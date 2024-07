“Lữ đoàn Cận vệ Tổng thống” của Quân đội Ukraine bị vây ở Progress

Ở chiến trường miền đông đầy khói thuốc súng của Ukraine, một trận chiến quyết định đang diễn ra ở làng Progress, phía tây thành phố Avdiivka. Đơn vị tinh nhuệ của Ukraine, đó là "Lữ đoàn Cận vệ Tổng thống", không may rơi vào vòng vây của Quân đội Nga. Cuộc vây hãm bất ngờ này không chỉ kiểm tra khả năng hiểu biết chiến thuật và ý chí của đơn vị được mệnh danh là tinh nhuệ và trung thành bậc nhất của Quân đội Ukraine, mà còn thách thức hệ thống chỉ huy và khả năng ứng phó khẩn cấp của họ đến mức tối đa. Khi màn đêm buông xuống, cuộc tấn công của quân Nga trở nên khốc liệt hơn, với hỏa lực pháo binh liên tục bắn phá tới từng mét vuông trận địa của quân Ukraine. Các Tiểu đoàn 1 và 3 của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 31, với tư cách là lực lượng nòng cốt của “Lữ đoàn Cận vệ Tổng thống”, đã thể hiện sự kiên trì và dũng cảm đáng kinh ngạc, khi đối mặt với đối phương mạnh gấp nhiều lần của mình. Các binh sĩ của “Lữ đoàn Cận vệ Tổng thống” dựa vào những công sự đổ nát, dùng sức người ngăn cản các đợt xung phong và tấn công bằng hỏa lực của đối phương, nên mỗi cuộc phản công đều có vẻ đặc biệt bi thảm. Tuy nhiên, dưới đòn kép của cuộc giao tranh ác liệt liên tục và hỏa lực vượt trội của quân Nga, thương vong của hai tiểu đoàn này tiếp tục tăng cao, và cuối cùng họ phải gánh cái giá đau đớn là mất đi hai tiểu đoàn trên chiến trường. Sự dũng cảm của những người lính Ukraine có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Cùng lúc đó, sở chỉ huy của “Lữ đoàn Cận vệ Tổng thống” gần như mất kiểm soát tình hình chung trong tình trạng hỗn loạn, liên lạc bị gián đoạn, chỉ huy thất bại và nhiều sĩ quan giàu kinh nghiệm không may thiệt mạng trong chiến đấu. Điều này chắc chắn đã khiến tình hình vốn đã khó khăn càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng dù vậy, ban chỉ huy Lữ đoàn 31 vẫn không bỏ cuộc. Họ biết rõ rằng, việc rút lui vào lúc này sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ của toàn mặt trận, nên họ đã chọn cách bám trụ và dùng những hành động thiết thực để động viên cấp dưới ở lại chiến đấu. Ở vùng Poltava, nằm sâu trong hậu phương Ukraine, một trận chiến thầm lặng khác cũng đang diễn ra. Sự tiến công chính xác từ xa của Quân đội Nga đã gây ra bầu không khí căng thẳng xung quanh các sân bay Mirgorod và Voznesensk. Mặt khác, Quân đội Ukraine đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho khả năng triển khai máy bay chiến đấu F-16 ở miền trung Ukraine, cố gắng xoay chuyển cục diện cuộc chiến thông qua sự hỗ trợ trên không ở mức độ cao này. Công tác giám sát, kiểm tra tại sân bay diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, từng phút, từng giây đều rất quan trọng. Cảng Izmail ở Odessa đã trở thành một mục tiêu khác của UAV tự sát Geran-2 của Nga. Các cuộc tấn công vào ban đêm giống như sự xuất hiện của thần chết. Ít nhất tám cuộc tấn công chính xác đã khiến cơ sở hạ tầng cảng bị hư hại. Thiệt hại đối với các trung tâm sửa chữa và các bồn chứa nhiên liệu càng làm trầm trọng thêm những khó khăn về cung ứng hậu cần của Quân đội Ukraine. Những video lan truyền trên mạng xã hội khiến mọi người có thể cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Những tuyên bố lạc quan của các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu Ukraine “nhạt nhòa” so với thực tế khắc nghiệt ở tiền tuyến. Đường tiếp tế ở khu vực Ugledar đang gặp nguy hiểm. Một khi bị cắt đứt hoàn toàn, khu vực này có thể nhanh chóng rơi vào quyền kiểm soát của Quân đội Nga, và tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine sẽ có một lỗ hổng chí mạng. Khu vực Donbass, đặc biệt là phía tây Avdiivka, Toretsk, Chasov Yar và Ugledar đã trở thành tâm điểm tranh giành giữa hai bên. Các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine đang phải chịu áp lực chưa từng có ở những nơi này. Để ổn định tình hình chiến trường, Quân đội Ukraine phải cân nhắc điều động lực lượng dự bị từ các khu vực khác để tăng viện cho mặt trận Donbass, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc các khu vực khác có thể phải đối mặt với mối đe dọa từ quân Nga. Số phận của Pokrovsko, Toretsk và những nơi khác trở thành chìa khóa xác định hướng đi của toàn bộ cuộc chiến. Đối với những “bí mật quân sự lớn” được Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine “tiết lộ” như thu hồi bán đảo Crimea, thế giới bên ngoài nhìn chung tỏ ra thận trọng và tin rằng, đây là tuyên bố mang tính “răn đe chiến lược” hơn là tính thực tế. Trong tình hình chiến trường hiện nay, nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội Ukraine vẫn là ổn định tuyến phòng thủ hiện có và tìm kiếm cơ hội phản công, thay vì hấp tấp phát động đợt tấn công mới. Quân đội Nga dựa vào bước tiến vững chắc và kết quả thực tế trên chiến trường, nhưng chưa có thể bẻ gẫy ngay được sự kháng cự của Quân đội Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Reuters, Al Jazeera).

