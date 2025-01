Sự thật thú vị về ngày Năm mới Dương lịch

Bắt nguồn từ lịch Julius. Ngày 1/1 trở thành ngày đầu tiên của năm từ năm 45 TCN khi Julius Caesar giới thiệu lịch Julius, thay thế lịch La Mã cổ. Ảnh: Pinterest. Tên gọi từ thần Janus. Tháng Giêng (January) được đặt theo tên Janus, vị thần La Mã hai mặt tượng trưng cho sự khởi đầu và kết thúc. Ảnh: Pinterest. Người La Mã tặng quà cầu may. Người La Mã cổ thường tặng nhánh cây thiêng, tiền xu hoặc bánh ngọt như món quà vào ngày đầu năm mới để cầu may. Ảnh: Pinterest. Không phải luôn là ngày 1/1. Trong nhiều thế kỷ ở châu Âu, năm mới không được tổ chức vào ngày 1/1 mà vào các ngày khác như 25/3 (Lễ Truyền Tin) hoặc lễ Phục Sinh. Ảnh: Pinterest. Công nhận bởi Giáo hội Công giáo. Năm 1582, Giáo hoàng Gregory XIII giới thiệu lịch Gregory và tái xác nhận ngày 1/1 là ngày đầu năm, thống nhất việc đón năm mới. Ảnh: Pinterest. Ngày lễ Thánh Mẫu. Trong đạo Công giáo, ngày 1/1 còn là lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ảnh: Pinterest. Tục “xông đất” của người Scotland. Người Scotland có lễ hội Hogmanay kéo dài từ đêm giao thừa đến ngày 1/1, với truyền thống "First Footing" – người đầu tiên bước vào nhà mang lại may mắn – tương tự xông đất ở Tết Nguyên đán phương Đông. Ảnh: Pinterest. Lễ thả bóng. Lễ thả bóng đón năm mới ở Quảng trường Thời Đại (New York) bắt đầu từ năm 1907 và trở thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu. Ảnh: Pinterest. Năm mới và rượu sâm-panh. Phong tục uống rượu sâm-panh vào đêm giao thừa bắt nguồn từ Pháp vào thế kỷ 17 và lan rộng trên toàn thế giới như biểu tượng của sự thịnh vượng và vui vẻ. Ảnh: Pinterest. Tục ăn đậu lăng và cá. Ở nhiều nền văn hóa, người ta ăn đậu lăng, cá hoặc thực phẩm tròn tượng trưng cho tiền tài và thịnh vượng vào ngày đầu năm mới. Ảnh: Pinterest. Năm mới ở Nhật Bản. Người Nhật tổ chức năm mới (Oshogatsu) theo Dương lịch. Vào thời khắc giao thừa, họ rung chuông 108 lần tại các chùa, tượng trưng cho việc loại bỏ 108 điều ác của con người. Ảnh: Pinterest. Kỷ niệm với băng giá. Ở Nga và các quốc gia lạnh giá, mọi người có phong tục nhảy vào hồ băng hoặc biển lạnh vào ngày 1/1 như một cách bắt đầu năm mới mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. Ngày của sự đoàn tụ. Trong văn hóa nhiều quốc gia, ngày đầu năm mới là dịp để các gia đình quây quần, cầu mong hạnh phúc, sức khỏe và thành công cho cả năm. Ảnh: Pinterest.

Bắt nguồn từ lịch Julius. Ngày 1/1 trở thành ngày đầu tiên của năm từ năm 45 TCN khi Julius Caesar giới thiệu lịch Julius, thay thế lịch La Mã cổ. Ảnh: Pinterest. Tên gọi từ thần Janus. Tháng Giêng (January) được đặt theo tên Janus, vị thần La Mã hai mặt tượng trưng cho sự khởi đầu và kết thúc. Ảnh: Pinterest. Người La Mã tặng quà cầu may. Người La Mã cổ thường tặng nhánh cây thiêng, tiền xu hoặc bánh ngọt như món quà vào ngày đầu năm mới để cầu may. Ảnh: Pinterest. Không phải luôn là ngày 1/1. Trong nhiều thế kỷ ở châu Âu, năm mới không được tổ chức vào ngày 1/1 mà vào các ngày khác như 25/3 (Lễ Truyền Tin) hoặc lễ Phục Sinh. Ảnh: Pinterest. Công nhận bởi Giáo hội Công giáo. Năm 1582, Giáo hoàng Gregory XIII giới thiệu lịch Gregory và tái xác nhận ngày 1/1 là ngày đầu năm, thống nhất việc đón năm mới. Ảnh: Pinterest. Ngày lễ Thánh Mẫu. Trong đạo Công giáo, ngày 1/1 còn là lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ảnh: Pinterest. Tục “xông đất” của người Scotland. Người Scotland có lễ hội Hogmanay kéo dài từ đêm giao thừa đến ngày 1/1, với truyền thống "First Footing" – người đầu tiên bước vào nhà mang lại may mắn – tương tự xông đất ở Tết Nguyên đán phương Đông. Ảnh: Pinterest. Lễ thả bóng. Lễ thả bóng đón năm mới ở Quảng trường Thời Đại (New York) bắt đầu từ năm 1907 và trở thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu. Ảnh: Pinterest. Năm mới và rượu sâm-panh. Phong tục uống rượu sâm-panh vào đêm giao thừa bắt nguồn từ Pháp vào thế kỷ 17 và lan rộng trên toàn thế giới như biểu tượng của sự thịnh vượng và vui vẻ. Ảnh: Pinterest. Tục ăn đậu lăng và cá. Ở nhiều nền văn hóa, người ta ăn đậu lăng, cá hoặc thực phẩm tròn tượng trưng cho tiền tài và thịnh vượng vào ngày đầu năm mới. Ảnh: Pinterest. Năm mới ở Nhật Bản. Người Nhật tổ chức năm mới (Oshogatsu) theo Dương lịch. Vào thời khắc giao thừa, họ rung chuông 108 lần tại các chùa, tượng trưng cho việc loại bỏ 108 điều ác của con người. Ảnh: Pinterest. Kỷ niệm với băng giá. Ở Nga và các quốc gia lạnh giá, mọi người có phong tục nhảy vào hồ băng hoặc biển lạnh vào ngày 1/1 như một cách bắt đầu năm mới mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. Ngày của sự đoàn tụ. Trong văn hóa nhiều quốc gia, ngày đầu năm mới là dịp để các gia đình quây quần, cầu mong hạnh phúc, sức khỏe và thành công cho cả năm. Ảnh: Pinterest.