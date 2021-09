Nóng: Quân kháng chiến bắn trực thăng Pakistan ở chảo lửa Panjshir

Theo các thông tin mới nhất được truyền thông quốc tế đăng tải, lực lượng quân kháng chiến Afghanistan tại Panjshir, đã vừa tấn công một máy bay trực thăng Mi-17 được sử dụng bởi Pakistan. Cụ thể, sau khi không quân Pakistan sát cánh cùng Taliban tham chiến ở thung lũng Panjshir, lực lượng quân kháng chiến Afghanistan đã tìm cách đối phó với các loại máy bay hiện đại mà Pakistan đang sở hữu. Các nguồn tin chưa xác nhận cho biết, lực lượng dân quân Afghanistan đã khai hỏa tấn công một trực thăng Mi-17 của Pakistan. Những nguồn tin này cho biết, chiếc Mi-17 phải rất vất vả để có thể quay về sân bay an toàn. Mặc dù vậy, có vẻ như quân kháng chiến Afghanistan đã sử dụng các loại vũ khí cá nhân cỡ nhỏ, nên không đủ để hạ gục máy bay trực thăng của Pakistan ngay tại chỗ. Các nguồn thạo tin cho biết, hệ thống điều khiển của chiếc trực thăng đã bị hư hại nặng, buộc nó phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực lãnh thổ do Taliban kiểm soát. Trước đó, nguồn tin thân cận của tờ Avia.pro cũng cho biết, quân kháng chiến Afghanistan đã thực sự bắn hạ một trực thăng Mi-17 của Pakistan. Nếu thông tin này là sự thực, thì có vẻ như quân kháng chiến Afghanistan đã tấn công ít nhất 2 trực thăng của Pakistan trong vòng 48 giờ qua, và hạ ít nhất một chiếc. Ngoài việc Iran tuyên bố sẽ sẵn sàng đưa quân sang Afghanistan tham chiến, để đối phó với Taliban. Một thông tin cũng không kém phần gây bất ngờ, đó là chiến đấu cơ Nga đã xuất hiện gần biên giới Afghanistan. Cụ thể, truyền thông quốc tế cho biết, một nhóm máy bay chiến đấu được cho là thuộc về không quân Nga, đã thực hiện hành trình bay gần biên giới giữa Afghanistan và Tajikistan. Các máy bay này có tần suất hoạt động rất liên tục, được cho là chiến đấu cơ thuộc lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính xác về việc liệu Nga có can dự vào cuộc chiến ở thung lũng Panjshir ngay lập tức hay không. Không loại trừ khả năng, các máy bay chiến đấu của Nga xuất hiện trong khu vực chỉ để đảm bảo, những tay súng Taliban hiếu chiến sẽ không "đi lạc" sang biên giới Tajikistan. Trước đó, giới phân tích cũng cho Nga hoàn toàn có thể hỗ trợ quân kháng chiến Afghanistan trong cuộc chiến chống Taliban, miễn là lực lượng kháng chiến, có thể mở "đường máu" ra biên giới phía Bắc giữa Afghanistan và Tijikistan để khai thông thế bao vây. Với tình trạng hiện tại, khi lực lượng kháng chiến đang thủ thế ở thung lũng Panjshir, nằm giữa vòng vây của Taliban, việc tiếp tế gần như là điều không thể, nhất là khi Nga không muốn mạo hiểm đưa máy bay vào không phận Afghanistan ở thời điểm này. Nguồn ảnh: Pinterest. Kho vũ khí khổng lồ mà Taliban thu giữ được từ quân đội Afghanistan bỏ chạy. Nguồn: WION.



