiện ngoại giao". Không có gì vội vàng, mà Mỹ đã phá vỡ truyền thống, khi đưa máy bay quân sự đến Đài Loan để “chuyển phát nhanh”, hoàn toàn là một hành động không bình thường, nên phía Trung Quốc "đặc biệt quan tâm" đến vấn đề này. Ngày 6/6, chiếc vận tải cơ C-17 chở Thượng nghị sĩ Mỹ và chiếc máy bay hành chính C-146A lần này là những chiếc máy bay quân sự đầu tiên vào Đài Loan trong nhiều năm trở lại đây. Lần trước C-17 với lý do được chuyển cho “Thành viên vắc xin”, và lần này “áo khoác” C-146A là “chuyển phát nhanh”. Một số phương tiện truyền thông Hồng Kông đã bình luận rằng, hai máy bay quân sự Mỹ đến Đài Loan, là máy bay vận tải và máy bay hành chính, bản chất không có vũ trang. Động thái của Mỹ là chiến lược thăm dò "cắt xúc xích", với phía Trung Quốc. Nếu phía Trung Quốc phản ứng ít, Mỹ có thể cử thêm máy bay quân sự nhạy cảm vào Đài Loan. Đối với việc hai máy bay quân sự tiến vào Đài Loan, máy bay lần lượt cất cánh từ Hàn Quốc và Nhật Bản, đây là hành động mà Trung Quốc cho rằng, chuẩn bị can thiệp quân sự của Mỹ vào eo biển Đài Loan. Ngoài ra, truyền thông Đài Loan còn đồn đoán, ý đồ của phía Mỹ là nhằm bình thường hóa, việc đưa máy bay quân sự bay đến Đài Loan, bất cứ lúc nào, dưới nhiều chiêu bài khác nhau, để kiểm tra phản ứng của Trung Quốc. Về phía Đài Loan họ tuyên bố, sẽ cố gắng hết sức để hợp tác với Mỹ, nhằm ngăn chặn sự "răn đe" của Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều người dân thuộc mọi tầng lớp tại Đài Loan đã ăn mừng, vì chính quyền của bà Thái Anh Văn, đã "không ngừng tăng cường mối quan hệ Mỹ - Đài Loan". Mỹ không thể không biết mức độ nhạy cảm của việc máy bay quân sự của họ, hạ cánh trên vùng lãnh thổ Đài Loan; nhưng Mỹ nhất quyết đi theo con đường riêng của họ, cảnh báo Trung Quốc không được "vượt lằn ranh đỏ". Còn người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng, Đài Loan là phần lãnh thổ của Trung Quốc, bất kỳ máy bay quân sự nước ngoài nào cũng phải được phép của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới được phép hạ cánh trên lãnh thổ của chúng tôi, nếu không sẽ nhận "hậu quả nghiêm trọng". Nguồn ảnh: QQ. Máy bay vận tải Boeing C-17 lớn nhất thế giới vận chuyển hàng cho Quân y Việt Nam sang Nam Sudan. Nguồn: QPVN.