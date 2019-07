Đáng gờm máy bay không người lái cực khủng Philippines mua từ Israel

Các máy bay không người lái vừa được Philippines mang ra khoe là loại Elbit Hermes 450 do Israel sản xuất. Đây là loại máy bay không người lái cỡ trung, được thiết kế để hoạt động thời gian dài trong các nhiệm vụ mang tính chiến thuật. Nguồn ảnh: Israeldefense. Theo như nhà sản xuất công bố, các máy bay không người lái loại Hermes 450 này có khả năng hoạt động liên tục lên tới 20 giờ và thích hợp với các nhiệm vụ trinh sát, tuần thám hoặc chặn sóng liên lạc. Nguồn ảnh: Israeldefense. Được biết bốn chiếc máy bay không người lái loại này đã được Philippines mua với giá thành lên tới 158 triệu USD mỗi chiếc và hiện tại cả bốn chiếc đang phục vụ trong Không đoàn Do thám Cảnh giới số 300 của Không lực Philippines. Nguồn ảnh: Israeldefense. Máy bay có trọng tải tối đa 150 kg, chiều dài 6,1 mét và có sải cánh rộng 10,5 mét cùng với trọng lượng rỗng 450 kg. Động cơ của máy bay là loại R802 công suất 52 mã lực do Anh sản xuất. Nguồn ảnh: Israeldefense. Tốc độ tối đa của loại máy bay không người lái do thám này lên tới 176 km/h trong khi đó tốc độ hành trình 130 km/h sẽ cho phép nó đạt được thời gian hoạt động tối đa. Nguồn ảnh: Israeldefense. Ở khu vực Đông Nam Á, rất nhiều quốc gia đã tin dùng loại máy bay không người lái này, trong đó bao gồm cả Singapore và Thái Lan. Bản thân Không quân Israel cũng sử dụng một số lượng lớn loại máy bay này trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Israeldefense. Thậm chí Mỹ - một quốc gia có thể coi là "quê cha đất tổ" của các loại máy bay không người lái cũng sử dụng Hermes 450 trong biên chế của mình để làm nhiệm vụ tuần tra biên giới. Nguồn ảnh: Israeldefense. Ngoài các máy bay không người lái Hermes 450, Philippines cũng được cho là đã ký hợp đồng mua một loạt các máy bay không người lái loại Hermes 900 - phiên bản hiện đại hơn của dòng 450 và có khả năng sẽ được đưa vào vận hành trong thời gian từ nay tới cuối năm 2020 tuỳ điều kiện bàn giao của đối tác. Nguồn ảnh: Israeldefense. So với phiên bản Hermes 450, phiên bản 900 có tốc độ tối đa cao hơn, lên tới 220 km/h nhưng tốc độ hành trình lại chỉ là 112 km/h. Thời gian hoạt động liên tục của phiên bản 900 cũng được cải thiện lên tới 36 tiếng và trần bay lên tới 9000 mét so với chỉ hơn 5000 mét ở phiên bản Hermes 450. Nguồn ảnh: Israeldefense. Mời độc giả xem Video: Màn phô diễn khí tài của Mỹ ở Philippines.

