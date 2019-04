Choáng: Máy bay không người lái Iran chụp cận cảnh tàu sân bay Mỹ

Truyền thông Iran vừa cho đăng tải những hình ảnh được cho là do máy bay không người lái của quốc gia này ghi lại hình ảnh của tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) của Hải quân Mỹ trong vùng biển Vịnh Ba Tư. Nguồn ảnh: TASNIM. Những hình ảnh thu được cho thấy chiếc máy bay không người lái của Iran đã bay ở độ cao rất thấp, lượn xuống rất gần tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ để ghi hình. Nguồn ảnh: TASNIM. Số thân "69" của tàu sân bay Dwight D. Eisenhower cũng được ghi lại rõ ràng cùng với các máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm và trực thăng trên sàn tàu. Nguồn ảnh: TASNIM. Các chiến đấu cơ F/A-18 của Không quân Hải quân Mỹ đang xếp hàng chật kín sàn tàu Dwight D. Eisenhower. Vụ việc này được cho là diễn ra vào cuối tuần trước. Nguồn ảnh: TASNIM. Do đây là vùng biển quốc tế và là không phận quốc tế, các tàu của Mỹ có vẻ không phản ứng gì về việc xuất hiện máy bay không người lái "lạ". Tuy nhiên nếu phía Iran có ý định tấn công, chắc chắn phía Mỹ sẽ không thể phản ứng kịp. Nguồn ảnh: TASNIM. Phần lớn các máy bay không người lái trinh sát của Iran đều do nước này tự nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: Bên trong phòng điều khiển của máy bay không người lái Iran. Nguồn ảnh: TASNIM. Hành trình của máy bay không người lái do Iran sở hữu cùng với các loại máy bay dân sự bay qua vùng biển Vịnh Ba Tư đều được hiển thị và có thể theo dõi được theo thời gian thực từ phòng này. Nguồn ảnh: TASNIM. Cận cảnh hình ảnh khu trục hạm của Mỹ hộ tống tàu sân bay và các chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm Mỹ hoạt động ở vùng Vịnh Ba Tư được các máy bay không người lái của Iran ghi lại. Nguồn ảnh: TASNIM. Loại máy bay không người lái được Iran sử dụng là phiên bản UAV Ababil-3. Đây là loại máy bay không người lái được Iran sản xuất từ năm 2010, có tốc độ tối đa 200 km/h, tầm hoạt động 100 km và trần bay 5000 mét. Nguồn ảnh: IRNA. Mời độc giả xem Video: Tự hào Việt Nam tự chế tạo máy bay không người lái.

