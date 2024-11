4 loại nho Trung Quốc “làm mưa làm gió” chợ Việt

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều loại nho Trung Quốc có giá bán thấp hơn nhiều trái cây trong nước. Ảnh: Facebook Từ đầu tháng 10, loại nho quý tộc có tên “trái tim mùa thu” từ Trung Quốc đã tràn sang chợ Việt. Đây là dòng nho nổi tiếng của Nhật Bản. Ảnh: Vietnamnet Khi mới xuất hiện tại thị trường Việt, nho “trái tim mùa thu” Nhật Bản giá từ 2-2,3 triệu đồng/kg. Nhưng khi Trung Quốc mở rộng diện tích trồng và đưa sang chợ Việt, loại nho “quý tộc” giá phổ biến ở mức trên dưới 150.000 đồng/kg. Ảnh: Công luận Mức giá này rẻ chỉ bằng 1/10, thậm chí chỉ bằng 1/15 so với giá nho có xuất xứ từ Nhật Bản. Ảnh: Công luận Trước đó, nho sữa Trung Quốc cũng gây sốt chợ Việt với giá bình dân chỉ 70.000-120.000 đồng/kg tuỳ loại. Ảnh: Facebook Với mức giá này, người tiêu dùng Việt dễ dàng mua được những chùm nho sữa Trung Quốc quả to, căng bóng, ngọt lịm và thơm mùi sữa ở bất kỳ cửa hàng, hay chợ nào. Ảnh: Facebook Do giá rẻ, nho sữa Trung Quốc rất hút khách. Không ít đầu mối tiêu thụ hết gần 1 tấn bao hồm cả bán buôn và bán lẻ mỗi ngày. Ảnh: FacebookNho kẹo Trung Quốc cũng từng gây sốt thị trường Việt khi có giá chỉ từ 25.000 đồng/kg. Ảnh: Thuongtruong Loại nho này giòn ngọt đậm, không có hạt, cuống tươi giá nên được nhiều chị em yêu thích. Ảnh: Facebook Với giá dao động từ 35.000 – 85.000 đồng/kg, tùy số lượng từ 1 – 5kg, nho ruby Trung Quốc cũng được lòng khách hàng Việt. Ảnh: Facebook Nho ruby được ưa chuộng vì mỗi chùm rất dày, quả tươi, ăn giòn, rất ngọt và không có hạt. Ảnh: Vietnamnet

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều loại nho Trung Quốc có giá bán thấp hơn nhiều trái cây trong nước. Ảnh: Facebook Từ đầu tháng 10, loại nho quý tộc có tên “trái tim mùa thu” từ Trung Quốc đã tràn sang chợ Việt. Đây là dòng nho nổi tiếng của Nhật Bản. Ảnh: Vietnamnet Khi mới xuất hiện tại thị trường Việt, nho “trái tim mùa thu” Nhật Bản giá từ 2-2,3 triệu đồng/kg. Nhưng khi Trung Quốc mở rộng diện tích trồng và đưa sang chợ Việt, loại nho “quý tộc” giá phổ biến ở mức trên dưới 150.000 đồng/kg. Ảnh: Công luận Mức giá này rẻ chỉ bằng 1/10, thậm chí chỉ bằng 1/15 so với giá nho có xuất xứ từ Nhật Bản. Ảnh: Công luận Trước đó, nho sữa Trung Quốc cũng gây sốt chợ Việt với giá bình dân chỉ 70.000-120.000 đồng/kg tuỳ loại. Ảnh: Facebook Với mức giá này, người tiêu dùng Việt dễ dàng mua được những chùm nho sữa Trung Quốc quả to, căng bóng, ngọt lịm và thơm mùi sữa ở bất kỳ cửa hàng, hay chợ nào. Ảnh: Facebook Do giá rẻ, nho sữa Trung Quốc rất hút khách. Không ít đầu mối tiêu thụ hết gần 1 tấn bao hồm cả bán buôn và bán lẻ mỗi ngày. Ảnh: Facebook Nho kẹo Trung Quốc cũng từng gây sốt thị trường Việt khi có giá chỉ từ 25.000 đồng/kg. Ảnh: Thuongtruong Loại nho này giòn ngọt đậm, không có hạt, cuống tươi giá nên được nhiều chị em yêu thích. Ảnh: Facebook Với giá dao động từ 35.000 – 85.000 đồng/kg, tùy số lượng từ 1 – 5kg, nho ruby Trung Quốc cũng được lòng khách hàng Việt. Ảnh: Facebook Nho ruby được ưa chuộng vì mỗi chùm rất dày, quả tươi, ăn giòn, rất ngọt và không có hạt. Ảnh: Vietnamnet