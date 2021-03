Lý do người Mỹ gọi xe tăng chủ lực T-90M của Nga là “quái vật“?

Công ty sản xuất quốc phòng Uralvagonzavod, thuộc tập đoàn Rostec của Nga, ngày 1/3 cho biết, đã bàn giao lô xe tăng chiến đấu chủ lực nâng cấp T-90M Proryv (Đột phá) cho quân đội Nga. Xe tăng T-90M Proryv là phiên bản nâng cấp sâu của T-90, vượt trội đáng kể so với phiên bản cũ T-90 về hiệu quả chiến đấu, trong khi vẫn được các ưu điểm của phiên bản cũ như độ tin cậy, cũng như ít phải bảo trì trong thời gian hoạt động.Xe tăng chủ lực T-90M được trang bị tháp pháo mới với pháo 2A46M-5, phiên bản mới nhất của dòng pháo nòng trơn 125 mm 2A46 có từ thời Liên Xô, cho phép sử dụng các loại đạn xuyên giáp mới mạnh hơn; đặc biệt là đạn xuyên giáp thoát vỏ, có lõi bằng uranium đã làm nghèo, có thể xuyên thủng mọi giáp của xe tăng phương Tây. Ngoài ra, pháo 2A46M-5 có khả năng phóng tên lửa chống tăng có điều khiển, cự ly tiêu diệt tối đa mục tiêu bằng tên lửa lên tới 5 km. T-90M được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina, tích hợp kính ngắm toàn cảnh giữa trưởng xe và lái xe; cho phép quan sát toàn cảnh chiến trường 360º, trong mọi điều kiện thời tiết, ngày, đêm. Về khả năng cơ động, xe tăng T-90M được trang bị động cơ mới, do vậy làm tăng đáng kể khả năng cơ động; động cơ ban đầu của T-90 là loại V-84MS chỉ có công suất 840 mã lực; còn động cơ mới là V-92S2F, có công suất đến 1.130 mã lực (tăng 25,7% công suất). Về khả năng bảo vệ, T-90M bỏ giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-5 lắp trên T-90, thay vào đó là hệ thống ERA Relikt mới hơn và có khả bảo vệ tốt hơn. Đây là giáp ERA thế hệ thứ ba của Nga. ERA Relikt cung cấp khả năng bảo vệ tăng cường lên đến 50% trước một số loại đạn, nhất là các loại đạn nổ lõm, như đầu đạn tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) và súng phóng lựu vác vai. National Interest bình luận: “Nói tóm lại, T-90M nhanh hơn, mạnh hơn và sống sót tốt hơn những người tiền nhiệm của nó”. Tác giả của NI đã gọi cỗ máy chiến tranh này là "xe tăng quái vật ", nó thực sự là "cỗ xe bọc thép chết chóc nhất". Quân đội Nga đang thực hiện kế hoạch nâng cấp số T-90 và T-90A của họ lên phiên bản T-90M từ giữa những năm 2020. Theo RIA Novosti đưa tin, những phiên bản T-90M hiện đại hóa, còn sử dụng những công nghệ của xe tăng T-14 Armata T-90M là phiên bản tiên tiến nhất trong dòng T-90 và thích nghi nhất với các điều kiện chiến đấu hiện đại, bao gồm khả năng bảo vệ, hỏa lực tự động hóa cao, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và ngày, đêm; có nhiều biện pháp để tăng khả năng sống sót. Hiện nay Lục quân Nga đang sở hữu 500 chiếc T-90 (gồm các phiên bản T-90 và T-90A); trong đó 400 chiếc có thể hiện đại hóa lên phiên bản T-90M. Tuy nhiên việc hiện đại hóa hàng trăm chiếc xe tăng, đòi hỏi kinh phí tương đối lớn. Theo thống kê của Nga, từ năm 2001 đến 2010, T-90 là loại xe tăng chủ lực được bán chạy nhất thế giới. Tuy nhiên, từ cuối năm 2011, quân đội Nga đã ngưng đặt hàng thêm T-90 để chuyển sang mua loại xe tăng hiện đại hơn là xe tăng chủ lực T-14 Armata. Nhưng với tình hình hiện nay, Quân đội Nga chắc chắn sẽ hiện đại hóa số T-90 của họ; lý do loại xe tăng thế hệ tiếp theo là T-14 Armata, tiếp tục chậm tiến độ, vượt chi phí và giá thành sản xuất quá cao. Hiện nay dây chuyền sản xuất T-90 vẫn được hoạt động ở mức cao để phục vụ xuất khẩu cho các quốc gia có nhu cầu. Ấn Độ hiện là quốc gia trang bị xe tăng T-90 với số lượng nhiều nhất, các quốc gia như Algeria, Iraq và Việt Nam cũng bắt đầu mua với số lượng tương đối lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh của xe tăng T-90 khi thực chiến trên chiến trường Trung Đông.

