Dàn quân phục ngụy trang kỹ thuật số của Việt Nam được sử dụng thế nào?

Quân phục ngụy trang kỹ thuật số (digital) từng được Việt Nam sản xuất và trang bị rất hạn chế trong một vài lực lượng. Có lẽ ở bước đầu, chúng ta chỉ thử nghiệm loại quân phục này ở quy mô nhỏ. Nguồn ảnh: TL. Kiểu quân phục ngụy trang kỹ thuật số hiện đang được sử dụng rộng rại trong quân đội nhiều quốc gia trên khắp thế giới, đặc biệt là những đội quân tới từ các quốc gia phát triển. Nguồn ảnh: THVL. Tuy nhiên vì một vài lý do, kiểu quân phục ngụy trang kỹ thuật số lại không được chúng ta lựa chọn và sử dụng cho toàn quân, thay vào đó là bộ quân phục K19 với họa tiết Duck Hunter. Nguồn ảnh: THVL. Họa tiết ngụy trang kỹ thuật số hiện nay được coi là cực kỳ hiện đại, sử dụng thuật toán của máy tính để xây dựng các ô vuông màu sắc đan xem trên vải, cung cấp khả năng cực kỳ tuyệt vời ở nhiều điều kiện địa hình khác nhau chỉ bằng cách thay mật độ điểm màu và màu sắc của quân phục. Nguồn ảnh: QPVN. Vải may của màu ngụy trang digital được xây dựng trên máy tính và thậm chí có ứng dụng cả trí thông minh nhân tạo nên có thể khẳng định, không một bộ quân phục nào có vị trí của những chấm "điểm ảnh" giống nhau dù hiệu quả ngụy trang vẫn là tương đương. Nguồn ảnh: QPVN. Mặc dù vậy, thuật toán để tạo ra những mảng màu kỹ thuật số in trên vải may quân phục digital là cực kỳ khó hoàn thiện. Nếu thuật toán không hoàn thiện hoặc kém trong khâu xử lý, sẽ rất khó đạt được hiệu quả ngụy trang như trên lý thuyết. Nguồn ảnh: QPVN. Hiện tại, quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới đang sử dụng quân phục ngụy trang theo kiểu digital để tăng hiệu quả ngụy trang cho binh lính trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest. Khác với quân phục ngụy trang kiểu cũ, kiểu ngụy trang digital theo kiểu "dung hòa màu sắc" thậm chí còn khiến bộ quân phục có khả năng ngụy trang hiệu quả ở nhiều môi trường khác nhau chỉ với một bộ quần áo duy nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi trời nhá nhem, hiệu quả ngụy trang của quân phục digital sẽ đạt mức tối đa - biến người lính gần như hòa mình vào môi trường. Nguồn ảnh: US4CES. Nhiều lực lượng đặc nhiệm trên thế giới thậm chí còn in cả màu ngụy trang digital này lên vũ khí để tăng tối đa hiệu quả ẩn nấp của người lính khi tác chiến. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiệu quả ngụy trang "tiệm cận tuyệt đối" của quân phục ngụy trang digital.

