Kết cục của chiến trường Donbass sẽ do Không quân Nga quyết định

Tờ NBC trích lời các cơ quan tình báo Mỹ cho biết, tướng Dvornikov, Tư lệnh Quân khu phía Nam của Quân đội Nga, đã nắm quyền chỉ huy chiến trường Ukraine. Đây là sự thay đổi chỉ huy quan trọng, trong thời điểm có tính chất quyết định của cuộc chiến. Trước đó tướng Dvornikov từng chỉ huy các hoạt động của Quân đội Nga ở Syria; sở trường chỉ huy của ông là sử dụng các máy bay ném bom trên quy mô lớn, để san phẳng đối thủ và sau đó đưa bộ binh vào chiến đấu trên bộ. Các cơ quan tình báo phương Tây dự đoán rằng, "Trận Donbass" ở miền đông Ukraine, sẽ là cuộc chiến trên bộ lớn nhất trong thế kỷ XXI. Và kết quả tại chiến trường này, sẽ quyết định tương lai và số phận của Nga và Ukraine. Theo các nguồn thạo tin của Nga, tổng quân số hiện được tập kết tại khu vực Donbas là 200.000 đến 300.000 quân; quân số này lớn chưa từng có, thậm chí lớn hơn hầu hết các quốc gia ở châu Âu và khu vực. Sau cuộc cách mạng ở Ukraine năm 2014, người dân tộc Nga ở vùng Donetsk và Luhansk tuyên bố độc lập. Trong một thời gian dài, cuộc “bình định” của Quân đội chính phủ Ukraine, đã bị lực lượng dân quân thân Nga đẩy lùi hoàn toàn. Nhưng kể từ đó, với sự hỗ trợ của NATO, Ukraine đã liên tục tổ chức xây dựng lại Quân đội, đặc biệt là việc tổ chức và trang bị vũ khí cho Tiểu đoàn Azov, một lực lượng dân quân có tư tưởng cực hữu, có tư tưởng chống Nga quyết liệt. Ngày 22/2 vừa qua, Tổng thống Nga Putin tuyên bố công nhận hai vùng ly khai là Donetsk và Lugansk là hai nước cộng hòa độc lập. Ngày 24/2, Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chiến dịch quân sự tại Ukraine là một dấu mốc quan trọng, nếu Nga có thể kiểm soát hoàn toàn diện tích lãnh thổ vùng Donbas, hiện trước đó do quân chính phủ Ukraine chiếm đóng, thì sẽ quyết định số phận của Ukraine trong tương lai. Nhận định tình hình khu vực Donbas vào khoảng ngày 15/4, thì không khó để Quân đội Nga thực hiện mục tiêu này. Hai khu vực Luhansk và Donetsk về cơ bản do dân quân Nga kiểm soát trước chiến tranh. Hiện phần lớn khu vực Kharkiv cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Quân đội Nga đã kiểm soát hơn một nửa Zaporizhia trên bờ Biển Azov. Chừng nào mặt trận còn tiến tới khu vực Dnipropetrovsk ở miền trung-nam Ukraine, trận Donbass sẽ thắng. Nếu mục tiêu này có thể đạt được, Nga sẽ có lợi thế nhất định, dù tiếp tục "hoạt động quân sự đặc biệt" hay dừng lại, và Nga sẽ có sự lựa chọn theo ý của họ. Ngày 8/4, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sky News của Anh cho biết, ông hy vọng Nga sẽ hoàn thành "hoạt động quân sự đặc biệt" này thông qua đàm phán, hoặc bằng kết quả hoạt động quân sự trong tương lai gần. Đây là phân tích của phía Nga, nhưng chắc chắn Mỹ không muốn thấy Nga thoát khỏi “vũng lầy chiến tranh” mà Mỹ cố giăng ra. Một khi chiến tranh kết thúc, Nga có thể tìm cách bình thường hóa quan hệ với châu Âu và giải thể mọi lệnh trừng phạt, mà nước này phải chịu kể từ khi chiến tranh nổ ra. Do đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Milley đã điều trần trước Quốc hội Mỹ rằng, cuộc chiến Ukraine sẽ tiếp tục trong vài năm và sẽ là một "cuộc xung đột rất kéo dài" và Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, Ukraine sẵn sàng kháng chiến đến 10 năm. Tất nhiên, Ukraine sẽ không bao giờ để ý đồ chiến lược của Nga thành hiện thực. Trong tuần qua, Ukraine đã nhận được một số lượng lớn vũ khí cũ từ NATO, bao gồm hàng chục xe tăng và xe chiến đấu bộ binh do Cộng hòa Séc cung cấp. Còn Đức, quốc gia luôn phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trước chiến tranh, đã chuẩn bị cung cấp cho Ukraine 50 xe tăng Leopard 1, và Slovakia đã cung cấp một tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300; nhưng Quân đội Ukraine mới bắt đầu yểm trợ, đã bị Quân đội Nga quét sạch bằng vũ khí chính xác. Vấn đề gây chú ý bây giờ, là Quân đội Nga quyết tâm giành chiến thắng trong trận quyết chiến chiến lược này như thế nào? Phải chăng là “đánh nhanh, tiến nhanh” như giai đoạn trước, hay quay lại truyền thống hỏa lực hạng nặng như xưa? Ngày 9/4/2022, Tướng Dvornikov, chỉ huy Quân khu phía Nam của Nga lên nắm quyền chỉ huy chiến trường Ukraine. Tướng Dvornikov từng phụ trách các hoạt động của Quân đội Nga ở Syria, sở trường của ông là sử dụng máy bay ném bom trên quy mô lớn, để làm mềm chiến trường và sau đó tính đến các hoạt động trên bộ. Vào ngày 3/9/2015, Quân đội Nga bắt đầu tham chiến ở Syria, đến ngày 25/12/2015, họ đã điều động 5.240 phi vụ ném bom dữ dội thành phố Apollo và Homs, do lực lượng đối lập Syria nắm giữ, giúp quân chính phủ Syria tái kiểm soát hai thành phố quan trọng này. Nếu Tướng Dvornikov cũng sử dụng máy bay ném bom để dọn đường trong khu vực Donbas, Quân đội Ukraine sẽ bị thiệt hại nặng và thiệt hại của quân Nga sẽ ít hơn so với trước kia. Ngay sau khi Tướng Dvornikov nhậm chức, một số thông tin trên mạng xã hội nước ngoài cho biết, Quân đội Nga đã bắt đầu điều động máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-22M, trang bị bom hạng nặng, sẵn sàng đưa vào chiến đấu ở Ukraine. Do đó, kết quả của chiến trường Donbas sắp tới, có thể sẽ phụ thuộc nhiều vào cường độ ném bom của không quân, pháo binh và tên lửa của Quân đội Nga; như vậy trận chiến tại khu vực chắc chắn sẽ rất khốc liệt.

