Cận cảnh Honda NWG150 2025, "đàn em" PCX từ 59 triệu đồng

Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Wuyang Honda, một trong những công ty liên doanh của thương hiệu Honda tại Trung Quốc, đã chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Honda NWG150 2025 mới. Nhà sản xuất Wuyang Honda của Trung Quốc khẳng định đây là chiếc xe tay ga thể thao đa dụng (SUV) mạnh mẽ với nhiều tính năng vượt trội, phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng. Thực tế Honda NWG150 tại Trung Quốc được Wuyang Honda sản xuất và phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe tay ga Honda PCX nổi tiếng. Tuy nhiên, NWG150 là phiên bản kế thừa của mẫu PCX 150 đã ngừng sản xuất. Về thiết kế, NWG150 cũng có sự khác biệt rõ rệt so với PCX 150. Thân xe có kiểu dáng góc cạnh và mạnh mẽ hơn, đặc biệt là phần mặt trước với những đường nét cứng cáp, tạo nên vẻ ngoài đầy cá tính. Nổi bật nhất trên NWG150 chính là những trang bị và tính năng phong phú mà Wuyang Honda mang lại. Xe được trang bị hệ thống NFC Key và màn hình TFT có khả năng kết nối với điện thoại thông minh qua hệ thống Wi Link, do chính nhà sản xuất phát triển. Điểm nổi bật tiếp theo là thiết kế đèn hậu đơn giản nhưng tinh tế và phần tay vịn phía sau đa năng, giúp người dùng dễ dàng mang theo đồ đạc trong suốt hành trình. Điều đặc biệt là xe còn có tính năng điều khiển camera DJI Osmo, một tính năng độc đáo, có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc xe tay ga. Wuyang Honda cung cấp NWG150 với hai phiên bản: phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản hành trình (Touring). Khác biệt giữa hai phiên bản này là bản Touring được trang bị hộp đựng đồ phía sau dung tích 38 lít cùng các phụ kiện hỗ trợ cho việc di chuyển đường dài như kính chắn gió cao, giá đỡ thiết bị và giá đỡ đèn rọi. Xe vẫn sử dụng động cơ 149cc như HOnda PCX 150, nhưng đã được nâng cấp với công nghệ EW15 do chính Wuyang Honda phát triển, mang lại công suất cực đại 11,4 mã lực (kW) và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm, mạnh mẽ hơn một chút so với PCX 150.Mức giá xe Honda NWG150 2025 có mức bán ra khởi điểm tại thị trường Trung Quốc là 16.980 nhân dân tệ (tương đương 59,84 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn, và 17.980 nhân dân tệ (khoảng 63,37 triệu đồng) cho bản hành trình. Video: Giới thiệu xe tay ga Honda NWG150 2025 mới.

