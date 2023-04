Lý do quân đội Nga sử dụng nhiều pháo nhiệt áp tại Bakhmut?

Tại sao tốc độ tiến quân của quân đội Nga ở Bakhmut gần đây lại tăng tốc? Từ mức trung bình 60-90 mét một ngày vào tháng 3, đã tăng lên mức trung bình 200 mét một ngày; chứng tỏ cuộc tấn công của Nga rõ ràng đã được cải thiện đáng kể. Trong bối cảnh lực lượng pháo binh chủ lực của Ukraine đang được điều động đến mặt trận sắp mở ở Zaporozhye, nên đạn pháo của quân Ukraine ở chiến trường Bakhmut đang bị thiếu hụt. Thông tin tình báo tuyệt mật từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ bị rò rỉ cho thấy, hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine đã đạt đến giới hạn. Theo tài liệu của Cơ quan tình báo Mỹ bị rò rỉ cho biết, quân đội Ukraine đã bắn tổng cộng 9.584 quả đạn HIMARS (cả loại có điều khiển vào không điều khiển). Nhưng giờ đây đã giảm xuống chỉ còn 13 quả HIMARS mỗi ngày và hiện quân đội Ukraine chỉ còn 278 quả đạn HIMARS. Sau hơn một năm chiến đấu, quân đội Ukraine đã sử dụng hết 950.000 viện đạn pháo do Mỹ viện trợ; hiện nay Quân đội Ukraine chỉ còn 10.900 viên đạn dự trữ. Quân đội Ukraine trung bình bắn 3.000 viên đạn pháo mỗi ngày, ít nhất cũng chỉ bắn hơn 1.000 viên đạn mỗi ngày. Sau khi sức mạnh pháo binh của quân đội Ukraine tại các điểm cao ở ngoại ô phía tây Bakhmut bị suy giảm nghiêm trọng, quân đội Nga đã ngay lập tức huy động một lượng lớn pháo nhiệt áp TOS-1A vào trận địa. Khi pháo binh của quân đội Ukraine ở những điểm cao ở vùng ngoại ô phía tây Bakhmut còn “tràn đầy sức mạnh”, thì những bệ phóng tên lửa nhiệt áp chỉ có tầm bắn 6 km này vào trận địa, chúng sẽ bị áp chế bởi pháo tầm xa có tầm bắn 20-30 cây số chế áp ngay lập tức. Nhưng giờ đây, tất cả những mối đe dọa trên không còn nữa. Quân đội Nga đã dùng 4 bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A thành một cụm pháo, để hỗ trợ tấn công và một cụm pháo nhiệt áp này, có thể bắn loạt 48 viên đạn. Chiến thuật được áp dụng là đốt cháy hoàn toàn, đi đến đâu cũng là biển lửa. Quân đội Nga đã phải đưa thêm lính dù và lực lượng đặc biệt, phối hợp cùng lính đánh thuê Wagner để tấn công tại Bakhmut. Tuy nhiên quân đội Nga không áp dụng chiến thuật của lính đánh thuê Wagner, mà dùng chiến thuật hỏa lực “hạng nặng” thuần túy, hạn chế tối đa thiệt hại về nhân lực. Dựa vào ưu thế hỏa lực dày đặc, quân Nga đã tiến nhanh vào trung tâm Bakhmut; nếu gặp phải sự kháng cự mạnh thì sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng. Bình thường dùng pháo bắn nhanh 30 mm từ các xe chiến đấu bộ binh, trực tiếp chế áp các ổ hỏa lực súng máy và bắn tỉa của Ukraine, được bố trí trong các tòa nhà và khu dân cư. Do các bệ phóng pháo nhiệt áp TOS-1A quá uy hiếp đối với quân trú phòng Ukraine tại Bakhmut, Quân đội Ukraine đã buộc phải điều tên lửa cơ động cao HIMARS, thực hiện một đợt tập kích vào các vị trí tập kết TOS-1A của quân đội Nga, nhằm tạm thời kiềm chế sự “hung hãn” của loại vũ khí này. Tuy nhiên, quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật linh hoạt, đó là phân tán số pháo nhiệt áp TOS-1A ra các khu vực; đồng thời đưa pháo nhiệt áp TOS-1A giả bằng mô hình bơm hơi đánh lừa quân Ukraine, để tiêu hao số đạn HIMARS quý giá ít ỏi của Ukraine. Chiến lược của quân Nga tại Bakhmut không phải là giao tranh đường phố, mà là sức mạnh hai gọng kìm ở hai cánh bắc và nam. Chiến thuật của quân đội Nga trước hết là dùng pháo tầm xa cắt đứt đường tiếp tế hậu cần của quân đội Ukraine. Cùng lúc đó, lính đánh thuê Wagner tiến hành đột kích vào các điểm tựa phòng ngự của Quân đội Ukraine. Chiến thuật “đánh chắc, tiến chắc” của quân Nga rất tốn thời gian, mục đích là thực hiện tiêu hao nguồn cung cấp của quân đội Ukraine; tuy nhiên quân phòng thủ Ukraine vẫn có thể cầm cự, miễn là họ có nguồn tiếp viện. Sau khi nguồn tiếp viện và dự trữ của quân đội Ukraine gần như cạn; lúc này quân Nga mới thực hiện tổng tấn công. Cốt lõi của cuộc chiến Nga-Ukraine thực sự là cuộc chiến giành các nút chiến lược và trung tâm hậu cần, và tất cả các trận chiến đều phụ thuộc vào khả năng cung ứng. Khả năng tiếp tế của quân đội Ukraine tại Bakhmut xác định có giới hạn; do vậy về chiến lược của họ tại đây chỉ có thể áp dụng trạng thái phòng ngự. Ví dụ, vào tháng 1 năm nay, có 3 con đường tiếp tế đến Bakhmut, do vậy Quân đội Ukraine có thể duy trì tới 30.000 quân chiến đấu. Nhưng bây giờ chỉ có một con đường cấp phối, lại bị pháo binh của Nga bắn phá 24/24 giờ; nên họ chỉ có thể duy trì tối đa hàng nghìn người chiến đấu, trong điều kiện tiết kiệm tối đa. Phía sau phía quân đội Nga ở Bakhmut là tuyến đường sắt Popasna dẫn thẳng đến hậu cứ của Nga, do đó quân đội Nga có thể tập kết thêm quân ở Bakhmut và vận chuyển thêm vật tư, đạn dược. Đây là lý do tại sao quân đội Nga có thể duy trì cuộc tấn công lớn như vậy ở Bakhmut. Hiện tại Quân đội Nga chủ yếu dựa vào tuyến đường sắt để bảo đảm hậu cần chiến dịch cho mặt trận Bakhmut. Nhưng nếu không có kinh nghiệm điều độ đường sắt quy mô lớn, thiếu khả năng vượt sông, hậu cần quá lớn và cồng kềnh, thì quân Nga không thể tiến hành các chiến dịch sâu trong lãnh thổ Ukraine. Xe tăng Ukraine bị quân Nga phá hủy gần Bakhmut.

