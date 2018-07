Đạn tiêu chuẩn của Quân đội Trung Quốc có gì đặc biệt?

Cỡ đạn chuẩn Trung Quốc là loại đạn 5,8x42mm. Đây là cỡ đạn được Quân đội Trung Quốc nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 1979 tới năm 1987. Từ sau năm 1987 loại đạn mang tên DBP87 này mới được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Wiwank. Gần như mọi loại súng trường tấn công của Trung Quốc ra đời sau năm 1990 đều được thiết kế để sử dụng loại đạn này. Trong số đó tiêu biểu có thể nhắc tới một vài khẩu như QBZ-95B, QJY-88 hay QBZ-03. Nguồn ảnh: Xiaomeiu. Đạn DBP có tổng cộng 4 phiên bản khác nhau. Trong đó phiên bản đầu tiên là loại DBP87, được sản xuất và sử dụng hạn chế trong giai đoạn đầu những năm 1990. Nguồn ảnh: Wiki. Tới năm 1995, loại đạn DBP95 ra đời với lượng thuốc súng, chất liệu cấu thành viên đạn được thay đổi để tăng độ công phá của viên đạn này. Nguồn ảnh: Wiki. Riêng với các loại súng máy sử dụng cỡ đạn này như khẩu QJY-88, phía Trung Quốc có một loại đạn cũng có nguyên kích thước là 5,8x42mm nhưng có trọng lượng nặng và nhiều chì hơn. Nguồn ảnh: Wiki. Loại đạn này được gọi là 5,8x42mm hạng nặng, được dùng chuyên với các loại súng máy, cung cấp động năng cao hơn, cho phép khẩu súng có độ công phá lớn hơn so với loại đạn thông thường. Nguồn ảnh: Wiki. Cận cảnh súng máy hạng nhẹ QJY-88. Đây là khẩu súng máy được ra đời năm 1988, và là một trong những khẩu súng máy đầu tiên của Trung Quốc sử dụng cỡ đạn 5,8x42mm được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. Nguồn ảnh: Wiki. Do có kích cỡ nhỏ hơn và trọng lượng nhẹ hơn so với cỡ đạn súng máy chuẩn Liên Xô, xạ thủ sử dụng khẩu QJY-88 sẽ có thể mang được nhiều đạn hơn khi chiến đấu. Nguồn ảnh: FYJS. Theo thông số thử nghiệm của 5,8x42mm khi sử dụng với nòng súng chiều dài 557mm, viên đạn cỡ 5,8mm của Trung Quốc có sơ tốc đầu nòng tương đương với khoảng từ 870m/giây cho tới 930 mét/giây kèm theo đó là động năng khoảng 1900 J. Nguồn ảnh: Huanet. Nói một cách khái quát, cỡ đạn này của Trung Quốc là loại đạn lai, nó không có khả năng công phá mạnh như cỡ 7,62mm của Liên Xô và cũng không chính xác được như cỡ 5,56mm của NATO. Tuy nhiên mọi nhược điểm và ưu điểm của các loại đạn Liên Xô cũng như NATO, cỡ đạn 5,8mm của Trung Quốc đều có, mỗi thứ một ít không thiếu gì. Nguồn ảnh: BBS. Mời độc giả xem Video: Súng máy Type 89 của Trung Quốc khai hoả đỏ nòng trên bãi tập.



