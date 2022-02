Máy bay chiến đấu tàng hình Mỹ chưa “trải đời” đã sắp hết thời

Một cựu quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ nói với USNI News rằng xu hướng phát triển radar ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc có thể khiến các máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ dễ bị nhìn thấy hơn và quan trọng hơn là dễ bị tấn công hơn so với cách đây 10 năm. Các máy bay chiến đấu của Mỹ như B-2 Spirit, Lockheed Martin F-22 Raptor và F-35 Lighting II Joint Strike Fighter (JSF), được bảo vệ bằng công nghệ tàng hình tối ưu hóa cho các radar nhắm mục tiêu tần số cao hơn, nhưng không hiệu quả hoàn toàn đối với các radar tần số thấp hơn. Cho đến nay, việc tập trung vào các radar có tần số cao hơn cũng không phải là một vấn đề đáng lo ngại, bởi vì các radar tần số thấp theo đánh giá truyền thống thì chúng không thể tìm ra các dấu vết của vũ khí tàng hình dễ dàng. F-35 và F-22 được bảo vệ khỏi các tần số cao hơn trong các băng tần Ku, X, C và các phần của băng tần S. Nhưng cả hai máy bay phản lực đều có thể được nhìn thấy trên các radar của đối phương hoạt động ở các bước sóng dài hơn như L, UHF và VHF. Nói cách khác, radar của Nga và Trung Quốc đã có thể phát hiện máy bay tàng hình, nhưng các chuyên gia Mỹ vẫn chưa thể biết chính xác rằng radar của Nga và Trung đã đủ trình độ, để cho ra vị trí chính xác của mục tiêu để dẫn đường cho tên lửa tấn công hay chưa. Một cựu quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ chia sẻ với USNI News rằng, các radar điều khiển hỏa lực và thu nhận đang bắt đầu giảm tần số. Với khả năng tính toán được cải thiện, các radar tần số thấp ngày càng tốt hơn trong việc xác định mục tiêu một cách chính xác hơn. Hơn nữa, các tàu chiến mới của các đối thủ nước ngoài cũng được chế tạo với cả radar tần số cao và tần số thấp. Cựu quan chức này cho biết thêm “Các đối thủ tiềm năng đang đặt các radar tần số thấp lên các tàu chiến mặt nước của họ cùng với các hệ thống tần số cao hơn”. Các tàu chiến Trung Quốc như Type 52C Luyang II và Type 52D Luyang III có cả radar tần số cao và tần số thấp. Nếu không có biện pháp phù hợp để tránh sự phát hiện của những radar này, phi công sẽ khó cơ cơ hội sống sót khi giao chiến. Theo các chuyên gia quân sự, radar tần số thấp hơn có thể báo hiệu cho các radar tần số cao hơn và điều này sẽ khiến cho các phi công điểu khiển chiến đấu cơ tàng hình hiện đại phải ngạc nhiên rằng mình đang bị ngắm bắn một cách dễ dàng.Lực lượng phòng không của Hải quân Mỹ cũng sẽ không làm được gì nhiều để giúp cải thiện tình hình. Thứ nhất, do sự gia tăng của các radar tần số thấp, có nhiều câu hỏi nghiêm trọng về khả năng sống sót của F-35C trước những hệ thống phòng không tiên tiến hiện nay. Thứ hai là Trung Quốc và Nga gần như chắc chắn sẽ sử dụng khả năng tấn công mạng và điện tử để phá vỡ hệ thống điện tử chỉ huy phòng không của Mỹ, vốn gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các liên kết dữ liệu. Hơn nữa, ở một số khu vực nhất định của các đối thủ tiềm tàng trên thế giới như Trung Quốc và Nga đang phát triển các loại tên lửa chống bức xạ tầm xa, có thể nhắm mục tiêu vào nút trung tâm chỉ huy của mạng lưới phòng không của Mỹ. Về cơ bản, việc Hải quân Mỹ đang thiếu máy bay phản lực tàng hình băng rộng, phương tiện máy bay giám sát và tấn công bằng máy bay không người lái cao cấp (UCLASS) trên tàu sân bay, đay là những vũ khí có thể đối phó với các hệ thống phòng không hiện đại nhất của đối phương. Nếu không có khả năng như vậy, hạm đội tàu sân bay của Hải quân Mỹ sẽ trở nên không còn phù hợp khi nó nhận nhiệm vụ tấn công vào các đối thủ lớn như Trung quốc và Nga. Nguồn ảnh: Pinterest

