Lo sợ Taliban vượt biên, Nga gấp rút điều thêm quân tới Takijistan

Tình hình ở Afghanistan đang ngày càng trở nên căng thẳng, bất chấp việc quân kháng chiến của quốc gia này đã bị đánh bật khỏi các vị trí chiến lược, cuộc chiến giữa lực lượng này và Taliban vẫn chưa ngã ngũ. Ở thời điểm hiện tại, các tay súng Taliban tiếp tục hứng chịu những đòn tấn công từ quân kháng chiến, khi liên tục bị phục kích ở những vị trí hiểm hóc, khó gọi không quân và pháo binh tiếp viện. Trong khi vòng vây của Taliban đang ngày càng siết chặt tại thung lũng Panjshir, lối thoát duy nhất của lực lượng quân kháng chiến lúc này chỉ là rút lên phía Bắc, nơi có biên giới của Afghanistan với Tajikistan. Cả Tajikistan, Nga và Taliban đều biết rõ điều này, đó là lý do trong những ngày gần đây, an ninh của khu vực đường biên này đang ngày càng được thắt chặn, nhất là ở phía Tajikistan. Theo các thông tin mới nhất được tờ Izvestia của Nga đăng tải, một lô vũ khí hạng nặng đã được nước này triển khai gấp rút tới Tajikistan. Ngoài ra, truyền thông Nga còn cho biết, quân đội nước này đang gấp rút hoàn thiện về mặt kỹ thuật và hậu cần cho một loạt các loại chiến đấu cơ, cường kích cơ, để tăng cường tới Tajikistan trong thời gian ngắn nhất. Trong những ngày sắp tới, hoặc thậm chí có thể ngay trong đêm nay, một số lượng lớn trực thăng vận tải đa dụng của quân đội Nga cũng sẽ được triển khai tới quốc gia Trung Á này, đề phòng mọi cuộc tiến quân "quá đà" của Taliban trong thời gian tới. Trong cuộc diễn tập được quân đội Nga tổ chức cách đây chỉ 1 tháng tại Tajikistan và Uzbekistan, các lực lượng Nga cùng đồng minh đã mô phỏng lại tình huống cần chuyển quân khẩn cấp áp sát biên giới Afghanistan. Có nghĩa là, bản thân Nga cũng đã đề phòng tình huống, sẽ cần phải tăng cường an ninh quanh khu vực biên giới tiếp giáp với Afghanistan đầy bất ổn, nhất là khi những kẻ cai trị Afghanistan hiện tại, lại là những tay súng Taliban đầy cực đoan. Kể từ sau khi Liên Xô tan rã, vẫn có nhiều căn cứ quân sự của Nga tồn tại ở Tajikistan. Nhiệm vụ của quân đội Nga tại quốc gia Trung Á này, đó là bảo vệ an ninh ở khu vực biên giới. Ngoài Tajikistan, Nga còn có các căn cứ quân sự ở Kazakhstan và Kyrgyzstan. Mục đích tối thượng nhất của việc đặt căn cứ quân sự ở đây, đó là Nga có thể đảm bảo không một tay súng Taliban nào có thể "vượt biên" tìm cách vào Nga thông qua ngả đường này. Theo các thông tin quân sự công khai được truyền thông Nga đăng tải hồi tháng 6 vừa rồi, căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở Tajikistan có quân số ước tính lên tới 7.000 lính, với đầy đủ trang thiết bị và vũ khí, khí tài hạng nặng. Nguồn ảnh: Flickr, Quân đội Nga với những loại vũ khí, khí tài hạng nặng hiện đại bảo vệ biên giới các quốc gia Trung Á. Nguồn: Izvestia.



Tình hình ở Afghanistan đang ngày càng trở nên căng thẳng, bất chấp việc quân kháng chiến của quốc gia này đã bị đánh bật khỏi các vị trí chiến lược, cuộc chiến giữa lực lượng này và Taliban vẫn chưa ngã ngũ. Ở thời điểm hiện tại, các tay súng Taliban tiếp tục hứng chịu những đòn tấn công từ quân kháng chiến, khi liên tục bị phục kích ở những vị trí hiểm hóc, khó gọi không quân và pháo binh tiếp viện. Trong khi vòng vây của Taliban đang ngày càng siết chặt tại thung lũng Panjshir , lối thoát duy nhất của lực lượng quân kháng chiến lúc này chỉ là rút lên phía Bắc, nơi có biên giới của Afghanistan với Tajikistan. Cả Tajikistan, Nga và Taliban đều biết rõ điều này, đó là lý do trong những ngày gần đây, an ninh của khu vực đường biên này đang ngày càng được thắt chặn, nhất là ở phía Tajikistan. Theo các thông tin mới nhất được tờ Izvestia của Nga đăng tải, một lô vũ khí hạng nặng đã được nước này triển khai gấp rút tới Tajikistan. Ngoài ra, truyền thông Nga còn cho biết, quân đội nước này đang gấp rút hoàn thiện về mặt kỹ thuật và hậu cần cho một loạt các loại chiến đấu cơ, cường kích cơ, để tăng cường tới Tajikistan trong thời gian ngắn nhất. Trong những ngày sắp tới, hoặc thậm chí có thể ngay trong đêm nay, một số lượng lớn trực thăng vận tải đa dụng của quân đội Nga cũng sẽ được triển khai tới quốc gia Trung Á này, đề phòng mọi cuộc tiến quân "quá đà" của Taliban trong thời gian tới. Trong cuộc diễn tập được quân đội Nga tổ chức cách đây chỉ 1 tháng tại Tajikistan và Uzbekistan, các lực lượng Nga cùng đồng minh đã mô phỏng lại tình huống cần chuyển quân khẩn cấp áp sát biên giới Afghanistan. Có nghĩa là, bản thân Nga cũng đã đề phòng tình huống, sẽ cần phải tăng cường an ninh quanh khu vực biên giới tiếp giáp với Afghanistan đầy bất ổn, nhất là khi những kẻ cai trị Afghanistan hiện tại, lại là những tay súng Taliban đầy cực đoan. Kể từ sau khi Liên Xô tan rã, vẫn có nhiều căn cứ quân sự của Nga tồn tại ở Tajikistan. Nhiệm vụ của quân đội Nga tại quốc gia Trung Á này, đó là bảo vệ an ninh ở khu vực biên giới. Ngoài Tajikistan, Nga còn có các căn cứ quân sự ở Kazakhstan và Kyrgyzstan. Mục đích tối thượng nhất của việc đặt căn cứ quân sự ở đây, đó là Nga có thể đảm bảo không một tay súng Taliban nào có thể "vượt biên" tìm cách vào Nga thông qua ngả đường này. Theo các thông tin quân sự công khai được truyền thông Nga đăng tải hồi tháng 6 vừa rồi, căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở Tajikistan có quân số ước tính lên tới 7.000 lính, với đầy đủ trang thiết bị và vũ khí, khí tài hạng nặng. Nguồn ảnh: Flickr, Quân đội Nga với những loại vũ khí, khí tài hạng nặng hiện đại bảo vệ biên giới các quốc gia Trung Á. Nguồn: Izvestia.