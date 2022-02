Lực lượng dân quân DPR phá hủy kho đạn của quân đội Ukraine

Sáng ngày 21/2, các đơn vị dân quân của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào quân đội Ukraine, bằng tên lửa chống tăng có điều khiển; phá hủy nơi chứa đạn của Quân đội Ukraine. Kết quả của cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng vào kho đạn của Quân đội Ukraine, đã có 2 quân nhân Ukraine thiệt mạng và 12 người khác bị thương với các mức độ khác nhau’ trong đó có 6 quân nhân phải nhập viện với những vết thương nặng do mảnh đạn. Trên doạn video được quay đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy khoảnh khắc cuộc tấn công vào các vị trí của Quân đội Ukraine bằng tên lửa chống tăng thuộc loại chưa xác định. Trong video, người xem có thể thấy quả tên lửa chống tăng đầu tiên được bắn trúng đầu chiếc xe tải. Sau đó phía dân quân ly khai tiếp tục dùng tên lửa chống tăng tấn công tiếp phía Ukraine, phá hủy tiếp một xe tải. Theo một số nguồn tin, trong xe này có để đạn dược nên đã phát nổ, gây thiệt hại cho lực lượng chốt giữ tại đây. Còn sau khi Tổng thống Nga Putin quyết định công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk là quốc gia có chủ quyền, Quân đội Ukraine đã tiếp tục các cuộc pháo kích quy mô lớn vào lãnh thổ Donbass. Các cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh của Quân đội Ukraine, bắt đầu được nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của khu vực và các cơ sở dân sự quan trọng về mặt chiến lược ở Donbass. Theo thông tin được cung cấp bởi cư dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, chiều nay pháo binh của Quân đội Ukraine đã tích cực tấn công các đường ống dẫn khí đốt, đường bộ và đường sắt, hệ thống cấp nước của khu vực. Đạn pháo của Ukraine khiến mốt số khu vực của Lugansk bị hỏa hoạn và tàn phá nghiêm trọng. Trên các đoạn video được người dân đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy hỏa hoạn do đạn pháo của Ukraine gây ra tại thành phố Lugansk. Theo một số thông tin, hiện tại tình hình nguy cấp, khi vụ cháy của Quân đội Ukraine gây ra khó có thể dập tắt ngay được. Theo truyền thông Nga, phía Quân đội Ukraine đã dùng pháo binh bắn phá vào các cơ sở hạ tầng của phía Lugansk; trong đó sử dụng máy bay không người lái TB2 để tiến hành trinh sát và sửa bắn cho lực lượng pháo binh. Hiện tại Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Sau khi công nhận Donetsk và Lugansk là quốc gia độc lập, nếu tình hình leo thang, có thể quân đội Nga đưa quân tới khu vực này để “ổn định” tình hình. Còn trên vùng biển, tình hình “nóng” không kém trên phần lãnh thổ của Ukraine. Hiện phía Nga đã đưa ra cảnh báo hàng không (NOTAM), trong đó Nga đang đóng cửa hầu hết các vùng nước Biển Azov. Điều này khiến tàu chiến Ukraine bị “chết cứng” hoàn toàn khu vực. Hiện một lực lượng 10 tàu chiến Nga bổ sung đến khu vực, đã đi qua eo biển Kerch khoảng một ngày trước đó, hướng tới bờ biển Ukraine. Trong hình ảnh, người xem có thể thấy vùng cảnh báo NOTAM, có thể chặn các tàu chiến Ukraine, trong trường hợp cố gắng tấn công vào phần phía nam của DPR hoặc vào lãnh thổ của Nga. Hiện tại tình hình trong khu vực, hoàn toàn do các tàu chiến Nga kiểm soát. Theo quan sát, hiện tại người ta không thấy hoạt động của Hải quân Ukraine trong vùng biển của Biển Azov. Điều này đạt được là nhờ các biện pháp tác chiến của Nga, nhằm ngăn chặn mối đe dọa đối với Cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng. Nếu có tình huống xung đột trên biển xảy ra, Nga có thể sử dụng các hệ thống tên lửa chống hạm trên bờ của mình, kết hợp với hỏa lực của các tàu chiến tại đây, để nhanh chóng tiêu diệt các tàu chiến của đối phương. Video về dân quân ly khai dùng tên lửa chống tăng có điều khiển phá hủy hai xe tải của Quân đội Ukraine.

