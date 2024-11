Nga dốc toàn lực ở Kursk, cụm thiết giáp Ukraine bị tiêu diệt

Trong bối cảnh ông Donal Trump được bầu làm tổng thống mới của Mỹ, trong nội bộ Ukraine đã có thảo luận rằng, Quân đội Ukraine có thể sắp rút quân khỏi Kursk. Bà Mariana Bezugraya, phó thành viên Verkhovna Rada, cho biết, Tướng Syrskyi đang chuẩn bị rút quân khỏi Kursk, nhưng Quân đội Ukraine nhanh chóng bác bỏ thông tin này. Nhà quan sát quân sự Gennady Alekhin cũng cho biết, cho đến nay ông vẫn chưa thấy Tướng Syrskyi hạ lệnh rút quân khỏi Kursk mà ngược lại, quân tiếp viện của Ukraine vẫn đang tiến vào Kursk. Ông tin rằng, Quân đội Ukraine có thể rút lui do tổn thất quá lớn ở một số nơi ở Kursk, nhưng Quân đội Ukraine chắc chắn sẽ cố thủ ở thị trấn Sudzha. Điều đáng chú ý theo truyền thông Pháp, nhóm của ông Trump đã vạch ra một kế hoạch sơ bộ, đại khái có nghĩa là chỉ cần Ukraine đồng ý không gia nhập NATO trong vòng 20 năm, thì Mỹ có thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho nước này. Theo kế hoạch này, một khu vực phi quân sự sẽ được thành lập ở miền đông Ukraine, dựa trên chiến tuyến Nga-Ukraine hiện tại và sẽ do lực lượng gìn giữ hòa bình kiểm soát. Khách quan đánh giá, kế hoạch này là vô nghĩa, vì cả Nga và Ukraine đều sẽ không đồng ý. Bất kể tình huống nào, giao tranh ở Kursk vẫn diễn ra ác liệt, và cuộc phản công của Quân đội Nga chắc chắn rất khốc liệt. Theo quan sát viên Mikhail Zvinchuk và kênh Borey News trên mạng xã hội Telegram ngày 7/11, Cụm quân phía Bắc của Nga tại mặt trận Kursk đang đẩy nhanh việc tấn công quân Ukraine bao quanh trong khu rừng rộng lớn phía nam Olgovka. Trong bối cảnh như vậy, có thể đoán trước rằng, tàn quân Ukraine ở phía bắc mặt trận Kursk khó có thể cầm cự được nữa, quân tiếp viện Ukraine đã tăng cường tấn công vào làng Novoivanovka, bằng cách tung ra bốn đợt tấn công cơ giới vào ngôi làng trong một ngày. Cùng lúc đó, Quân đội Ukraine ở làng Leonidovo cũng bắt đầu mở cuộc phản công ở ngoại ô phía bắc ngôi làng, cố gắng ngăn cản quân Nga tiếp tục khép kín vòng vây về phía đông. Khu vực này được cho là “nút thắt cổ chai” ở mặt trận Kursk, khi quân Nga quyết tâm cắt đứt đội hình quân Ukraine tiến vào Kursk tại đây. Tuy nhiên, do Quân đội Nga có ưu thế vượt trội về hỏa lực pháo binh và gần đây triển khai thêm một đơn vị xe tăng tới khu vực này, nên mọi cuộc tấn công của phía Ukraine đều bị quân Nga đẩy lùi. Quân đội Ukraine mất ít nhất một trung đội, hai xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và một số xe bọc thép. Sau khi đẩy lùi cuộc tấn công của Quân đội Ukraine, Quân đội Nga bắt đầu tấn công phần phía đông của làng Novoivanovka. Hiện tại, phần lớn ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Quân đội Nga. Chỉ có một số ngôi nhà ở phía đông và vùng rìa làng phía đông là trong tình trạng giằng co, vì nằm gần làng Leonidovo, nơi Quân đội Ukraine kiểm soát tuyệt đối. Do vậy hiện nay, nếu quân Nga muốn kiểm soát hoàn toàn làng Novoivanovka, thì họ phải tái chiếm được làng Leonidovo. Nhưng điều này không hề dễ dàng, bởi Quân đội Ukraine ở Leonidovo, có thể nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ quân tiếp viện Ukraine từ tuyến sau. Theo phóng viên chiến trường Yury Kotnok ngày 6/11, bất chấp tình hình vô cùng khó khăn của Quân đội Ukraine ở Kursk, Quân đội Ukraine quyết tâm tung tiếp một số lượng lớn quân tiếp viện bổ sung tới khu vực và cũng dự trữ một lượng quân dự bị tập trung cao độ ở thị trấn Sudzha. Ngoài ra, Quân đội Ukraine gần đây đã nhận được hàng trăm phương tiện cơ giới do phương Tây cung cấp, trong đó có 221 xe bọc thép Stryker, 170 xe bọc thép Pbv 302, 128 xe bọc thép chở quân VAB, 20 xe tăng Leopard 2A4, 10 pháo tự hành 2S1 Gvozdika, cũng như rất nhiều loại xe bọc thép khác… Moscow lo ngại Quân đội Ukraine sẽ sử dụng những trang bị này để phát động đợt tấn công quy mô lớn mới, mục tiêu có thể là Kursk hoặc các tỉnh lân cận. Để loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn, Quân đội Nga đang tích cực ném bom các điểm tập kết của Quân đội Ukraine ở vùng biên giới Sumy. Theo đoạn video clip được phóng viên chiến trường nga công bố trên trang web Topwar ngày 6/11, Quân đội Nga đã tiêu diệt thêm một nhóm thiết giáp Ukraine khác đang tập trung tại tỉnh Sumy. Đoạn video cho thấy, UAV trinh sát của Nga đã phát hiện điểm tập kết của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine trong khu rừng gần làng Sumeyi Volzhanskoye. Qua trinh sát nắm địch, chỉ huy Quân đội Nga phát hiện có ít nhất 9 xe bọc thép và 5 xe chiến đấu bộ binh, 1 pháo tự hành 2S1 Gvozdika và 11 phương tiện cơ giới khác nhau, cùng với hơn 100 binh sĩ Ukraine đang trú quân tại khu rừng này. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của UAV trinh sát của Nga, một đợt tập kích hỏa lực đã nhanh chóng tấn công vào khu vực trên. Đầu tiên, Quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander mang đầu đạn chùm, khiến số lượng lớn binh sĩ Ukraine bị sốc. Khi phát hiện quân Ukraine hoảng sợ và cố gắng chạy trốn, Quân đội Nga đã sử dụng nhiều bệ phóng tên lửa Tornado S bắn bao trùm khu vực tập kết của quân Ukraine, phá hủy nhiều phương tiện bọc thép và loại khỏi vòng chiến đấu 100 lính Ukraine. Điều đáng nói, đây là cụm thiết giáp Ukraine thứ hai bị Quân đội Nga tiêu diệt trong 3 ngày qua, ngay từ ngày 4/11, Quân đội Nga đã tiêu diệt lực lượng thiết giáp của Lữ đoàn xung kích đường không 82 gần làng Sumekianica. Cả hai điểm tập kết có quân số, trang bị tương đương. (Nguồn ảnh: Rvvoenkory, TASS, Ukrinform).

