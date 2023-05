Lựu pháo Đức bất lực trước bùn lầy kinh hoàng ở Ukraine

Tờ Sputnik trích thông tin được đăng tải trên tờ New York Times của Mỹ cho biết, pháo tự hành PzH 2000 đã tỏ ra không phù hợp với địa hình bùn lầy ở Ukraine hiện tại.

Trước đó, Đức cùng Hà Lan đã cung cấp 14 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 - viết tắt là PzH 2000 cho Ukraine. Tờ New York Times nhận định: "Với kiểu bánh xích có răng kim loại giống như móng vuốt, pháo tự hành PzH 2000 tỏ ra không phù hợp với điều kiện bùn lầy".

Các báo cáo của quân đội Ukraine hồi tuần trước cũng cho biết, các khẩu pháo tự hành của Đức không thể tự di chuyển trên chiến trường. Một trung úy Ukraine cũng than phiền về việc họ phải dùng một khẩu pháo tự hành khác hoặc dùng thiết giáp cứu hộ để kéo những khẩu lựu pháo của NATO ra khỏi những bãi bùn.

Pháo tự hành PzH 2000 của Đức có thiết kế bánh xích không phù hợp với việc lội bùn. Ảnh: BI.



New York Times nhận định, sẽ không thể có bất cứ một cuộc phản công lớn nào từ phía Ukraine dưới điều kiện thời tiết này. Nhất là khi các phương tiện thiết giáp do phương Tây viện trợ cho Ukraine có kích thước cồng kềnh và trọng lượng lớn hơn nhiều so với thiết giáp của Nga.