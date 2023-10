Quân đội Nga sử dụng chiến thuật gì ở “lò vôi” Avdeevka?

Theo tờ Vzglyad, cuộc tiến công của quân Nga tại khu vực Avdeevka trong vài ngày qua đã bước sang một giai đoạn mới, đó là từng bước “đánh chắc, tiến chắc”. Vậy quân Nga đã chọn chiến thuật gì trong việc tổ chức bao vây Avdeevka, lý do của điều này là gì và quân đội Ukraine tại đây có khả năng chiến đấu như thế nào? Hôm 18/10, không quân Nga tiếp tục ném bom dữ dội vào khu vực của Nhà máy hóa chất và than cốc Avdeevka (AKHZ) và các tòa nhà dân cư cũ. Lực lượng không quân chiến thuật, pháo binh và cả pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A cũng đã được sử dụng bắn phá. Theo đánh giá của người dân các làng lân cận, đặc biệt là làng Pesok, vụ tấn công bằng hỏa lực vào ngày 18/10, nếu xét về cường độ, gợi nhớ đến trận pháo kích cách đây 10 ngày, khi “nhà cửa rung chuyển” ngay cả ở thành phố Donetsk. Sau màn “hỏa lực chuẩn bị” của pháo binh, không quân; các đơn vị chính quy của Quân đội Nga bắt đầu mở cuộc tấn công theo ba hướng, trong đó có hai hướng tấn công hội tụ nhằm mục đích bao vây toàn bộ khu vực kiên cố Avdeevka. Chiến thuật này đã trở nên quen thuộc với Quân đội Nga, đầu tiên là màn tấn công bằng hỏa lực để “làm mềm chiến trường”, sau đó mới là các hoạt động tấn công trên bộ và cuối cùng là củng cố các trị trí đã chiếm được. Ở hướng bắc Avdeevka, quân đội Nga một lần nữa đã kiểm soát hoàn toàn đống xỉ thải của Nhà máy than cốc bằng hỏa lực. Đống xỉ thải đặc biệt này là có hình dạng khác thường, đó là một ngọn núi thuôn dài, trải dọc theo khoảng một nửa phần đất của khu công nghiệp AKHZ. Do đống xỉ thải này rất lớn, cho phép Quân đội Ukraine xây dựng trên đó không chỉ một vài điểm mà hàng chục công sự chiến đấu. Và bây giờ, hỏa lực của quân Nga đang dọn sạch một cách tuần tự, buộc quân Ukraine tại đây phải rút lui về nhà máy dưới sự yểm trợ của hỏa lực xe tăng. Tuy nhiên quân Nga cũng không dám chiếm đống xỉ thải, vì có liên quan đến sự xuất hiện của lực lượng tiếp viện của Ukraine gần Avdeevka, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép và hai lý do rất quan trọng sau đây. Thứ nhất, Quân đội Ukraine vẫn có khả năng chuyển quân tiếp viện đến khu vực nhà máy và các ngôi làng ở phía tây bắc nhà máy. Và nhiệm vụ đầu tiên của Quân đội Ukraine là tiếp viện cho quân đồn trú Avdeevka, để giữ vững trận địa phòng ngự. Thứ hai, trước đây phía Ukraine không bố trí nhiều xe bọc thép ở Avdeevka và khu vực xung quanh và họ không được chuẩn bị cho chiến thuật phòng thủ chủ động và cơ động. Thực chất thành phố Avdeevka (khu dân cư) và nhà máy AKHZ bị biến thành một khu vực phòng thủ cứ điểm, với hệ thống hầm hào, công sự chiến đấu cố định. Việc Quân đội Ukraine điều động xe tăng đến Avdeevka, chính là do sự tiến công gần đây của Nga và Quân đội Ukraine buộc phải tăng cường thêm hỏa lực cơ động của xe tăng và xe bọc thép. Theo tính toán, toàn bộ hệ thống phòng thủ của Avdiivka sẽ trở nên vô dụng nếu vòng vây của quân Nga đóng lại, và quân Ukraine không thể sơ tán nếu quân Nga hoàn thành khép vòng vây. Đó là lý do tại sao xe tăng được bố trí để yểm trợ trên hướng gần Kremennaya. Ở phía tây bắc của nhà máy, đơn vị đầu tiên của quân đội Nga (chủ yếu là các bộ phận của dân quân Lugansk trước đây, lính dù và trinh sát), sau đợt tấn công đầu tiên, đã chiếm được đầu cầu dọc theo lòng đường sắt, tới tận nhà ga ở km 437. Quân Nga cũng thiết lập hai đầu cầu vượt ra ngoài lòng đường sắt theo hướng các ngôi làng nhỏ Stepovoye và Berdychi. Bản thân những khu định cư đổ nát này, không còn giá trị chiến thuật; mà có giá trị chiến thuật chính là con đường bắc-nam bên ngoài Berdychi. Phía Ukraine đã triển khai một số tiểu đoàn tới Berdychi, đẩy lùi mũi tấn công của Nga ra khỏi lòng đường sắt. Ở phía tây nam Avdeevka, tình hình cũng tương tự. Các đơn vị tấn công của Nga đang di chuyển về phía bắc tới các làng Severnoye và Tonenkoye qua các cánh đồng nông trại tập thể, dần loại bỏ các tuyến phòng thủ của quân Ukraine và chiến thuật giống nhau: hỏa lực chuẩn bị mãnh liệt - tấn công – củng cố trận địa. Để đến được làng Orlovka, nơi tuyến đường tiếp tế duy nhất (Đường 00542) cho quân Ukraine đồn trú ở Avdeevka đi qua, quân Nga phải vượt qua địa hình khoảng 10 km. Như vậy từ hai bên sườn bắc và nam, mỗi cánh phải tiến được 5 km. Với tốc độ hiện tại, với mức tiết kiệm tối đa về con người, việc này có thể mất hai tuần. Hiện hỏa lực mãnh liệt của quân Nga đã khiến nguồn cung cấp cho quân Ukraine đồn trú tại thành phố Avdeevka bị gián đoạn nghiêm trọng. Theo những nguồn tin trực tiếp từ Avdeevka, trong một tuần nay, pháo binh Ukraine tại Avdeevka hầu như “im tiếng”. Quân đội Nga thậm chí đã dùng cả tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã phá hủy nhà ga xe lửa ở Ocheretino, và khả năng sử dụng phương tiện giao thông đường sắt đã bị tạm dừng. Đó là lý do tại sao Quân đội Ukraine đưa xe tăng ra khỏi khu vực gần Kremennaya. Ở khu vực phía nam, các đơn vị tấn công của quân Nga đã vượt qua đường sắt và chốt giữ trong các đồn điền rừng gần khu vực dân cư của Avdeevka. Toàn bộ phần phía nam của thành phố là khu vực nhà dân và ở đây có nhiều công sự phòng ngự vững chắc mà quân Nga rất khó để vượt qua.

