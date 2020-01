Máy bay không người lái ba động cơ đầu tiên của Trung Quốc được bay thử

Loại máy bay không người lái ba động cơ đời mới vừa mới được Trung Quốc cho bay thử mang tên TB-001 Bọ Cạp. Nguồn ảnh: Livejournal. Với thiết kế ba động cơ, truyền thông Trung Quốc khẳng định loại máy bay này có khả năng sử dụng hiệu quả vượt trội hơn nhiều so với các phiên bản một hoặc hai động cơ khác. Nguồn ảnh: Livejournal. Thiết kế của TB-001 Bọ Cạp hết sức đặc biệt với phần cánh đuôi được nối vào nhau và một động cơ được bố trí ở giữa. Nguồn ảnh: Livejournal. Cận cảnh hệ thống cánh quạt đuôi và cũng là động cơ thứ ba của máy bay không người lái vũ trang TB-001 Bọ Cạp do Trung Quốc tự nghiên cứu và phát triển. Nguồn ảnh: Livejournal. Theo lời "quảng cáo" của Trung Quốc, loại máy bay không người lái này có khả năng cất và hạ cánh trên đường băng rất ngắn, chỉ khoảng 500 mét. Nguồn ảnh: Livejournal. Ngoài ra, tầm bay cao tối đa của TB-001 cũng được cải thiện, lên tới tối đa 9,5 km và máy bay có khả năng đật tốc độ lên tới 300 km/h khi mang đầy tải. Nguồn ảnh: Livejournal. TB-001 Bọ Cạp có kích thước khá lớn, rộng tới 20 mét, dài 10 mét và cao 3,3 mét. Máy bay có khả năng cất cánh với trọng tải tối đa lên tới 3,2 tấn. Nguồn ảnh: Livejournal. Ngoài ứng dụng trong lĩnh vực quân sự với khả năng mang vác vũ khí cực kỳ đáng nể, TB-001 Bọ Cạp còn có thể ứng dụng tốt vào lĩnh vực dân sự với nhiều lĩnh vực như do thám, chụp không ảnh, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn,... Nguồn ảnh: Livejournal. Trong tương lai, không rõ Trung Quốc liệu có xuất khẩu loại máy bay này ra người ngoài hay không. Nguồn ảnh: Livejournal. Mời độc giả xem Video: Máy bay không người lái một động cơ Wing Loong - Dực Long của Trung Quốc.

