Thành phố Lisichansk có khả năng thất thủ nhanh hơn dự kiến

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, một nguồn tin thân cận với lực lượng dân quân Luhansk thân Nga đã tiết lộ với giới truyền thông rằng, dân quân Luhansk và Quân đội Nga đang chuẩn bị tiến vào Lisichansk từ năm hướng cùng một lúc và lực lượng Ukraine phòng thủ, đang thu hẹp về phía Trung tâm thành phố. Người phát ngôn viên của nước cộng hòa tự xưng Luhansk (LPR) nói rằng, giao tranh đã xảy ra tại một số khu dân cư ở Lisichansk và vòng vây đang dần thu hẹp về phía trung tâm thành phố. Các thông tin trước đó cho biết, liên quân Nga đã chiếm được một khu công nghiệp bên ngoài thành phố Lisichansk. Vitaly Kiselev, người đứng đầu bộ phận nội vụ của nước cộng hòa Luhansk tự xưng tuyên bố rằng, liên quân Nga dự kiến sẽ chiếm hoàn toàn Lisichansk vào cuối tuần. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine có đề cập đến việc Quân đội Nga tiến hành các cuộc pháo kích và không kích vào Lisichansk; nhưng không đề cập đến thông tin về việc dân quân Luhansk hay Quân đội Nga tiến vào thành phố. Người đứng đầu tỉnh Lugansk của Ukraine là ông Sergei Gaidai, đã viết trên kênh "Telegram" cá nhân của mình, để kêu gọi người dân Lisichansk sơ tán khẩn cấp ra khỏi thành phố. Ông Gaidai nói trong thông điệp Telegram rằng: “Tình hình thành phố đã rất khó khăn”. Sau khi thành phố Severodonetsk nằm đối diện với thành phố Lysychansk bởi còn sông Bắc Donetsk bị thất thủ, Quân đội Nga cùng lực lượng ly khai ngay lập tức bắt đầu tiến đánh Lysychansk; đây là thành phố cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Lugansk. Việc giành được thành phố Lysychansk, sẽ giúp lực lượng Nga hoàn thành mục tiêu chiếm toàn bộ tỉnh Lugansk, một trong hai địa phương tạo thành vùng Donbass ở miền đông Ukraine và cũng có thể là hoàn thành mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngày 27/6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: "Bộ chỉ huy Quân đội Ukraine, đang tìm cách ngăn chặn sự rút chạy hỗn loạn của các đơn vị khỏi thành phố Lysychansk. Một phân đội của nhóm vũ trang cực hữu của tiểu đoàn dân quân Right Sector, đã được triển khai để ngăn một tiểu đoàn, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Quân đội Ukraine rút khỏi làng Volcheyarovka. Tuy nhiên lực lượng cực hữu của tiểu đoàn dân quân Right Sector, đã bị pháo binh Nga tiêu diệt"; hết lời dẫn. Tướng Konashenkov cho biết thêm rằng, “Lực lượng vũ trang Nga đã "diệt hai nhóm thám báo gồm 14 lính đánh thuê nước ngoài" gần nhà máy lọc dầu Lysychansk. Nhóm đầu tiên gồm công dân nhiều nước châu Âu. Nhóm thứ hai là lính đánh thuê Gruzia, phần lớn là tội phạm. Một số đã tham gia tra tấn dã man và sát hại binh sĩ Nga gần Kiev hồi tháng 3. Chúng tôi đã tìm thấy và trừng phạt chúng". Hiện Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin. Theo truyền thông Nga, bất chấp những tuyên bố của Kiev rằng, sau khi để mất Severodonetsk, Quân đội Ukraine sẽ tiếp tục bảo vệ Lysychansk; hóa ra trên thực tế, không còn đơn vị Quân đội Ukraine nào trong thành phố và các vùng phụ cận. Điều này được chứng minh bằng các đoạn video có liên quan, người xem có thể thấy Quân đội Ukraine ồ ạt rút khỏi thành phố Lysychansk, bao gồm các các vũ khí hạng nặng như xe chiến đấu bọc thép, xe tăng, v.v. Trên các đoạn video được người dân quay đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy xe tăng của Quân đội Ukraine sơ tán khỏi thành phố Lisichansk. Theo nguồn tin, cuộc rút lui là rất lớn. Đồng thời, Quân đội Ukraine đã tiến hành rút các thiết bị quân sự và các đơn vị của họ dọc theo tuyến phòng thủ, nhằm tránh những tổn thất quy mô lớn và mất quyền kiểm soát ngay lập tức đối với thành phố Lisichansk. Đánh giá về đoạn video được đưa lên mạng xã hội, có khả năng Quân đội Ukraine hiện đang rút lui theo hướng Seversk. Trên thực tế là các xe tăng của Quân đội Ukraine đang được rút khỏi thành phố Lisichansk; theo các nhà phân tích, có khả năng trong vòng 24 giờ tới Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ gần như hoàn toàn rời Lisichansk, đặc biệt là trước sự tiến công tích cực của các lực lượng Nga và dân quân thân Nga theo hướng này. Video được người dân quay đưa lên mạng xã hội về lực lượng Quân đội Ukraine rút khỏi thành phố Lisichansk.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, một nguồn tin thân cận với lực lượng dân quân Luhansk thân Nga đã tiết lộ với giới truyền thông rằng, dân quân Luhansk và Quân đội Nga đang chuẩn bị tiến vào Lisichansk từ năm hướng cùng một lúc và lực lượng Ukraine phòng thủ, đang thu hẹp về phía Trung tâm thành phố. Người phát ngôn viên của nước cộng hòa tự xưng Luhansk (LPR) nói rằng, giao tranh đã xảy ra tại một số khu dân cư ở Lisichansk và vòng vây đang dần thu hẹp về phía trung tâm thành phố. Các thông tin trước đó cho biết, liên quân Nga đã chiếm được một khu công nghiệp bên ngoài thành phố Lisichansk. Vitaly Kiselev, người đứng đầu bộ phận nội vụ của nước cộng hòa Luhansk tự xưng tuyên bố rằng, liên quân Nga dự kiến sẽ chiếm hoàn toàn Lisichansk vào cuối tuần. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine có đề cập đến việc Quân đội Nga tiến hành các cuộc pháo kích và không kích vào Lisichansk; nhưng không đề cập đến thông tin về việc dân quân Luhansk hay Quân đội Nga tiến vào thành phố. Người đứng đầu tỉnh Lugansk của Ukraine là ông Sergei Gaidai, đã viết trên kênh "Telegram" cá nhân của mình, để kêu gọi người dân Lisichansk sơ tán khẩn cấp ra khỏi thành phố. Ông Gaidai nói trong thông điệp Telegram rằng: “Tình hình thành phố đã rất khó khăn”. Sau khi thành phố Severodonetsk nằm đối diện với thành phố Lysychansk bởi còn sông Bắc Donetsk bị thất thủ, Quân đội Nga cùng lực lượng ly khai ngay lập tức bắt đầu tiến đánh Lysychansk; đây là thành phố cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Lugansk. Việc giành được thành phố Lysychansk, sẽ giúp lực lượng Nga hoàn thành mục tiêu chiếm toàn bộ tỉnh Lugansk, một trong hai địa phương tạo thành vùng Donbass ở miền đông Ukraine và cũng có thể là hoàn thành mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngày 27/6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: "Bộ chỉ huy Quân đội Ukraine, đang tìm cách ngăn chặn sự rút chạy hỗn loạn của các đơn vị khỏi thành phố Lysychansk. Một phân đội của nhóm vũ trang cực hữu của tiểu đoàn dân quân Right Sector, đã được triển khai để ngăn một tiểu đoàn, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Quân đội Ukraine rút khỏi làng Volcheyarovka. Tuy nhiên lực lượng cực hữu của tiểu đoàn dân quân Right Sector, đã bị pháo binh Nga tiêu diệt"; hết lời dẫn. Tướng Konashenkov cho biết thêm rằng, “Lực lượng vũ trang Nga đã "diệt hai nhóm thám báo gồm 14 lính đánh thuê nước ngoài" gần nhà máy lọc dầu Lysychansk. Nhóm đầu tiên gồm công dân nhiều nước châu Âu. Nhóm thứ hai là lính đánh thuê Gruzia, phần lớn là tội phạm. Một số đã tham gia tra tấn dã man và sát hại binh sĩ Nga gần Kiev hồi tháng 3. Chúng tôi đã tìm thấy và trừng phạt chúng". Hiện Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin. Theo truyền thông Nga, bất chấp những tuyên bố của Kiev rằng, sau khi để mất Severodonetsk, Quân đội Ukraine sẽ tiếp tục bảo vệ Lysychansk; hóa ra trên thực tế, không còn đơn vị Quân đội Ukraine nào trong thành phố và các vùng phụ cận. Điều này được chứng minh bằng các đoạn video có liên quan, người xem có thể thấy Quân đội Ukraine ồ ạt rút khỏi thành phố Lysychansk, bao gồm các các vũ khí hạng nặng như xe chiến đấu bọc thép, xe tăng, v.v. Trên các đoạn video được người dân quay đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy xe tăng của Quân đội Ukraine sơ tán khỏi thành phố Lisichansk. Theo nguồn tin, cuộc rút lui là rất lớn. Đồng thời, Quân đội Ukraine đã tiến hành rút các thiết bị quân sự và các đơn vị của họ dọc theo tuyến phòng thủ, nhằm tránh những tổn thất quy mô lớn và mất quyền kiểm soát ngay lập tức đối với thành phố Lisichansk. Đánh giá về đoạn video được đưa lên mạng xã hội, có khả năng Quân đội Ukraine hiện đang rút lui theo hướng Seversk. Trên thực tế là các xe tăng của Quân đội Ukraine đang được rút khỏi thành phố Lisichansk; theo các nhà phân tích, có khả năng trong vòng 24 giờ tới Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ gần như hoàn toàn rời Lisichansk, đặc biệt là trước sự tiến công tích cực của các lực lượng Nga và dân quân thân Nga theo hướng này. Video được người dân quay đưa lên mạng xã hội về lực lượng Quân đội Ukraine rút khỏi thành phố Lisichansk.