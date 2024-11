Chế biến loạt món ăn từ hàu giúp quý ông “khoẻ hơn lực sĩ“

Theo chuyên gia dinh dưỡng, hàu chứa nhiều vitamin nhóm A, nhóm B, giàu kẽm, canxi và sắt. Việc chứa một lượng kẽm đáng kể sẽ giúp cải thiện khả năng tình dục của nam giới. Ảnh Internet Trong 100g hàu có tới 47,8mg kẽm, trong khi cùng với trọng lượng đó thì cá chỉ có 0,8mg, còn thịt lợn chỉ có 5,2mg kẽm. Ảnh Internet Được biết, kẽm là một trong những thành phần giúp cơ thể sản sinh hormone sinh dục nam testosterone. Hormone này đóng vai trò quan trọng trong sản xuất tinh trùng, tăng ham muốn tình dục, khả năng cương dương, ảnh hưởng tới xương, cơ, chất béo trong cơ thể. Sau đây là một số món ăn từ hàu biển cực bổ dưỡng cho sức khỏe nam giới. Ảnh Internet Cháo hàu, hạt sen: 250g gạo ngon, hạt sen 100g, hàu 10 con, bỏ vỏ lấy thịt. Gừng, gia vị, cà rốt, hành, nấm rơm đủ dùng. Cho gạo nấu chín thành cháo, tiếp tục cho hạt sen, cà rốt, nấm rơm thái nhỏ vào hầm tới khi các thứ đó chín. Phi thơm hành tỏi rồi cho hàu vào xào săn. Cho hàu vào nồi cháo, rắc hành tươi và rau mùi lên, múc ra bát, ăn nóng. Hàu xào mỡ gừng hành: Hàu xào gừng hành có vị cay của gừng, béo giòn của hàu sữa và thơm mùi hành, gừng. Chuẩn bị nguyên liệu: 0,5kg ruột hàu đã làm sẵn, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước tương, tí xíu muối và một ít nước - dùng muỗng trộn đều cho hỗn hợp hòa tan vào nhau. Ảnh Internet Tẩm bột để chiên hàu (có thể dùng bột mì, bột chiên giòn, bột bắp đều được). Cho bột vào một cái đĩa và lăn hàu qua, nếu thích ăn lớp vỏ ngoài giòn thì có thể lăn hàu qua bột hai lần. Bắc chảo dầu nóng, thả hàu vào chiên vàng thì gắp ra đĩa có lót giấy thấm dầu. Rót dầu trong chảo ra bớt, chỉ để lại một ít, làm nóng chảo, cho gừng đã thái lát vào, áp chảo cho gừng dậy mùi thơm mới cho tiếp ruột hàu sữa đã chiên vàng vào. Đảo hàu đều tay khoảng 3 phút thì rưới nước sốt vào, tiếp tục đảo cho hàu thấm nước sốt, nêm nếm lại vừa ăn thì cho hành lá và một ít tiêu xay vào rồi tắt bếp. Ảnh Internet Hàu nướng mỡ hành: Đây là cách ăn hàu chữa yếu sinh lý khá quen thuộc. 5 củ hành khô, 1 bát lạc rang giã sơ, 1 hộp bơ. Sơ chế, bỏ vỏ trên của hàu. Thái hành khô và phi vàng cùng dầu ăn. Cho bột nêm, đường, tương ớt và 2 thìa cafe nước đun sôi. Cho hành lá vào và quấy đều đến khi sánh lại. Rưới sốt mỡ hành lên hàu và cho vào lò nướng khoảng 4-5 phút. Ảnh Internet Đậu phụ nhồi hàu: 4 miếng đậu phụ, 200g thịt hàu, 100g thịt xay, 5 củ hành tím, 1 củ tỏi, rau xà lách, rau thơm, nước tương, bột nêm, tiêu, dầu ăn, dầu hào. Sơ chế nguyên liệu. Đậu phụ cắt vuông, khoét lỗ bên trên. Hành tím, tỏi băm nhuyễn. Hàu thái hạt lựu nhỏ. Trộn đều thịt xay, hàu và gia vị. Nhồi nhân vào đậu phụ. Chiên đậu vàng đều rồi vớt ra để ráo. Dùng chung với rau xà lách, rau thơm và nước tương. Ảnh Internet Hàu chiên trứng: 1kg hàu sữa tươi, 3 quả trứng gà, hành lá, gia vị. Cho hàu đã rửa vào bát ướp một chút muối, hạt nêm và tiêu xay để trong vòng 15 phút. Cho trứng vào bát, thêm gia vị, hành lá thái nhỏ và khuấy đều. Xào xơ hàu, nêm nếm gia vị vừa đủ. Đổ trứng đã trộn đều trước đó vào và để lửa nhỏ cho hàu chín đều. Ảnh Internet Hàu sữa nấu canh chua: 300g hàu sữa đã tách vỏ, 1/2 quả dứa, 2 quả cà chua, hành là, hành tím, rau răm, ớt, me chua. Sơ chế nguyên liệu. Cắt dứa, rau dăm, hành lá, cà chua, vừa ăn. Cho me chua vào bát nước nóng, khuấy đều, lọc lấy nước bỏ hạt. Xào xơ qua hàu và cà chua, nêm nếm gia vị. Thêm khoảng 1 tô nước lọc vào nồi, đợi lúc nước sôi cho phần nước me, dứa vào cùng. Nêm nếm lại gia vị và nấu thêm 1 phút nữa thì rắc hành lá, rau răm, thêm một ít tiêu rồi tắt bếp. Ảnh Internet Hàu hấp gừng: 5 con hàu tươi loại lớn, gừng tươi, hành lá, ớt sừng, rau răm, nửa củ cà rốt, gia vị. Sơ chế hàu, bỏ phần vỏ trên. Đập giập tiêu sọ vừa nát. Cạo vỏ gừng, rửa sạch, thái sợi chỉ. Hành lá, ớt, cà rốt, thái sợi chỉ. Trộn đều gừng, hành lá, ớt sừng, bột nêm, tiêu sọ, dầu hào. Cho hỗn hợp này lên hàu, hấp chín. Ảnh Internet Xem video: Loại quả nhiều mắt có giá hơn 300 triệu một quả có gì đặc biệt?



Theo chuyên gia dinh dưỡng, hàu chứa nhiều vitamin nhóm A, nhóm B, giàu kẽm, canxi và sắt. Việc chứa một lượng kẽm đáng kể sẽ giúp cải thiện khả năng tình dục của nam giới. Ảnh Internet Trong 100g hàu có tới 47,8mg kẽm, trong khi cùng với trọng lượng đó thì cá chỉ có 0,8mg, còn thịt lợn chỉ có 5,2mg kẽm. Ảnh Internet Được biết, kẽm là một trong những thành phần giúp cơ thể sản sinh hormone sinh dục nam testosterone. Hormone này đóng vai trò quan trọng trong sản xuất tinh trùng, tăng ham muốn tình dục, khả năng cương dương, ảnh hưởng tới xương, cơ, chất béo trong cơ thể. Sau đây là một số món ăn từ hàu biển cực bổ dưỡng cho sức khỏe nam giới. Ảnh Internet Cháo hàu, hạt sen: 250g gạo ngon, hạt sen 100g, hàu 10 con, bỏ vỏ lấy thịt. Gừng, gia vị, cà rốt, hành, nấm rơm đủ dùng. Cho gạo nấu chín thành cháo, tiếp tục cho hạt sen, cà rốt, nấm rơm thái nhỏ vào hầm tới khi các thứ đó chín. Phi thơm hành tỏi rồi cho hàu vào xào săn. Cho hàu vào nồi cháo, rắc hành tươi và rau mùi lên, múc ra bát, ăn nóng. Hàu xào mỡ gừng hành: Hàu xào gừng hành có vị cay của gừng, béo giòn của hàu sữa và thơm mùi hành, gừng. Chuẩn bị nguyên liệu: 0,5kg ruột hàu đã làm sẵn, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước tương, tí xíu muối và một ít nước - dùng muỗng trộn đều cho hỗn hợp hòa tan vào nhau. Ảnh Internet Tẩm bột để chiên hàu (có thể dùng bột mì, bột chiên giòn, bột bắp đều được). Cho bột vào một cái đĩa và lăn hàu qua, nếu thích ăn lớp vỏ ngoài giòn thì có thể lăn hàu qua bột hai lần. Bắc chảo dầu nóng, thả hàu vào chiên vàng thì gắp ra đĩa có lót giấy thấm dầu. Rót dầu trong chảo ra bớt, chỉ để lại một ít, làm nóng chảo, cho gừng đã thái lát vào, áp chảo cho gừng dậy mùi thơm mới cho tiếp ruột hàu sữa đã chiên vàng vào. Đảo hàu đều tay khoảng 3 phút thì rưới nước sốt vào, tiếp tục đảo cho hàu thấm nước sốt, nêm nếm lại vừa ăn thì cho hành lá và một ít tiêu xay vào rồi tắt bếp. Ảnh Internet Hàu nướng mỡ hành: Đây là cách ăn hàu chữa yếu sinh lý khá quen thuộc. 5 củ hành khô, 1 bát lạc rang giã sơ, 1 hộp bơ. Sơ chế, bỏ vỏ trên của hàu. Thái hành khô và phi vàng cùng dầu ăn. Cho bột nêm, đường, tương ớt và 2 thìa cafe nước đun sôi. Cho hành lá vào và quấy đều đến khi sánh lại. Rưới sốt mỡ hành lên hàu và cho vào lò nướng khoảng 4-5 phút. Ảnh Internet Đậu phụ nhồi hàu: 4 miếng đậu phụ, 200g thịt hàu, 100g thịt xay, 5 củ hành tím, 1 củ tỏi, rau xà lách, rau thơm, nước tương, bột nêm, tiêu, dầu ăn, dầu hào. Sơ chế nguyên liệu. Đậu phụ cắt vuông, khoét lỗ bên trên. Hành tím, tỏi băm nhuyễn. Hàu thái hạt lựu nhỏ. Trộn đều thịt xay, hàu và gia vị. Nhồi nhân vào đậu phụ. Chiên đậu vàng đều rồi vớt ra để ráo. Dùng chung với rau xà lách, rau thơm và nước tương. Ảnh Internet Hàu chiên trứng: 1kg hàu sữa tươi, 3 quả trứng gà, hành lá, gia vị. Cho hàu đã rửa vào bát ướp một chút muối, hạt nêm và tiêu xay để trong vòng 15 phút. Cho trứng vào bát, thêm gia vị, hành lá thái nhỏ và khuấy đều. Xào xơ hàu, nêm nếm gia vị vừa đủ. Đổ trứng đã trộn đều trước đó vào và để lửa nhỏ cho hàu chín đều. Ảnh Internet Hàu sữa nấu canh chua: 300g hàu sữa đã tách vỏ, 1/2 quả dứa, 2 quả cà chua, hành là, hành tím, rau răm, ớt, me chua. Sơ chế nguyên liệu. Cắt dứa, rau dăm, hành lá, cà chua, vừa ăn. Cho me chua vào bát nước nóng, khuấy đều, lọc lấy nước bỏ hạt. Xào xơ qua hàu và cà chua, nêm nếm gia vị. Thêm khoảng 1 tô nước lọc vào nồi, đợi lúc nước sôi cho phần nước me, dứa vào cùng. Nêm nếm lại gia vị và nấu thêm 1 phút nữa thì rắc hành lá, rau răm, thêm một ít tiêu rồi tắt bếp. Ảnh Internet Hàu hấp gừng: 5 con hàu tươi loại lớn, gừng tươi, hành lá, ớt sừng, rau răm, nửa củ cà rốt, gia vị. Sơ chế hàu, bỏ phần vỏ trên. Đập giập tiêu sọ vừa nát. Cạo vỏ gừng, rửa sạch, thái sợi chỉ. Hành lá, ớt, cà rốt, thái sợi chỉ. Trộn đều gừng, hành lá, ớt sừng, bột nêm, tiêu sọ, dầu hào. Cho hỗn hợp này lên hàu, hấp chín. Ảnh Internet Xem video: Loại quả nhiều mắt có giá hơn 300 triệu một quả có gì đặc biệt?