Nga chiếm làng Progress, Ukraine tuyên bố phản công ở tây Avdiivka

Trang Topwar của Nga ngày 25/7 cho biết, sau khi mất quyền kiểm soát làng Progress (làng Tiến bộ), đây là đầu mối giao thông lớn, quân Ukraine bị tổn thất về nhân lực nên rút lui về các làng lân cận. Một trong những ngôi làng này là Volchye, nằm ở phía tây nam của làng Progress. Tuy nhiên, Quân đội Nga không dừng lại, mà thực hiện truy kích đối phương đang rút lui, đã tiến vào khu vực đông dân cư này. Ở đó, các đơn vị của quân Ukraine cố gắng lợi dụng hệ thống công sự trận địa có sẵn, nhưng đã bị hỏa lực bom pháo của Nga đánh phá, nên ít có tác dụng. Trên thực tế, làng Volchye nằm ở vị trí thấp hơn so với làng Progress, hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, buộc quân Ukraine phải tiếp tục rút lui khỏi làng Volchye. Như vậy, Quân đội Nga tiếp tục mở rộng tuyến kiểm soát xung quanh cứ điểm Ocheretine. Vào tuần trước, quân Nga đã chiếm được làng Novoselovka Pervaya, như vậy toàn bộ khu vực có địa hình cao nhất ở phía tây Avdiivka, thường gọi khu vực vùng núi Ocheretinsky Heights, đều đã nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga. Khu vực Ocheretinsky Heights rất rộng, với diện tích hàng trăm km2. Điểm cao nhất của nó là về phía tây bắc của cứ điểm Ocheretino, độ cao của nó là khoảng 247 m, cao hơn điểm cao nhất ở thành phố Pokrovsk hơn 50 mét. Pokrovsk là hướng mục tiêu tấn công trong chiến dịch mùa hè của Quân đội Nga, do vậy khu vực Nga vừa chiếm có giá trị chiến thuật rất lớn. Còn trang phân tích quân sự Deep State trên mạng xã hội Telegram đã thông báo về tình hình khó khăn đối với quân Ukraine trong khu vực định cư Progress. Trên kênh Telegram của họ, các nhà phân tích Deep State cho biết sự thiếu chỉ huy hợp lý của các đơn vị chiến đấu nơi tuyến đầu ở phía tây Avdiivka. Do chỉ huy yếu kém, các đơn vị thuộc Lữ đoàn 31 của Quân đội Ukraine, gần như rơi vào vòng vây hoàn toàn ở phía bắc ngôi làng. Theo Deep State, chỉ huy Lữ đoàn 31 đã không ra lệnh đột phá, rời khỏi vòng vây đúng lúc, nên lính của lữ đoàn phải tự đưa ra quyết định rút lui. Deep State cho biết, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 24/7, một số trạm quan sát của tiểu đoàn 1 và 3 thuộc Lữ đoàn 31 bị bao vây hoàn toàn ở phía bắc làng Progress. Chỉ huy Lữ đoàn 31 không ra lệnh rút lui, nên những người lính ở khu vực đó đã tự ý rời bỏ vị trí chiến đấu. Theo thông tin, có hai tiểu đoàn của Lữ đoàn 31 đã rút chạy khỏi vòng vây ở làng Progress. Deep State cho biết thêm, hai tiểu đoàn trên đã gặp khó khăn lớn để thoát khỏi vòng vây, cuộc rút lui “rất khó khăn và hồi hộp”. Sự chậm trễ nhỏ nhất có thể dẫn đến sự hình thành vòng vây thứ hai đối với họ. Tuy nhiên Deep State không thông tin về tổn thất của các đơn vị trên trong cuộc rút lui. Vào ngày 20/7, trang Deep State đã thông tin về việc quân Nga bao vây một đơn vị lớn của Quân đội Ukraine lớn ở phía bắc làng Progress, nhưng các chỉ huy Ukraine đã không đưa ra quyết định đúng đắn. Về vấn đề này, kênh Deep State kêu gọi “các chỉ huy không được vô trách nhiệm với cấp dưới của mình và phải tin tưởng vào cấp dưới”. Còn trang Ukrainska Pravda cho biết, trước thông tin có một số đơn vị Ukraine bị quân Nga bao vây ở làng Progress trên mặt trận Avdiivka, cụm tác chiến - chiến lược Khortitsia thuộc Quân đội Ukraine báo cáo: "Nhóm quân Nga trong khu vực đang bị tập kích hỏa lực. Các biện pháp đang được thực hiện để đánh bật đối phương ra khỏi đó. Cuộc chiến vẫn tiếp tục". Ukrainska Pravda cho rằng, tình hình ở hướng Pokrovsk - Avdiivka thuộc vùng trách nhiệm của nhóm Khortitsia, đặc biệt là ở những khu vực do các đơn vị do Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 3 bảo vệ, hiện rất căng thẳng và khó khăn. Họ trấn giữ phòng tuyến theo hướng Progress, Lozovatskoye, Ivanovka và Vozdvizhenka. Hiện ban chỉ huy Lữ đoàn 31 đang theo dõi và phân tích tình hình chiến thuật, dựa trên kết quả đó "các biện pháp được thực hiện để ứng phó với những thay đổi của tình hình". Ukrainska Pravda cũng cho biết, vào ngày 20/7, kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GRU) cho biết, Nga đã chiếm làng Progress. Các nhà phân tích của Deep State cảnh báo một số đơn vị Ukraine gần Progress có nguy cơ bị đối phương bao vây. Theo các nhà phân tích, việc Nga tấn công làng Progress có hai mục đích cùng lúc, thứ nhất là tiếp cận hoặc cắt tuyến đường Pokrovsk - Konstantinovka. Ngoài ra, ở phía tây Vozdvizhenka có điểm cao 229,0 mà Nga cần phải chiếm. Thứ hai là quân Nga di chuyển dọc theo sườn núi mà tuyến đường sắt chạy qua, với lối ra tiếp theo lên điểm cao 224,8 và Novogrodovka. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Reuters).

