Khi Quân đội Nga chiếm toàn bộ thành phố Sieverodonetsk và uy hiếp Lisichansk, các lực lượng quân tinh nhuệ của Ukraine phòng thủ tại đây đã bị tổn thất nặng nề; chủ yếu do hỏa lực pháo binh của Quân đội Nga. Theo mệnh lệnh của Bộ Tổng tham mưu Ukraine và chính quyền của Tổng thống Zelensky, các binh lính dù tinh nhuệ và tàn quân Thủy quân lục chiến của các đơn vị quân đội Ukraine tại Sieverodonetsk và Lisichansk, bắt đầu thực hiện “rút lui chiến thuật” về phía tây.Lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại khu công nghiệp phía tây nam Sieverodonetsk đã bắt đầu xuất phát từ Severodon và Lisichansk, tổ chức rút về Seversk ở phía tây, nhưng đường rút lui của họ không hề suôn sẻ. Các phương tiện trinh sát UAV của đã phát hiện và pháo binh Quân đội Nga đã tung ra một trận tập kích dữ dội vào đúng thời điểm, khiến cho đường rút lui của Quân đội Ukraine bị biến thành “con đường tử thần”. Quang cảnh đường rút của những người lính Ukraine thật thảm thương, khi xác những người lính đặc nhiệm Ukraine ngổn ngang, thương binh không kịp cứu chữa và các thiết bị hạng nặng bị vứt bỏ hoặc bị phá hủy ở khắp mọi nơi trên mặt đất. Tin tức mới nhất cho thấy, ngay khi quân phòng thủ Ukraine tại thành phố Lisichansk và Sieverodonetsk rút lui về phía tây, thì Quân đội Nga đã chiếm được khu vực phía nam Lisichansk, làng Thượng Kamyanka. Khi quân Ukraine đang rút lui về phía tây từ Lisichansk, đã bị bao phủ bởi hỏa lực của các trận địa pháo binh Nga, đặt phía nam Lisichansk. Theo thông tin mới nhất, hiện tại đường cao tốc nối giữa Lisichansk và Seversk đã bị hỏa lực của pháo binh của Quân đội Nga cắt đứt. Còn con đường mòn trong rừng từ Lisichansk về phía tây, có một số lượng lớn lực lượng đi theo con đường này, cũng bị không quân và pháo binh Nga tập kích liên tục. Nhằm ngăn chặn các lực lượng tinh nhuệ của Quân độiUkraine rút khỏi vòng vây, sư đoàn xe tăng 90 của Quân đội Nga đang điều động pháo tự hành 2S19 Msta-S, tiến hành chiến dịch phong tỏa bằng hỏa lực. Theo truyền thông Anh, trong cuộc phòng thủ ở Sieverodonetsk, lực lượng thủy quân lục chiến tinh nhuệ của Ukraine đã tổn thất gần 80%, và một số lượng lớn các cựu binh dày dạn kinh nghiệm đã thiệt mạng. Trong khi đó, lực lượng lính dù Ukraine chịu trách nhiệm bảo vệ phía tây nam của Severodon, gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Các bức ảnh mới nhất của truyền thông phương Tây cho thấy, một số lượng lớn xe bọc thép và quân dù Ukraine bị bom chùm của Nga tấn công trong cuộc rút lui từ Lisichansk đến Seversk, và đoàn xe bị phá hủy nặng nề. Nhiều binh sĩ Ukraine bị thương nằm trên mặt đất trong một trang trại. Do đoàn xe vẫn nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga, họ không có thời gian để chữa trị cho những người bị thương, nên chỉ có thể sử dụng garô và thuốc cầm máu tạm thời, để đưa những người bị thương lên xe và lái xe chạy ra khỏi trang trại. Quân đội Ukraine đã phải chuyển những người bị thương đến các khu rừng gần đó để cứu hộ. Tuy nhiên, một số người bị thương vẫn nằm yên tại chỗ để chờ điều trị, do không có y tá. Theo các nguồn tin Ukraine, một số đơn vị Quân đội Ukraine rút khỏi thành phố Sieverodonetsk và Lisichansk của Bắc sông Don, đã đến vùng Slavyansk xa hơn về phía tây. Mặc dù buộc phải rút lui trước sức ép tấn công quá lớn của Quân đội Nga, nhưng truyền thông phương Tây tin rằng, Kiev không muốn để Lisichansk sụp đổ nhanh như vậy; vì mục đích chính trị, Quân đội Ukraine phải cầm chân quân Nga trong ít nhất hai tuần. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, Quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề trong trận chiến giành khu vực Sieverodonetsk, lực lượng thiệt hại chủ yếu là các cựu binh chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm, bao gồm lực lượng tinh nhuệ của đơn vị Thủy quân lục chiến, Lực lượng Dù và Lữ đoàn cơ giới Ukraine. Mặc dù quân số của các đơn vị nói trên tuy đã được bổ sung tân binh, nhưng hiệu quả chiến đấu ngày càng kém, chỉ tương đương với các đơn vị Vệ binh quốc gia. Quân đội Ukraine rõ ràng không chiếm ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao lâu dài, và đã đánh mất sức mạnh trụ vững trong cuộc chiến dài hạn với Quân đội Nga.

Khi Quân đội Nga chiếm toàn bộ thành phố Sieverodonetsk và uy hiếp Lisichansk, các lực lượng quân tinh nhuệ của Ukraine phòng thủ tại đây đã bị tổn thất nặng nề; chủ yếu do hỏa lực pháo binh của Quân đội Nga. Theo mệnh lệnh của Bộ Tổng tham mưu Ukraine và chính quyền của Tổng thống Zelensky, các binh lính dù tinh nhuệ và tàn quân Thủy quân lục chiến của các đơn vị quân đội Ukraine tại Sieverodonetsk và Lisichansk, bắt đầu thực hiện “rút lui chiến thuật” về phía tây. Lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại khu công nghiệp phía tây nam Sieverodonetsk đã bắt đầu xuất phát từ Severodon và Lisichansk, tổ chức rút về Seversk ở phía tây, nhưng đường rút lui của họ không hề suôn sẻ. Các phương tiện trinh sát UAV của đã phát hiện và pháo binh Quân đội Nga đã tung ra một trận tập kích dữ dội vào đúng thời điểm, khiến cho đường rút lui của Quân đội Ukraine bị biến thành “con đường tử thần”. Quang cảnh đường rút của những người lính Ukraine thật thảm thương, khi xác những người lính đặc nhiệm Ukraine ngổn ngang, thương binh không kịp cứu chữa và các thiết bị hạng nặng bị vứt bỏ hoặc bị phá hủy ở khắp mọi nơi trên mặt đất. Tin tức mới nhất cho thấy, ngay khi quân phòng thủ Ukraine tại thành phố Lisichansk và Sieverodonetsk rút lui về phía tây, thì Quân đội Nga đã chiếm được khu vực phía nam Lisichansk, làng Thượng Kamyanka. Khi quân Ukraine đang rút lui về phía tây từ Lisichansk, đã bị bao phủ bởi hỏa lực của các trận địa pháo binh Nga, đặt phía nam Lisichansk. Theo thông tin mới nhất, hiện tại đường cao tốc nối giữa Lisichansk và Seversk đã bị hỏa lực của pháo binh của Quân đội Nga cắt đứt. Còn con đường mòn trong rừng từ Lisichansk về phía tây, có một số lượng lớn lực lượng đi theo con đường này, cũng bị không quân và pháo binh Nga tập kích liên tục. Nhằm ngăn chặn các lực lượng tinh nhuệ của Quân độiUkraine rút khỏi vòng vây, sư đoàn xe tăng 90 của Quân đội Nga đang điều động pháo tự hành 2S19 Msta-S, tiến hành chiến dịch phong tỏa bằng hỏa lực. Theo truyền thông Anh, trong cuộc phòng thủ ở Sieverodonetsk, lực lượng thủy quân lục chiến tinh nhuệ của Ukraine đã tổn thất gần 80%, và một số lượng lớn các cựu binh dày dạn kinh nghiệm đã thiệt mạng. Trong khi đó, lực lượng lính dù Ukraine chịu trách nhiệm bảo vệ phía tây nam của Severodon, gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Các bức ảnh mới nhất của truyền thông phương Tây cho thấy, một số lượng lớn xe bọc thép và quân dù Ukraine bị bom chùm của Nga tấn công trong cuộc rút lui từ Lisichansk đến Seversk, và đoàn xe bị phá hủy nặng nề. Nhiều binh sĩ Ukraine bị thương nằm trên mặt đất trong một trang trại. Do đoàn xe vẫn nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga, họ không có thời gian để chữa trị cho những người bị thương, nên chỉ có thể sử dụng garô và thuốc cầm máu tạm thời, để đưa những người bị thương lên xe và lái xe chạy ra khỏi trang trại. Quân đội Ukraine đã phải chuyển những người bị thương đến các khu rừng gần đó để cứu hộ. Tuy nhiên, một số người bị thương vẫn nằm yên tại chỗ để chờ điều trị, do không có y tá. Theo các nguồn tin Ukraine, một số đơn vị Quân đội Ukraine rút khỏi thành phố Sieverodonetsk và Lisichansk của Bắc sông Don, đã đến vùng Slavyansk xa hơn về phía tây. Mặc dù buộc phải rút lui trước sức ép tấn công quá lớn của Quân đội Nga, nhưng truyền thông phương Tây tin rằng, Kiev không muốn để Lisichansk sụp đổ nhanh như vậy; vì mục đích chính trị, Quân đội Ukraine phải cầm chân quân Nga trong ít nhất hai tuần. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, Quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề trong trận chiến giành khu vực Sieverodonetsk, lực lượng thiệt hại chủ yếu là các cựu binh chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm, bao gồm lực lượng tinh nhuệ của đơn vị Thủy quân lục chiến, Lực lượng Dù và Lữ đoàn cơ giới Ukraine. Mặc dù quân số của các đơn vị nói trên tuy đã được bổ sung tân binh, nhưng hiệu quả chiến đấu ngày càng kém, chỉ tương đương với các đơn vị Vệ binh quốc gia. Quân đội Ukraine rõ ràng không chiếm ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao lâu dài, và đã đánh mất sức mạnh trụ vững trong cuộc chiến dài hạn với Quân đội Nga.