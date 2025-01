Những hậu quả Ukraine phải gánh, sau khi Tướng Kirillov bị ám sát

Theo trang Topwar của Nga, ngày 17/12, một vụ nổ đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư trên phố Ryazansky Prospekt, ở thủ đô Moscow của Nga. Trong vụ nổ, Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Binh chủng hóa học của Quân đội Nga và người trợ lý kiêm lái xe của ông đã thiệt mạng. Tin tức từ tờ Komsomolskaya Pravda của Nga cho thấy, vụ nổ là “do ai đó” đã điều khiển từ xa để kích nổ 200 gram thuốc nổ TNT được giấu trong chiếc xe máy điện, dựng cạnh cầu thang lối vào tòa nhà. Theo thông tin mới nhất, thiết bị điều khiển đã được kích hoạt từ xa - vào thời điểm Tướng Kirillov và tài xế bắt đầu di chuyển về phía ô tô. Sau khi một chiếc xe đỗ gần hiện trường vụ án mạng được lực lượng an ninh Nga kiểm tra bằng robot xử lý bom, hai gói hàng được tìm thấy trong cốp xe, một trong số đó chứa máy quay video, được bọn khủng bố sử dụng để kích nổ bom điều khiển từ xa (IED). Theo thông tin sơ bộ, rất có thể, một người giao hàng được thuê từ xa đã lái một chiếc xe máy điện, trong đó có cài IED dưới cửa ra vào của ngôi nhà, nơi Tư lệnh Binh chủng Hóa học của Quân đội Nga sinh sống. Đối diện lối vào, một chiếc ô tô có gắn camera đã đậu trước, qua đó bọn khủng bố nhận được thông tin trực tiếp về sự di chuyển của Kirillov. Sau khi bọn khủng bố biết Trung tướng Kirillov và trợ lý của ông đã rời khỏi lối vào, thiết bị nổ đã được kích hoạt từ xa. Một tuyên bố do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố, nói rằng vụ tấn công trên được thực hiện ở Moscow, là do các đặc vụ của lực lượng đặc biệt Ukraine thực hiện. Đồng thời, Tướng Kirillov được gọi là “mục tiêu hoàn toàn hợp pháp”. Theo một số nguồn tin Ukraine, Tổng cục Tình báo chính và SBU đã ra lệnh kích hoạt các điệp viên ngầm của họ ở Nga, để tăng cường các hoạt động lật đổ và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Trung tướng Igor Kirillov sinh năm 1970, được bổ nhiệm làm Tư lệnh Binh chủng hóa học (RKhBZ) của Lực lượng Vũ trang Nga kể từ tháng 4/2017. Theo hãng tin nhà nước Ukraine cho biết, cơ quan an ninh SBU đã thực hiện vụ ám sát này, với lý do Tướng Kirillov đã ra lệnh sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Câu hỏi đặt ra là hậu quả mà Kiev có thể gánh, sau khi Tướng Kirillov bị ám sát? Quan điểm đầu tiên cho rằng, đây là điều Quân đội Ukraine (AFU) đã làm như phương sách cuối cùng. Giờ đây, dù ở chiến trường Kursk hay chiến trường trực diện ở Ukraine, AFU đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ trên toàn bộ tuyến phòng thủ. Để giành được thêm viện trợ quân sự từ NATO, AFU phải thực hiện các biện pháp bất ngờ, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế về sự rút lui liên tục của AFU và giảm bớt áp lực cho AFU ở tiền tuyến. Do vậy, chỉ huy AFU đang tìm cách mở chiến trường thứ ba, thậm chí là chiến trường thứ tư. Tuy nhiên, so với Quân đội Nga (RFAF) cả về sức mạnh quân số lẫn hỏa lực, AFU đang ở thế bất lợi trên mọi chiến trường và đơn giản là không thể mở được các mặt trận mới. Vì vậy, AFU đã chọn cách tiếp cận khác, đó là nhằm vào các tướng lĩnh cấp cao của RFAF, các vụ ám sát được thực hiện tại các khu vực dân sự của Moscow. Loại ám sát này chắc chắn được quy vào hành động tấn công khủng bố quốc tế và đó cũng có thể là biện pháp cuối cùng của AFU. Suy cho cùng, sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Nga và Ukraine về cơ bản đã ngầm hiểu nhau, khi AFU liên tục vượt qua “ranh giới đỏ” của RFAF, và Moscow sẽ đe dọa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ quan ra quyết định của Ukraine. Giờ đây, AFU phá bỏ sự hiểu biết ngầm này, điều đó chỉ có thể khiến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ hơn, với quy mô và cường độ ngày càng tăng mạnh. Quan điểm thứ hai cho rằng, hoạt động ám sát này của AFU sẽ không có tác động tích cực nào đến cuộc chiến của AFU ở tiền tuyến. Lý do chủ yếu là vì do khí chất của dân tộc Nga; nếu áp lực từ bên ngoài càng lớn, thì nội lực hướng tâm của quốc gia càng mạnh và lực bật lại với bên ngoài càng lớn. Vụ ám sát Tướng Kirillov chỉ có thể khiến cuộc tấn công ở tiền tuyến của Nga trở nên khốc liệt hơn. Về điều này, các cuộc tấn công vào cầu Crime và đường ống Nord Stream là bằng chứng rõ ràng nhất. Sau khi hai mục tiêu chiến lược này của Nga bị tấn công, không chỉ 4 tỉnh miền đông Ukraine bị bỏ phiếu gia nhập Nga, mà Nga còn huy động thêm 300.000 quân ra chiến trường. Quan điểm thứ ba là cuộc trả đũa của RFAF sẽ bắt đầu và nó có thể được thực hiện trong một vài ngày tới. Biện pháp trả đũa cụ thể sẽ là việc RFAF tiến hành các cuộc tấn công ác liệt hơn vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở các khu vực hậu phương của Ukraine. Bây giờ Ukraine bước vào mùa đông đầy tuyết, nếu điện và nước bị cắt, không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất quốc phòng của Ukraine, mà còn ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân Ukraine, khiến người dân Ukraine càng khao khát hòa bình, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần của AFU ở tiền tuyến. Tóm lại, chiến dịch ám sát thành công này của AFU sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc chiến ở Ukraine, ngoại trừ danh tiếng của Tướng Budanov, người đứng đầu Cục tình báo Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Tướng Budanov đang hướng tới trở thành tổng thống tiếp theo của Ukraine. Hành động giẫm phải “ranh giới đỏ” của Moscow của ông Budanov, có thể sẽ khơi dậy sự bất bình lớn từ Tổng thống đắc cử Mỹ Donal Trump, khiến những thay đổi chính trị trong tương lai ở Ukraine càng trở nên khó lường hơn. (Nguồn ảnh: ABC New, TASS, Sputnik, Ukrinform).

