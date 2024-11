Kỳ Duyên nhận tin vui đầu tiên khi thi Miss Universe 2024

Trong top 20 hiện tại ở hạng mục Voice For Change ở Miss Universe 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên xếp thứ 11. Ảnh chụp màn hình. Theo VOV, ba thí sinh xuất sắc nhất ở hạng mục Voice For Change sẽ được xướng tên trong vòng chung kết. Ảnh: Fanpage Miss Universe. Ngoài tạm thời lọt top 20 Voice For Change, Kỳ Duyên vừa xuất hiện trên fanpage của Miss Universe. Ảnh: Fanpage Miss Universe. Fanpage của Miss Universe đăng tải hình ảnh Kỳ Duyên quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm. Ảnh: Fanpage Miss Universe. Kỳ Duyên còn là 1 trong số ít các thí sinh được chọn trong chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu trang sức dành riêng cho Miss Universe. Ảnh: FB Kỳ Duyên. Đại diện Việt Nam khoe ảnh hậu trường chụp ảnh quảng cáo. Ảnh: FB Kỳ Duyên. Kỳ Duyên giữ được năng lượng dù lịch trình hoạt động dày đặc. Ảnh: FB Kỳ Duyên. Nàng hậu chia sẻ, cô dậy từ 4 sáng mỗi ngày để có nhiều thời gian lên đồ cho các hoạt động. Ảnh: FB Kỳ Duyên. Trang phục của Kỳ Duyên trong ngày thứ 6 là chiếc váy bó sát tông màu đen. Ảnh: FB Kỳ Duyên. Nàng hậu lọt top 15 thí sinh ăn mặc ấn tượng trong ngày 6 của cuộc thi do chuyên trang sắc đẹp Sash Factor bình chọn. Ảnh: FB Kỳ Duyên. Sash Factor đăng tải nhiều hình ảnh của Kỳ Duyên. Ảnh: Sash Factor. Chung kết Miss Universe 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 16/11 tại Mexico. Ảnh: Sash Factor. Xem video: "Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024". Nguồn Vietnamnet

