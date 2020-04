Lô xe tăng "Đột phá" mới gia nhập biên chế quân đội Nga có gì đặc biệt?

Hôm 13/4 vừa qua, những chiếc xe tăng đời mới nhất của dòng T-90 mang tên T-90M Proryv-3 đã được nhập biên vào Quân khu miền Tây của Quân đội Nga. Nguồn ảnh: BMDP. Với hậu tố M có nghĩa là "Hiện Đại Hoá", các xe tăng T-90M Proryv-3 còn có tên gọi khác là "Đột Phá" hiện được coi là phiên bản hiện đại nhất của dòng xe tăng chủ lực T-90. Nguồn ảnh: BMDP. So với phiên bản gốc, T-90M có phần tháp pháo được gia cố thêm giáp bảo vệ, cung cấp khả năng bảo vệ kíp chiến đấu tốt hơn nhiều so với phiên bản cũ. Nguồn ảnh: BMDP. Việc gia cố tháp pháo cũng giúp xe tăng T-90M an toàn hơn khi hoạt động do phân tháp pháo không những là nơi đặt cụm hoả lực và hệ thống nạp đạn tự động mà còn là nơi đặt đạn dự trữ của xe. Nguồn ảnh: BMDP. Phần động cơ của xe tăng T-90M cũng được cải tiến với công suất cao hơn, toả ra ít nhiệt lượng hơn khi hoạt động và đặc biệt là hệ thống quan sát ban đêm trên xe cũng được làm mới. Nguồn ảnh: BMDP. T-90M là phiên bản nâng cấp sâu nhất của xe tăng chủ lực T-90 cho tới thời điểm hiện tại. T-90M cũng dự kiến sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài với tên mã là T-90MS. Nguồn ảnh: BMDP. Một số chi tiết trên chiếc T-90M đã được thay đổi so với nguyên gốc, cụ thể, xe tăng có khu vực lưu trữ đạn dược được sửa đổi lại, đặt bên ngoài buồng chiến đấu và có một khẩu pháo nòng trơn 2A82. Nguồn ảnh: BMDP. Hệ thống tự động điều khiển hoả lực của T-90M cũng được cải tiế Nguồn ảnh: BMDP.n, sử dụng hệ thống Kalina và súng máy phòng không 12,7mm điều khiển từ xa - nghĩa là trưởng xa không cần phải "thò ra ngoài" để điều khiển chúng máy. Nguồn ảnh: BMDP. Một điểm khá ngạc nhiên đó là Nga đã quyết định bỏ đi hệ thống đèn nhiễu OTShU-17. Đây là hệ thống được đặt ở hai bên tháp pháo của T-90, khiến nó có đôi "mắt đỏ" cực kỳ độc đáo khi tham chiến. Nguồn ảnh: BMDP. Đôi "mắt đỏ" của T-90 thuộc hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1, trên xe tăng chủ lực T-90S/SK mà Nga xuất khẩu cho Việt Nam cũng có trang bị hệ thống này. Tuy nhiên tới T-90M, hệ thống này đã bị Nga lược bỏ đi. Nguồn ảnh: BMDP. Nhiều thông tin cho rằng, do các tên lửa chống tăng hiện tại chủ yếu là loại "bắn - quên" và dẫn đường tự động nên đèn nhiểu này - vốn có tác dụng làm loá mắt xạ thủ của đối phương khi sử dụng tên lửa dẫn đường thủ công - sẽ không còn tác dụng. Nguồn ảnh: BMDP. Hiện tại vẫn chưa rõ Nga có cung cấp gói nâng cấp các phiên bản xe tăng T-90 trước đây lên chuẩn MS hay không. Nếu có, đây rõ ràng là một cơ hội tốt để những quốc gia như Việt Nam cải tiến dàn "Cua Đồng" của mình trong tương lai. Nguồn ảnh: BMDP. Video Xe tăng T-90 phiên bản T-90M hiện đại nhất của Nga lần đầu tiên ra mắt.

Hôm 13/4 vừa qua, những chiếc xe tăng đời mới nhất của dòng T-90 mang tên T-90M Proryv-3 đã được nhập biên vào Quân khu miền Tây của Quân đội Nga. Nguồn ảnh: BMDP. Với hậu tố M có nghĩa là "Hiện Đại Hoá", các xe tăng T-90M Proryv-3 còn có tên gọi khác là "Đột Phá" hiện được coi là phiên bản hiện đại nhất của dòng xe tăng chủ lực T-90. Nguồn ảnh: BMDP. So với phiên bản gốc, T-90M có phần tháp pháo được gia cố thêm giáp bảo vệ, cung cấp khả năng bảo vệ kíp chiến đấu tốt hơn nhiều so với phiên bản cũ. Nguồn ảnh: BMDP. Việc gia cố tháp pháo cũng giúp xe tăng T-90M an toàn hơn khi hoạt động do phân tháp pháo không những là nơi đặt cụm hoả lực và hệ thống nạp đạn tự động mà còn là nơi đặt đạn dự trữ của xe. Nguồn ảnh: BMDP. Phần động cơ của xe tăng T-90 M cũng được cải tiến với công suất cao hơn, toả ra ít nhiệt lượng hơn khi hoạt động và đặc biệt là hệ thống quan sát ban đêm trên xe cũng được làm mới. Nguồn ảnh: BMDP. T-90M là phiên bản nâng cấp sâu nhất của xe tăng chủ lực T-90 cho tới thời điểm hiện tại. T-90M cũng dự kiến sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài với tên mã là T-90MS. Nguồn ảnh: BMDP. Một số chi tiết trên chiếc T-90M đã được thay đổi so với nguyên gốc, cụ thể, xe tăng có khu vực lưu trữ đạn dược được sửa đổi lại, đặt bên ngoài buồng chiến đấu và có một khẩu pháo nòng trơn 2A82. Nguồn ảnh: BMDP. Hệ thống tự động điều khiển hoả lực của T-90M cũng được cải tiế Nguồn ảnh: BMDP.n, sử dụng hệ thống Kalina và súng máy phòng không 12,7mm điều khiển từ xa - nghĩa là trưởng xa không cần phải "thò ra ngoài" để điều khiển chúng máy. Nguồn ảnh: BMDP. Một điểm khá ngạc nhiên đó là Nga đã quyết định bỏ đi hệ thống đèn nhiễu OTShU-17. Đây là hệ thống được đặt ở hai bên tháp pháo của T-90, khiến nó có đôi "mắt đỏ" cực kỳ độc đáo khi tham chiến. Nguồn ảnh: BMDP. Đôi "mắt đỏ" của T-90 thuộc hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1, trên xe tăng chủ lực T-90S/SK mà Nga xuất khẩu cho Việt Nam cũng có trang bị hệ thống này. Tuy nhiên tới T-90M, hệ thống này đã bị Nga lược bỏ đi. Nguồn ảnh: BMDP. Nhiều thông tin cho rằng, do các tên lửa chống tăng hiện tại chủ yếu là loại "bắn - quên" và dẫn đường tự động nên đèn nhiểu này - vốn có tác dụng làm loá mắt xạ thủ của đối phương khi sử dụng tên lửa dẫn đường thủ công - sẽ không còn tác dụng. Nguồn ảnh: BMDP. Hiện tại vẫn chưa rõ Nga có cung cấp gói nâng cấp các phiên bản xe tăng T-90 trước đây lên chuẩn MS hay không. Nếu có, đây rõ ràng là một cơ hội tốt để những quốc gia như Việt Nam cải tiến dàn "Cua Đồng" của mình trong tương lai. Nguồn ảnh: BMDP. Video Xe tăng T-90 phiên bản T-90M hiện đại nhất của Nga lần đầu tiên ra mắt.