UAV Nga thả bom nhiệt áp, quân tiếp viện Kursk thiệt hại nặng nề

Tại khu vực Kursk, Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây đối với cụm quân Ukraine ở phía bắc Kursk và tăng cường tiêu diệt các lực lượng còn sót lại của Ukraine trong vòng vây. Ảnh: Getty Images. Sau nhiều lần đột phá thất bại, tàn quân của quân Ukraine trong vòng vây dường như đã từ bỏ các hoạt động đột phá và chuyển sang tăng cường phòng thủ. Họ có vẻ như chuẩn bị cố thủ cho đến khi quân tiếp viện của Ukraine đến giải cứu.Ảnh: Getty Images. Nhiều phóng viên chiến trường Nga, bao gồm cả blogger quân sự Yury Podolyaka, đã báo cáo rằng, quân tiếp viện của Ukraine có thể sớm phát động một cuộc tấn công quy mô lớn tại Kursk, vì Quân đội Ukraine đang tập hợp lực lượng và trang bị quy mô lớn tại thành phố Sudzha và tỉnh Sumy. Ảnh: TASS. Trong cuộc tấn công lần này, quân Ukraine có thể nhắm vào tuyến đường cao tốc 38K-030 từ Sudzha đến Rylsk, đồng thời giải cứu các lực lượng còn sót lại của cụm quân phía bắc Ukraine bị bao vây. Hiện tại, Quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới. Ảnh:GeneralStaff.ua. Phát hiện ra điều này, Quân đội Nga đang tăng cường tấn công quân Ukraine tập trung ở Sumy, với tên lửa, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và pháo hạng nặng gần như liên tục nhắm vào các điểm tập kết của Quân đội Ukraine. Ảnh:ArmyInform. Theo nhà phân tích quân sự Mikhail Zvinchuk, ngày 3/11, Quân đội Nga đã phóng một loạt máy bay không người lái Geranium kamikaze và tên lửa Iskander vào các điểm tập trung và cơ sở năng lượng của Quân đội Ukraine ở Sumy. Bất cứ khi nào phát hiện quân Ukraine cố gắng tập hợp lực lượng và trang thiết bị, Quân đội Nga sẽ tấn công vào khu vực này. Ảnh: TASS. Điều đáng nói là Vladislav Seleznev, cựu phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cho biết, Quân đội Nga đã lắp đặt một đầu đạn mới trên máy bay không người lái “Geranium” mới ra mắt gần đây và không còn sử dụng bom phân mảnh nổ cao truyền thống mà lắp đặt đầu đạn nhiệt áp, có thể gây ra hỏa hoạn và sức tàn phá lớn hơn. Ảnh: Avia.pro. Nó tương tự như đầu đạn nhiệt áp do xe tăng Spitfire TOS-1A phóng ra. Bằng cách này, Quân đội Nga đã gây ra tổn thất lớn hơn cho Quân đội Ukraine. Ngoài Sumy, những nơi khác ở Ukraine cũng bị máy bay không người lái nhiệt áp tấn công. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Mặc dù các cuộc tấn công của Quân đội Nga đã đạt được một số thành công, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn Quân đội Ukraine tập hợp lực lượng tại Sumy. Điều này dường như xác nhận rằng quân Ukraine sắp triển khai một chiến dịch quy mô lớn. Ảnh: Bộ Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đồng thời, trên mặt trận Kursk, cường độ giao tranh giữa bộ binh Nga và Ukraine đã giảm nhẹ so với trước đây, và hai bên bắt đầu thường xuyên xảy ra các cuộc pháo kích quy mô lớn. Ảnh: RIA Novosti. Hiện tại, ngoài tuyến từ Lyubimovka đến Pogrebki vẫn chủ yếu diễn ra các trận chiến trên bộ, các khu vực khác thì là các trận pháo binh, đặc biệt là khu vực Glushkovo, nơi đây đã nhiều ngày không còn xảy ra giao tranh trên bộ mà thay vào đó là các cuộc pháo kích quy mô lớn. Ảnh: X. Cuộc chiến chống pháo binh sau đó cũng trở nên căng thẳng hơn. Cả hai bên đều sử dụng nhiều phương pháp trinh sát và nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm nhiều loại radar, pháo kéo và pháo tự hành, máy bay không người lái, tên lửa và máy bay chiến đấu. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine Theo kênh Telegram North Wind, trong trận phản pháo, Quân đội Nga đã tiêu diệt ít nhất 2 khẩu pháo tự hành của Quân đội Ukraine, trong đó có một chiếc Caesar của Pháp. Quân đội Ukraine đã triển khai khẩu Caesar ở tỉnh Sumy cách biên giới Nga-Ukraine 10 km. Máy bay không người lái trinh sát của Nga đã phát hiện ra khi nó xâm nhập vào Sumy, sau đó chỉ đạo máy bay không người lái cảm tử tiêu diệt nó. Ảnh: Getty Images. Trên tuyến Lyubimovka đến Pogrebki, Nga và Ukraine đang ở trong tình trạng giao tranh dữ dội. Theo Vadim Misnik, người phát ngôn của Nhóm tác chiến - chiến thuật phía bắc Ukraine, cứ mỗi 10 đến 15 phút, quân Nga lại tiến hành một cuộc tấn công bộ binh ở một số khu vực của Kursk. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine. Làng Novovanovka vẫn là trọng điểm tranh giành của hai bên, và hễ thời tiết thuận lợi, quân Nga sẽ điều động trang bị để cố gắng chiếm lại ngôi làng này. Hiện tại, ngôi làng vẫn đang trong tình trạng giằng co. Ảnh: GeneralStaff.ua. Tại Pogrebki, sau khi quân Ukraine thất bại trong lần phá vây trước, quân Nga đã tăng cường bao vây và gần như mỗi ngày đều tiến hành một cuộc tấn công cơ giới ở cấp độ trung đội. Hiện tại, quân Nga đã bao vây Pogrebki và hai ngôi làng nhỏ lân cận từ ba hướng: nam, bắc và đông. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine. Ở phía nam, quân Nga tấn công từ đông sang tây, đã củng cố thành công vị trí bên bờ tây sông Malaya Loknya, cắt đứt hoàn toàn tuyến đường từ Pogrebki đến Malaya Loknya. Hiện tất cả các con đường từ làng này ra bên ngoài đều bị cắt đứt, chỉ còn hai con đường đất ở phía tây là còn thông, nhưng cũng đang bị phong tỏa bằng hỏa lực. Ảnh: Forbes. Trước đó, hơn 300 binh sĩ Ukraine tại Pogrebki đã cố gắng phá vây qua hướng này, nhưng hơn 100 người đã bị pháo của Nga tiêu diệt. Theo TASS, tính đến ngày 3/11, quân Ukraine đã mất 29.250 binh sĩ tại Kursk. Ảnh: Reuters.

