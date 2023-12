Mặt trận Avdiivka vẫn "rực lửa", lực lượng Wagner tái xuất

Trong những ngày qua, Quân đội Nga tập trung lực lượng tấn công quyết liệt vào chiến trường phía bắc; tập trung bao vây thành phố Avdiivka. Theo hãng tin Sputnik của Nga, dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong ngày 24/10, quân Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.030 quân Ukraine, tương đương với 2 tiểu đoàn tăng cường. Như vậy trên chiến trường Ukraine, “nóng nhất” lúc này chính là mặt trận Avdiivka. Quân đội Nga liên tiếp tổ chức đột phá lớn, dù phải chịu thương vong nặng nề, đồng thời liên tiếp chiếm được các điểm cao chiến thuật ở phía bắc và phía nam thành phố. Tại thời điểm này, tất cả các tuyến đường giao thông từ phía tây vào trung tâm thành phố Avdiivka đều do pháo binh Nga kiểm soát và Avdiivka thực sự trở thành một Bakhmut thứ hai. Ngày 24/10, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 114, trực thuộc Quân đoàn Donetsk số 1 của Tập đoàn quân số 8 Quân đội Nga, đã thực hiện chiến dịch cắm cờ trên núi xỉ thải của Nhà máy luyện than cốc và kiểm soát hoàn toàn điểm cao có giá trị chiến thuật vào chiều hôm đó. Ngay sau khi quân Nga chiếm núi xỉ thải, tình hình ở Avdiivka ngay lập tức có bước ngoặt lớn. Ban đầu giới phân tích nhận định rằng, quân Nga sẽ chỉ hình thành thế “ba vây, một mở”, tức là vây 3 mặt và một mặt để đối phương thoát ra. Mục tiêu là tiêu hao dần sinh lực của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, bằng đòn tấn công tổng lực, chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng, quân Nga đã chiếm được núi xỉ thải của Nhà máy luyện cốc Avdiivka mà quân Ukraine đã trấn giữ suốt 9 năm. Điều này cho thấy, mục tiêu chiến dịch triệt hạ Avdiivka của Quân đội Nga không chỉ giới hạn ở việc tiêu hao hàng chục nghìn quân dự bị của Quân đội Ukraine, mà là nhanh chóng “nhổ chiếc gai” nằm sát nách “thủ đô Donetsk” của cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR). Nơi đã gây khó khăn cho Nga suốt 9 năm qua. Cùng lúc đó, sau khi Quân đội Nga chiếm được núi sỉ thải, một số biệt kích Wagner và quân tiên phong của Nga đã đột kích vào khu vực nhà máy luyện cốc ở phía bắc thành phố Avdiivka, tiêu diệt nhiều quân Ukraine phòng ngự tại đây. Điều đáng chú ý là núi sỉ thải (Quân đội Ukraine gọi là điểm cao 260) được nối với Nhà máy luyện cốc, nên từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn bao quát toàn cảnh Nhà máy luyện cốc Avdiivka. Do vậy núi sỉ thải có ý nghĩa chiến thuật rất lớn trong thế trận tấn công/phòng ngự của cả Ukraine và Nga. Điều đáng chú ý là trong 9 năm qua, Quân đội Ukraine đã xây dựng ở Nhà máy luyện cốc và trên núi sỉ thái nhiều công trình phòng ngự kiên cố. Họ đã xây dựng nhiều km đường hầm dưới lòng đất ở núi xỉ thải để kết nối với công trình ngầm có sẵn của khu vực nhà máy luyện cốc; tạo thành thế phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Để chiếm được núi xỉ thải có tính chất quan trọng này càng sớm càng tốt, lực lượng pháo binh và không quân Nga đã tiến hành hỏa lực chuẩn bị với cường độ cao trong hai tuần và "đặt tên" từng mục tiêu, vật chuẩn các lối ra vào đường hầm lộ ra trên bề mặt núi xỉ thải và Nhà máy luyện cốc. Đợt ném bom và bắn phá của Nga vào khu vực núi xỉ thải và khu vực Nhà máy luyện cốc Avdiivka được đánh giá là “kinh hoàng”; khiến nhiều binh sĩ Ukraine không thiệt mạng trong các cuộc không kích, nhưng không thể thoát ra ngoài được, do các cửa hầm bị đánh sập. Cuối cùng, trước sự bắn phá liên tục dữ dội của hàng chục nghìn quả đạn pháo, bom hàng không và đạn nhiệt áp các loại của quân Nga, Quân đội Ukraine dần mất quyền kiểm soát nủi xỉ thải và phải rút lui từ phía đông bắc thành phố Avdiivka vào khu vực nhà máy. Dù vậy, quân Nga vẫn mất gần 100 xe tăng các loại, hàng trăm người thương vong, họ thực sự tốn nhiều công sức để chiếm được điểm cao chiến thuật này. Tính đến sáng ngày 25/10, lực lượng biệt kích bổ sung của Nga từ làng Krasnohorivka đã tiến vào khu vực phía bắc Nhà máy luyện cốc và một lực lượng chủ lực khác của Nga tiếp tục tấn công về phía tây. Tiếp theo hai làng Stepove và Berdychi nằm ở sườn tây bắc Avdiivka một lần nữa được quân Nga chiếm lại, đồng thời kiểm soát các khu vực rừng và tuyến đường sắt gần đó; đóng hoàn toàn các đường tiếp tế của Ukraine vào Avdiivka. Đồng thời hỏa lực quân Nga tiến hành chế áp hiệu quả khu vực phòng thủ phía tây của Ukraine với chiều sâu 2 km, chiều rộng tới 3 km. Với việc bố trí các đài quan sát ở núi xỉ thải có độ cao 260 m, giúp pháo binh của Nga khống chế các tuyến giao thông của Ukraine trong khu vực. Ngoài ra, vào tối ngày 24/10, để củng cố an ninh cho hai bên sườn của nhóm tấn công Nga ở mặt trận phía nam, quân đội Nga đã mở cuộc tấn công vào thị trấn Pervomais'ke do Quân đội Ukraine kiểm soát từ Pisky, phía tây nam Avdiivka. Như vậy tính đến ngày 27/20, quân Nga đã cơ bản tạo thế bao vây Avdiivka bằng hỏa lực, tấn công lực lượng Ukraine đồn trú trong và ngoài thành phố, cũng như ngăn cản các lực lượng tiếp viện. Hiện pháo binh Ukraine ở trong thành phố Avdiivka đã “im tiếng” từ hai tuần, có khả năng do hết đạn. Điều đáng chú ý là khu đô thị Avdiivka dài chưa đầy 9 km từ bắc xuống nam, Nhà máy luyện cốc và các nhà máy trực thuộc khu công nghiệp nằm ở phía bắc, chiếm khoảng 40% diện tích thành phố. Nói cách khác, phần phía bắc của thành phố chủ yếu là các nhà máy và phần phía nam chủ yếu là các khu nhà ở. Từ cuối tháng 10, lực lượng biệt kích Nga (trong đó có nhiều lính đánh thuê Wagner) tiến vào thành phố từ khu nghĩa trang ở ngoại ô, gần nhà thờ Chính thống giáo ở phía nam thành phố. Nói chung, việc Quân đội Ukraine đột phá các khu vực do Nga kiểm soát ở phía đông nam và phía đông tương đương với việc tự sát. Với việc mặt trận phía Bắc đang dần sụp đổ, điều quan trọng đối với Quân đội Ukraine ở Avdiivka lúc này là khai thông các đường tiếp tế từ phía Tây bị Quân đội Nga ngăn chặn. Nếu không 20.000 quân Ukraine phòng thủ tại Avdiivka sẽ trở thành “rùa trong bình”.

