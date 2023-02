"Lò vôi" Bakhmut ngàng càng nóng, chỉ còn 13.000 lính Ukraine bám trụ

Quân đội Nga đang đẩy mạnh siết chặt vòng vây xung quanh Bakhmut, các trận đánh ác liệt ở khu dân cư Ivanivske ở hướng tây nam và Paraskoviivka trên hướng bắc, đều lấy trọng tâm là kiểm soát các xa lộ chiến lược H-32 và M-03. Nguồn tin quân sự Ukraine tiết lộ, tuyên bố trước đây của Nga về việc kiểm soát hai con đường là “sai sự thật”; mặc dù đoàn xe vận tải Ukraine sẽ bị pháo hoặc UAV của Nga tấn công, nhưng đường tiếp tế của quân phòng thủ Ukraine ở Bakhmut không bị “đóng băng” như tuyên bố của Nga. Thông tin tình báo của NATO cho biết, quy mô quân đội Ukraine ở Bakhmut đã tăng từ 18.000 quân ban đầu, lên 25.000 và sau đó là 30.000 quân. Để duy trì mức độ sức mạnh phòng thủ, Ukraine đã sử dụng các biện pháp xoay vòng, để dồn càng nhiều quân vào mặt trận Bakhmut càng tốt; còn về số lượng thương vong thì tuyệt đối giữ bí mật. Nguyên tắc của Ukraine là bảo vệ Bakhmut “bằng mọi giá”, nhất là sau khi họ để mất thị trấn chiến lược Suledar, thuộc vành đai bảo vệ vành ngoài và khu mỏ muối, thì “ý chí chính trị” của đội ngũ cố vấn cho Tổng thống Ukraine Zelensky và cá nhân Tổng thống về quyết giữ Bakhmut càng trở nên mạnh mẽ. Trong các trận chiến đấu ở vùng ngoại ô phía đông và phía bắc của Bakhmut, quân đội Ukraine đã phải chịu hơn gần một nghìn thương vong mỗi ngày; việc này không chỉ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ ngoại vi, mà còn làm cạn kiệt nguồn dự trữ quân sự ở khu vực trung tâm và phía tây của Ukraina. Một lữ đoàn chiến đấu của quân đội Ukraine, khi được rút ra khỏi “cối xay thịt” Bakhmut để nghỉ ngơi và bổ sung, quân số chỉ còn vài trăm người so với biên chế; đủ thấy tình hình giao tranh ở Bakhmut khốc liệt như thế nào và số thương vong của Quân đội Ukraine lớn thế nào. Tình hình Bakhmut nguy ngập, khiến các cố vấn quân sự NATO lo lắng, họ đã nhiều lần đưa ra đề xuất với lãnh đạo cấp cao và quân đội Ukraine, thúc giục họ điều chỉnh chiến lược càng sớm càng tốt, rút quân khỏi Bakhmut, nơi dễ tấn công và khó phòng thủ, để rút về thị trấn Chasov Yar, cách Bakhmut 12km, để tổ chức lại tuyến phòng thủ. Về vấn đề này, quân đội Ukraine và nhóm cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky đã có những khác biệt nghiêm trọng về quan điểm, điều này đã lãng phí rất nhiều cơ hội và câu giờ để quân Nga bao vây Bakhmut từ phía bắc và phía nam. May mắn thay, với sự hỗ trợ của NATO, quân đội Ukraine đã kiên quyết rút một số quân tinh nhuệ của mình. Tính đến cuối ngày 8/2, hệ thống phòng thủ mới của quân đội Ukraine ở Chasov Yar đã cơ bản hoàn thành, Lữ đoàn dù số 80 của Ukraine được tăng viện gấp rút đã đến Chasov Yar theo đúng kế hoạch và ngay lập tức tổ chức trận địa phòng ngự. Các nguồn tin truyền thông Ukraine cho biết, ngày hôm đó chỉ còn khoảng 13.000 quân Ukraine ở thành phố Bakhmut và họ dần rút về khu vực trung tâm và phía tây của thành phố. Tình hình thực tế là vô cùng bất lợi cho lực lượng Ukraine hiện còn đồn trú ở trong thành phố. Quân đội Nga và lực lượng xung kích Wagner đang tấn công các quận Stupka và Myasokbina ở phía bắc Bakhmut; Zabachmutka, Budenovka và Sobacheye ở phía nam. Ngày 12/2, quân Nga tràn ngập Krasnaya Gora (Làng Núi Đỏ) và ngay lập túc tổ chức tấn công sang cứ điểm Paraskovievka nằm ngay bên cạnh; do vậy, đường cao tốc chiến lược M-03 sẽ bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Vì cục diện chiến trường quá bất lợi, đồng thời các đồng minh NATO ra sức thuyết phục, tại sao phía Ukraine vẫn không ra lệnh rút quân hoàn toàn khỏi Bakhmut? Tổng thống Ukraine Zelensky, người đang ở thăm Vương quốc Anh, đã tiết lộ câu trả lời cho câu hỏi này: Quân đội Ukraine đang chạy đua với thời gian. Tổng thống Ukraine Zelensky trong một bài phát biểu tại Anh cho biết: "Quân đội Ukraine sẽ không rút khỏi Bakhmut, bởi vì họ phải kiên trì cho đến khi Ukraine có được những vũ khí cần thiết (từ bên ngoài)". Đừng nghĩ rằng "vũ khí cần thiết" mà Tổng thống Zelensky đề cập là xe tăng tiên tiến và máy bay chiến đấu rất “mơ hồ”, được Mỹ và Châu Âu hứa hẹn. Vũ khí mà Quân đội Ukraine cần cấp thiết hiện nay, là vũ khí thông thường như đạn pháo, tên lửa chống tăng, súng phóng lựu. Nếu không, họ chẳng khác gì bia đỡ đạn khi đối mặt với xe tăng, thiết giáp Nga. Các phóng viên chiến trường Nga đưa tin, quân đội Nga vừa đánh bại cuộc phản công lớn do quân đội Ukraine phát động, nhằm tái chiếm pháo đài Krasna Gora ở phía bắc Bakhmut. Nơi vừa bị quân Nga tràn ngập vào ngày 12/2 vừa qua. Mũi phản kích của Ukraine bị quân đội Nga pháo kích dữ dội trong 3 giờ liền, khiến Tiểu đoàn 2 của Lữ đoàn bộ binh số 1 Ukraine và lực lượng chủ lực của Lữ đoàn bộ binh 61 đều bỏ chạy. Điều quan ngại là có hàng trăm tân binh của Lữ đoàn bộ binh 61 đã bị quân Nga bắt sống. Những tân binh Ukraine này đã được đưa vào vị trí trận địa tiền phương, gần đường cao tốc Pobeda. Họ không được trang bị các loại vũ khí chống tăng như NLAW, Carl Gustav hay tên lửa Milan, cũng như các thiết bị liên lạc cần thiết và thuốc cứu thương mà chỉ huy quân đội đã hứa hẹn. NATO cũng thừa nhận, hiện quân đội Ukraine đang ở trong tình thế hết sức khó khăn, do viện trợ vũ khí, đạn dược cho Ukraine đã hết thời hạn.

