Lý do quân đội Mỹ chuộng cỡ đạn 5,56mm suốt 60 năm

Cùng với khẩu súng máy M-16 được quân đội Mỹ sử dụng ở miền Nam Việt Nam, cỡ đạn 5,56x45mm đã được phổ biến trên khắp thế giới - đặc biệt là trong quân đội những quốc gia thân Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Cỡ đạn 5,56mm (giữa) về cơ bản là có uy lực tốt hơn các cỡ đạn trước đó được quân đội Mỹ sử dụng và quan trọng nhất là nó đồng bộ được mọi loại đạn mà quân đội Mỹ sử dụng, giúp giảm tải rất nhiều cho lực lượng hậu cần. Nguồn ảnh: BI. So với cỡ đạn 7,62 x 39mm chuẩn Liên Xô, viên đạn 5,56 x 45mm có kích thước nhỏ hơn hẳn, nhưng động năng của viên đạn lại không cao, mức công phá mục tiêu kém hơn và sát thương cũng kém hơn. Nguồn ảnh: Flickr. Bù lại, viên đạn nhỏ hơn giúp 5,56mm có tốc độ bay nhanh hơn, sơ tốc đầu nòng cao hơn, tốc độ bắn nhanh hơn, độ giật ít hơn và độ chụm của đạn tốt hơn nhiều so với viên đạn 7,62mm của Liên Xô. Nguồn ảnh: Flickr. Hai cỡ đạn "kỳ phùng địch thủ" này cũng rất khác biệt nhau, trong khi viên đạn 7,62mm của Liên Xô là loại đạn có thể công phá mạnh, làm biến dạng mục tiêu thì viên đạn 5,56 mm với tốc độ cao hơn sẽ vỡ tung hoặc xuyên thẳng qua sau khi va chạm. Nguồn ảnh: BI. Ưu điểm đặc biệt của đạn 5,56mm đó là nó có trọng lượng nhẹ hơn. Với cùng một cân nặng, người lính mang theo đạn cỡ 5,56mm sẽ mang được nhiều đạn gấp rưỡi người lính mang đạn 7,62mm. Ưu điểm này cho phép binh lính sử dụng đạn cỡ 5,56mm chiến đấu dai dẳng được lâu hơn mà không cần phải được tiếp đạn thường xuyên như loại đạn 7,62mm. Nguồn ảnh: Onesix. Khoảng cách chiến đấu của các cuộc xung đột ngày nay dù đã được kéo rộng ra khoảng 300 mét (so với 100 mét như trong quá khứ) nhưng ở khoảng cách đó, uy lực của cả hai loại đạn là gần như tương đương, bù lại độ chính xác của các loại hoả lực sử dụng đạn 5,56mm lại lớn hơn và khả năng bắn áp chế tốt hơn do nó có độ chụm lớn. Nguồn ảnh: Rifle. Tuy vậy, do các loại giáp ngày nay đang ngày càng phát triển, việc sử dụng một loại đạn cỡ lớn hơn dung hoà được ưu điểm giữa đạn cỡ 5,56mm và 7,62mm đã được quân đội Mỹ tính tới, rất có thể ứng cử viên thay thế cho cỡ đạn 5,56mm sẽ là cỡ đạn 6,8mm. Nguồn ảnh: Tube. Cỡ đạn 6,8mm về cơ bản có được uy lực của viên đạn 7,62mm (dù không bằng) nhưng vẫn giữ được ưu điểm về tốc độ bắn, độ chụm và độ chính xác của viên đạn 5,56mm trước đó. Nguồn ảnh: Guns. Tuy nhiên việc tái trang bị đạn kiểu khác sẽ dẫn đến việc vũ khí cá nhân cũng phải thay đổi theo và quá trình thay đổi này của Mỹ có thể sẽ phải tốn tới nhiều thập niên trước khi "xoá sổ" hoàn toàn được cỡ đạn 5,56mm dùng trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Guns. Mời độc giả xem Video: So sánh khả năng xuyên của hai loại đnạ 5,56mm và 7,62mm.

