M142 HIMARS khai hỏa vào Sở chỉ huy Tập đoàn quân 20 của Nga

Trong những ngày gần đây, Quân đội Nga đã giành được những chiến thắng liên tiếp trên chiến trường, cuối cùng thì sau 48 ngày chiến đấu, Nga đã chính thức kiểm soát hoàn toàn thành phố Sieverodonetsk. Đối với Quân đội Nga, một khi đã kiểm soát được Sieverodonetsk –Lichansiysk, thì coi như họ đã giành được quyền kiểm soát toàn bộ vùng Luhansk. Đây có thể coi là một thắng lợi chiến lược của quân Nga. Do đó, Quân đội Nga đã tập trung gần như toàn bộ lực lượng chủ lực trên hướng này, tại Sieverodonetsk, Quân đội Nga đã tập hợp hơn 100 đại đội pháo, tương đương gần một nghìn khẩu pháo và bệ phóng tên lửa các cỡ. Việc Quân đội Nga tăng tốc tấn công, khiến Tổng thống Ukraine Zelensky “rất lo lắng”. Một mặt, ông "sẽ không từ chối" vũ khí phương Tây, mặt khác, ông cũng kêu gọi các nước cung cấp thêm vũ khí tầm xa mà Kiev rất cần lúc này. Với số lượng 260.000 viên đạn pháo mà Mỹ viện trợ cho Ukraine, chỉ tương đương với lượng tiêu hao của Quân đội Nga tại mặt trận Donbass trong 5 ngày; trong khi đó hỏa lực pháo binh của Quân đội Ukraine tại đây chỉ là 5.000 viên/ngày. Trung tá Lục quân Mỹ Daniel Davis tuyên bố công khai trên Fox News rằng, Ukraine không thể thắng Nga vì nguồn vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Kiev, chỉ bằng một phần mười những gì họ cần để chống lại Nga. Vậy làm thế nào Ukraine có thể đánh bại Nga chỉ bằng 1/10 hỏa lực? Tuy nhiên, việc Mỹ và phương Tây cấp thêm đạn pháo cho Ukraine là điều không thể. Bởi vì Mỹ và các nước phương Tây chưa tiến hành huy động kinh tế và công nghiệp thời chiến; nếu huy động kinh tế thời chiến, họ phải huy động làm thêm giờ, giảm tiêu dùng và điều đó tác động lớn đến xã hội. Đồng thời, Nga cũng không thể tiến hành động viên quân sự, do phần lớn dân số Nga đang ở các thành phố. Nếu việc điều động quân được thực hiện ở các thành phố lớn như Moscow và St.Petersburg, cũng gây bất ổn xã hội của nước Nga. Nhưng nếu không huy động, sẽ sụt giảm đáng kể trong hỗ trợ cho các hoạt động quân sự đặc biệt. Nếu Nga không tiến hành huy động thời chiến, thì hầu hết mọi người dân Nga đều ủng hộ hành động quân sự của Moscow tại Ukraine, vì chiến tranh không ảnh hưởng đến họ. Do đó, trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay, Quân đội Ukraine với 200.000 quân và hàng trăm nghìn binh sĩ được huy động chưa có kinh nghiệm quân sự, cộng với các nước châu Âu và Mỹ chưa bước vào trạng thái công nghiệp quân sự thời chiến, đang chiến đấu chống lại một nước Nga không huy động quân sự và hàng trăm nghìn quân tinh nhuệ của Quân đội Nga. Do vậy trong cuộc chiến này, Nga và Ukraine cơ bản là một cuộc “long tranh - hổ đấu”, nhưng Quân đội Ukraine thiếu quân cơ động, nên đã từ bỏ trận địa, quay về phòng ngự trong thành; quân chủ lực chủ yếu phòng thủ nằm trong thành phố và quấy rối bằng bộ binh nhẹ. Chiến thuật như vậy cơ bản là "vào tư thế chờ chết". Về phía Quân đội Nga cũng bị thiệt hại, nhất là trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột; cuộc xung đột với Ukraine đã kéo dài 4 tháng, bây giờ phải huy động cả xe tăng T-62M trong kho và cũng chưa đánh quỵ được đối thủ. Tuy nhiên, xét cho cùng, Nga vẫn vượt trội về sức mạnh và hiện nắm thế chủ động trên chiến trường. Sau chiến thắng ở Sieverodonetsk, mục tiêu tiếp theo là Lichansiysk và tiếp tục tiến về hướng tây. Thông tin chiến trường mới nhất của Quân đội Nga là một cuộc tấn công bằng tên lửa vào làng Konstaninovka thuộc vùng Donetsk, đã tiêu diệt hơn 80 quân tình nguyện Ba Lan, đồng thời phá hủy 8 pháo phản lực BM-21 và 20 xe bọc thép. Tại khu vực Nikolayev, hơn 300 binh sĩ Ukraine và lính tình nguyện nước ngoài, cũng như 35 vũ khí hạng nặng, đã bị loại bỏ. Tuy nhiên Ukraina vẫn chưa bị đánh quỵ, Quân đội Ukraina đã đưa vũ khí tên lửa chiến thuật HIMARS M142, mà Mỹ vừa viện trợ, để tập kích vào quân Nga. Hệ thống M142 có thể phóng nhiều loại tên lửa có điều khiển và không có điều khiển, với mức chính xác rất cao. Vào đầu giờ sáng ngày 28/6, tại sở chỉ huy tiền phương của Tập đoàn quân 20 của Quân đội Nga ở Izyum, Quân đội Ukraine đã khai hỏa hệ thống M142, phá hủy một số phương tiện chỉ huy quân sự và cả những chiếc cầu phao tự hành của công binh tại đây. Hiện nay lực lượng xung kích của Quân đội Nga được cho là đã tiến vào trung tâm thành phố Lisichansk; sau khi Quân đội Nga chiếm được Lisichansk, mục tiêu tiếp theo sẽ là cứ điểm phòng thủ mạnh cuối cùng của Quân đội Ukraine ở vùng Donbas, tam giác phòng thủ Sieverodonetsk (đã chiếm)- Slavyansk- Kramatorsk. Chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn hơn, ở vùng Donbas vào mùa hè này.

